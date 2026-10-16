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Los niños hospitalizados en el Gemelli enviaron cartas al papa León XIV: “Rezamos por ti”

Las misivas fueron difundidas por la Santa Sede y reflejan la cercanía de quienes atraviesan tratamientos con el pontífice, atendido en el policlínico romano, junto a sus familias y equipos médicos

FOTO papa
Un dibujo para el papa León
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Los niños internados en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli enviaron cartas de aliento al papa León XIV, hospitalizado en el mismo centro de Roma, para compartir con el Pontífice su experiencia frente a la enfermedad y desearle una pronta recuperación.

Angelo, un niño de siete años procedente de Taurisano, en la provincia de Lecce, permaneció internado durante 36 días en el décimo piso del hospital, el mismo nivel en el que estuvo el Papa. El menor contó que fue sometido a una operación en la cabeza y escribió: “Mi mamá y yo rezamos por ti todas las noches. Te deseo una buena recuperación”.

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La carta de Angelo, difundida por la Sala de Prensa de la Santa Sede, estuvo acompañada por el dibujo de un árbol, un prado, aves en vuelo y un gran sol amarillo entre dos nubes.

Las cartas desde las salas pediátricas del Gemelli

Los pacientes de oncología pediátrica expresaron su cercanía con León XIV desde una unidad dirigida por el profesor Antonio Ruggiero. Para ellos, la internación del Pontífice convirtió una experiencia personal de tratamientos y dependencia médica en un vínculo directo con el jefe de la Iglesia católica.

La madre de Eleonora, una niña que completó su tratamiento en las áreas pediátricas de neurocirugía y oncología, también envió un mensaje al Papa. María Graziela, criada en una familia italochilena, afirmó que “la fe mueve montañas” y atribuyó la recuperación de su hija a las oraciones dirigidas a san Francisco de Asís, la Virgen de Fátima y el arcángel Rafael.

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“Papa León, nuestras oraciones son para ti”, escribió. “Que Dios, la Santísima Virgen y los ángeles custodios te protejan siempre”.

Fotografía del papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. EFE/Angelo Carconi
Fotografía del papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. EFE/Angelo Carconi

La enfermedad y los sueños suspendidos de Giorgia

Giorgia, de 18 años, escribió su carta en inglés, idioma que estudió durante toda su vida. Relató que la enfermedad alteró la independencia que había construido y la obligó a dejar en pausa sus proyectos para concentrarse en su salud.

“Siempre fui una persona muy independiente, por lo que fue difícil pasar de poder vivir confiando solo en mis propias fuerzas a tener que depender de los demás”, señaló. La joven dijo que esa experiencia le permitió valorar el cuidado recibido, el apoyo de su familia y amigos, y despertó en ella el deseo de salvar vidas como los médicos que la atendieron.

Giorgia afirmó que la enfermedad modificó su cuerpo y su forma de pensar: “Las cosas que antes daba por sentadas han adquirido valor”. Al enterarse de la hospitalización de León XIV por televisión, dijo que sintió una cercanía mayor porque ambos atravesaban una situación similar.

Antes de enfermar, Giorgia viajaba con entusiasmo y había visitado Los Ángeles, Londres, Dublín y Granada.

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