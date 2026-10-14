Judiciales

El legislador Paulón denunció a Luis Caputo y Santiago Bausili por las operaciones con oro del Banco Central

El legislador solicitó que la Justicia investigue un presunto perjuicio patrimonial y requiera documentos sobre el destino, la custodia y el uso de las reservas

Bausili y Caputo, en conferencia de prensa (REUTERS/Matias Baglietto)
Bausili y Caputo, en conferencia de prensa (REUTERS/Matias Baglietto)
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El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por las operaciones realizadas con las reservas de oro.

El legislador pidió que la Justicia determine si existió malversación de caudales públicos y solicitó documentación para reconstruir las decisiones adoptadas sobre esos activos.

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La denuncia quedó radicada, tras el sorteo, en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos y se le pidió como medida de prueba que “se intime al presidente del Banco Central a remitir los informes que indican lugar y modalidad de utilización del oro de las Reservas sólidas y/o cualquier dictamen interno que respalde cualquier operación financiera sobre esos bienes públicos”.

La denuncia

En su denuncia Paulón detalló que el 11 de octubre último se conoció a través de medios de comunicación y el trabajo de la Auditoría General de la Nación “el faltante de 1.023 millones de dólares en oro, en parte depositados en el Bank of England (Banco de Inglaterra) sito en la ciudad de Londres, Reino Unido”.

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Al respecto sostuvo que la pérdida de reservas del país en oro “un total equivalente a 8950 millones de dólares se ha manifestado oculta por parte del gobierno nacional hasta el día de la fecha, reteniendo información a la propia AGN y obstaculizando el trabajo de auditoría en cuanto al control externo del sector público nacional, tanto en sus aspectos patrimoniales como así también económicos, financieros y operativos, ello como atribución propia del Poder Legislativo de acuerdo a la manda constitucional”.

El diputado nacional Esteban Paulón denunció a Caputo y Bausili
El diputado nacional Esteban Paulón denunció a Caputo y Bausili

Uno de los elementos citados en la denuncia es la auditoría sobre los estados contables del BCRA correspondientes a 2025. De acuerdo con ese informe, las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente fue el oro registraron un resultado negativo de $ 1.469.155 millones, equivalentes a USD 1.023 millones, con egresos de divisas.

La causa impulsada por Paulón se agrega a la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra Caputo, Bausili y el director del BCRA Juan Ernesto Curutchet. En ese expediente se solicitaron, entre otras medidas, contratos, actas de directorio, informes de riesgo, registros de liquidaciones y una pericia contable sobre las transacciones realizadas durante 2025. Dalbón solicitó la detención de Caputo, Bausili y Curutchet.

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