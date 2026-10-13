Escándalo en Áncash: realizan fiesta en un colegio estatal y captan a asistentes en aparente estado de ebriedad

La UGEL de Recuay negó haber autorizado la actividad. Su directora, Ángela Sarmiento Pereda, afirmó que había advertido previamente al director del colegio sobre la prohibición de realizar este tipo de eventos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades educativas de la región de Áncash investigan la realización de una fiesta con consumo de bebidas alcohólicas en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, ubicada en el distrito de Ticapampa, tras la difusión de videos en los que aparecen asistentes bailando en aparente estado de ebriedad.

La directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Recuay, Ángela Sarmiento Pereda, confirmó este martes a Panamericana TV que conocía la actividad, pero negó haberla autorizado. Según explicó, las autoridades educativas habían advertido previamente que este tipo de eventos están prohibidos en los centros escolares.

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“Se le orientó y se le dijo que no era prudente realizar este tipo de actividades”, declaró la funcionaria, quien señaló que el director del colegio acudió a conversar con las autoridades educativas antes de la celebración.

Sarmiento agregó que los representantes de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) también acudieron a la UGEL para abordar el asunto, pero recibieron una respuesta negativa. “Se le manifestó de que no era posible porque está prohibido hacer ese tipo de eventos en los locales escolares, aún más si es que va a haber expendio de licor”, sostuvo.

La UGEL emitió un oficio un día antes de la celebración para reiterar la prohibición de vender y distribuir bebidas alcohólicas en los locales escolares

La directora precisó que, un día antes de la actividad, la UGEL emitió un oficio para reiterar la prohibición de vender y distribuir bebidas alcohólicas en las instituciones educativas.

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“Ya sería una terquedad hacer esto, puesto que no estamos respetando la integridad de nuestros estudiantes”, manifestó Sarmiento, quien recordó que los responsables de los centros educativos conocen estas restricciones desde hace varios años.

La UGEL informó de que ya se ha levantado un acta sobre lo ocurrido, que será remitida a la Secretaría Técnica Administrativa para evaluar el inicio de un procedimiento administrativo y determinar las posibles responsabilidades.