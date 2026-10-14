Claudia Sheinbaum descarta nueva investigación a Francisco Garduño, extitular del INM, tras exoneración: “Se hizo la reparación de daños”

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que vaya a realizarse otra investigación a Francisco Garduño , extitular del Instituto Nacional de Migración (INM) tras un incendio que dejó 40 migrantes fallecidos y 27 lesionados, luego de que fuera exonerado por un juez federal de Ciudad Juárez.

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