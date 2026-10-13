EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 13 de octubre: huracán Simón se debilita a categoría 1

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Huracán Simón se debilita a categoría 1

(Conagua)

El huracán Simon se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este martes 13 de octubre, de acuerdo con el reporte de las 00:00 horas de Conagua.

El sistema se ubica a 145 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 310 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de 185 km/h.

Simon avanza hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su circulación genera lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el occidente del país, afectando el oeste de Jalisco, la costa y oeste de Nayarit, y el sur de Sinaloa en las próximas 24 horas.

Los vientos sostenidos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h se mantienen en la costa de Jalisco, aunque con tendencia a disminuir. En Nayarit y el sur de Sinaloa los vientos sostenidos oscilan entre 30 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h.

El oleaje en la costa de Jalisco se ubica entre 4.0 y 6.0 metros, también con tendencia a la baja, mientras que en Nayarit y el centro y sur de Sinaloa el oleaje oscila entre 2.5 y 3.5 metros. El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene la zona de prevención por vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit, además de una zona de vigilancia por vientos de huracán desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, ambas en Sinaloa.