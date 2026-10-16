Deportes

Los dos antecedentes polémicos del árbitro de Boca-Vasco da Gama en Brasil por las semifinales de la Copa Sudamericana

La Conmebol dio a conocer las designaciones para los cuatro cruces de esta instancia entre ese torneo y la Copa Libertadores

Jesus Valenzuela es el elegido para arbitrar Boca-Vasco en Río de Janeiro (Créditos: Reuters/Agustin Marcarian)
Jesus Valenzuela es el elegido para arbitrar Boca-Vasco en Río de Janeiro (Créditos: Reuters/Agustin Marcarian)
Guardar

El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro principal del cruce definitorio del próximo martes desde las 21:30 (hora argentina) entre Boca Juniors y Vasco da Gama en el estadio Maracaná por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que el Xeneize debe dar vuelta el marcador global después de la derrota 1-0 en la Bombonera. Su compatriota, Juan Soto, estará en el VAR.

Será la sexta vez que Valenzuela asuma las riendas de un partido con el elenco argentino como protagonista con un historial de dos victorias, dos empates y una derrota. También será la segunda del año: fue el encargado de impartir justicia en el 1-1 ante Cruzeiro en Buenos Aires por la quinta fecha del Grupo D de la Libertadores.

PUBLICIDAD

Ese encuentro estuvo marcado por dos polémicas que reclamaron los hinchas del cuadro de la Ribera. La primera de ellas ocurrió a los 88 minutos con el resultado igualado. La acción finalizó en gol de Miguel Merentiel, pero fue invalidada a instancias del VAR por una mano de Milton Delgado. “Se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, configurándose así una infracción por mano sancionable”, manifestó la Conmebol en la divulgación de los audios enfocados en esa jugada.

Se confirmaron los árbitros de las revanchas de semifinales de la Copa Sudamericana
Se confirmaron los árbitros de las revanchas de semifinales de la Copa Sudamericana ((Créditos: Conmebol))

Pocos segundos después, los jugadores locales reclamaron una mano de Lucas Romero en el área, pero no se sancionó penal. La Confederación Sudamericana de Fútbol también dio a conocer el audio de esa situación y explicó la decisión arbitral: “El balón pega en el brazo, que se encontraba en una posición natural como consecuencia de una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realizaba”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no fueron las únicas intervenciones discutidas de Valenzuela en un encuentro de Boca Juniors. En la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024, el venezolano de 42 años no le cobró un claro penal a Edinson Cavani antes de la media hora de juego con el marcador igualado 0-0 frente a Fortaleza, también en la Bombonera. Todo terminó 1-1 y el equipo -en ese entonces- de Diego Martínez dejó escapar puntos valiosos que lo relegaron a los Playoffs, instancia en la que derrotó a Independiente del Valle y fue eliminado por Cruzeiro en octavos.

La otra semifinal entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro estará a cargo del chileno Cristian Garay. El elenco de Belo Horizonte ya tiene casi abrochada la clasificación a la definición porque se impuso 3-0 en Brasil y afrontará la vuelta de este miércoles a partir de las 19:00 con esa abultada ventaja en Uruguay.

Se confirmaron los árbitros de las revanchas de semifinales de la Copa Libertadores
Se confirmaron los árbitros de las revanchas de semifinales de la Copa Libertadores (Créditos: Conmebol)

En el plano de la Copa Libertadores, Estudiantes se medirá el jueves desde las 21:30 a Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro con el arbitraje de Gustavo Tejera. Será la cuarta vez que coincidan los Pinchas con él con un registro de dos caídas y un triunfo, que fue el último por 1-0 ante Botafogo en La Plata por la fase de grupos de la Libertadores 2025. El uruguayo Antonio García será el responsable del VAR.

Por último, Esteban Ostojich se hará cargo del cruce entre Palmeiras y Fluminense en el Nubank Parque de Sao Paulo este miércoles a partir de las 21:30 con la colaboración de Andrés Cunha en la tecnología.

LOS RESULTADOS DE LOS CRUCES DE IDA DE LAS SEMIFINALES DE LA COPA LIBERTADORES

  • Fluminense 1-2 Palmeiras
  • Estudiantes 0-0 Flamengo

LOS RESULTADOS DE LOS CRUCES DE IDA DE LAS SEMIFINALES DE LA COPA SUDAMERICANA

  • Boca Juniors 0-1 Vasco da Gama
  • Atlético Mineiro 3-0 Montevideo City Torque

Temas Relacionados

Boca JuniorsCopa SudamericanaVasco da GamaJesús Valenzuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

Antes de viajar a Brasil para definir las semifinales de Sudamericana, el Xeneize afrontará un duelo clave ante la T. Arrancará a las 21:30 y televisará TNT Sports

Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

El calvario de una estrella del atletismo que debió retirarse por una enfermedad: “Se siente como si estuvieras a pocos días de la muerte”

La británica Beth Dobbin reveló cómo convive tras ser diagnosticada con encefalomielitis miálgica

El calvario de una estrella del atletismo que debió retirarse por una enfermedad: “Se siente como si estuvieras a pocos días de la muerte”

Defensa y Justicia recibe a Instituto en un partido clave por el liderazgo de la Zona A

El Halcón quiere desplazar de la cima a la Gloria en Florencio Varela. Transmite ESPN Premium

Defensa y Justicia recibe a Instituto en un partido clave por el liderazgo de la Zona A

Lo llaman el Haaland ecuatoriano, le pusieron Juan Riquelme en honor al ídolo de Boca y Marcelo Gallardo lo convocó a la selección

Angulo Caicedo, delantero de 18 años, fue incluido por primera vez en la lista de Ecuador. Su historia

Lo llaman el Haaland ecuatoriano, le pusieron Juan Riquelme en honor al ídolo de Boca y Marcelo Gallardo lo convocó a la selección

Un testimonio escalofriante, la principal hipótesis y el furioso mensaje de un ex compañero: los detalles detrás de la muerte del rugbier Hyron Andrews

El jugador de los Lions falleció este viernes y la autopsia será clave para determinar las razones de su deceso. Estaba casado y tenía dos hijos

Un testimonio escalofriante, la principal hipótesis y el furioso mensaje de un ex compañero: los detalles detrás de la muerte del rugbier Hyron Andrews

MALDITOS NERDS

‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ regresa remasterizado con Unreal Engine 5

‘Ancestors: The Humankind Odyssey’ regresa remasterizado con Unreal Engine 5

Jagex cancela ‘RuneScape Reignited’ 12 días después de presentarlo

‘Control Resonant’ supera el millón y rompe el récord de ventas de Remedy

Dementium II regresa de Nintendo DS con una remasterización para Steam

Doctor Doom abre su castillo en el nuevo DLC de ‘Marvel Cosmic Invasion’

ENTRETENIMIENTO

‘Diddy’ Combs cambia de prisión tras reportes sobre lujos y privilegios tras las rejas

‘Diddy’ Combs cambia de prisión tras reportes sobre lujos y privilegios tras las rejas

“True Detective” regresa a HBO con Antonio Banderas y Nicolas Cage: esto se sabe de la temporada 5

Romeo, hijo de los Beckham, debuta en el cine con un personaje gay: así es el primer tráiler de “Forty Love”

Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Terremoto en Panamá: Gracie Bon mantiene la entrega de donaciones e insumos pese a las críticas por sus fotos

INFOBAE AMÉRICA

Cuáles son los mares europeos con mayor riesgo de contaminación lumínica submarina

Cuáles son los mares europeos con mayor riesgo de contaminación lumínica submarina

Guatemala presenta su primera estrategia nacional para conservar al jaguar y su hábitat hasta 2031

Cuando una mirada parece decir una cosa y una palabra otra: qué detectó un estudio sobre ansiedad social

De cómo un corresponsal de Infobae vivió el terremoto de 7.5 grados que azotó a Panamá

Bolivia y Chile abren nueva era en sus relaciones tras décadas de distanciamiento