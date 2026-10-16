Los dos antecedentes polémicos del árbitro de Boca-Vasco da Gama en Brasil por las semifinales de la Copa Sudamericana

Jesus Valenzuela es el elegido para arbitrar Boca-Vasco en Río de Janeiro (Créditos: Reuters/Agustin Marcarian)

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El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro principal del cruce definitorio del próximo martes desde las 21:30 (hora argentina) entre Boca Juniors y Vasco da Gama en el estadio Maracaná por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que el Xeneize debe dar vuelta el marcador global después de la derrota 1-0 en la Bombonera. Su compatriota, Juan Soto, estará en el VAR.

Será la sexta vez que Valenzuela asuma las riendas de un partido con el elenco argentino como protagonista con un historial de dos victorias, dos empates y una derrota. También será la segunda del año: fue el encargado de impartir justicia en el 1-1 ante Cruzeiro en Buenos Aires por la quinta fecha del Grupo D de la Libertadores.

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Ese encuentro estuvo marcado por dos polémicas que reclamaron los hinchas del cuadro de la Ribera. La primera de ellas ocurrió a los 88 minutos con el resultado igualado. La acción finalizó en gol de Miguel Merentiel, pero fue invalidada a instancias del VAR por una mano de Milton Delgado. “Se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, configurándose así una infracción por mano sancionable”, manifestó la Conmebol en la divulgación de los audios enfocados en esa jugada.

Se confirmaron los árbitros de las revanchas de semifinales de la Copa Sudamericana ((Créditos: Conmebol))

Pocos segundos después, los jugadores locales reclamaron una mano de Lucas Romero en el área, pero no se sancionó penal. La Confederación Sudamericana de Fútbol también dio a conocer el audio de esa situación y explicó la decisión arbitral: “El balón pega en el brazo, que se encontraba en una posición natural como consecuencia de una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realizaba”.

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Sin embargo, no fueron las únicas intervenciones discutidas de Valenzuela en un encuentro de Boca Juniors. En la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024, el venezolano de 42 años no le cobró un claro penal a Edinson Cavani antes de la media hora de juego con el marcador igualado 0-0 frente a Fortaleza, también en la Bombonera. Todo terminó 1-1 y el equipo -en ese entonces- de Diego Martínez dejó escapar puntos valiosos que lo relegaron a los Playoffs, instancia en la que derrotó a Independiente del Valle y fue eliminado por Cruzeiro en octavos.

La otra semifinal entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro estará a cargo del chileno Cristian Garay. El elenco de Belo Horizonte ya tiene casi abrochada la clasificación a la definición porque se impuso 3-0 en Brasil y afrontará la vuelta de este miércoles a partir de las 19:00 con esa abultada ventaja en Uruguay.

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Se confirmaron los árbitros de las revanchas de semifinales de la Copa Libertadores (Créditos: Conmebol)

En el plano de la Copa Libertadores, Estudiantes se medirá el jueves desde las 21:30 a Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro con el arbitraje de Gustavo Tejera. Será la cuarta vez que coincidan los Pinchas con él con un registro de dos caídas y un triunfo, que fue el último por 1-0 ante Botafogo en La Plata por la fase de grupos de la Libertadores 2025. El uruguayo Antonio García será el responsable del VAR.

Por último, Esteban Ostojich se hará cargo del cruce entre Palmeiras y Fluminense en el Nubank Parque de Sao Paulo este miércoles a partir de las 21:30 con la colaboración de Andrés Cunha en la tecnología.

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LOS RESULTADOS DE LOS CRUCES DE IDA DE LAS SEMIFINALES DE LA COPA LIBERTADORES

Fluminense 1-2 Palmeiras

Estudiantes 0-0 Flamengo

LOS RESULTADOS DE LOS CRUCES DE IDA DE LAS SEMIFINALES DE LA COPA SUDAMERICANA

Boca Juniors 0-1 Vasco da Gama

Atlético Mineiro 3-0 Montevideo City Torque