México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 13 de octubre: huracán Simón se debilita a categoría 1

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Guardar

Este martes 13 de octubre el huracán Simon sigue causando efectos en el Pacífico mexicano.

Sigue aquí la cobertura en vivo con las actualizaciones oficiales de Conagua y Protección Civil sobre su trayectoria, alertas vigentes, lluvias, oleaje y los estados bajo riesgo.

06:09 hsHoy

Huracán Simón se debilita a categoría 1

(Conagua)
(Conagua)

El huracán Simon se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada de este martes 13 de octubre, de acuerdo con el reporte de las 00:00 horas de Conagua.

El sistema se ubica a 145 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 310 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de 185 km/h.

Simon avanza hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su circulación genera lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el occidente del país, afectando el oeste de Jalisco, la costa y oeste de Nayarit, y el sur de Sinaloa en las próximas 24 horas.

Los vientos sostenidos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h se mantienen en la costa de Jalisco, aunque con tendencia a disminuir. En Nayarit y el sur de Sinaloa los vientos sostenidos oscilan entre 30 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h.

El oleaje en la costa de Jalisco se ubica entre 4.0 y 6.0 metros, también con tendencia a la baja, mientras que en Nayarit y el centro y sur de Sinaloa el oleaje oscila entre 2.5 y 3.5 metros. El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene la zona de prevención por vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit, además de una zona de vigilancia por vientos de huracán desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, ambas en Sinaloa.

Se mantiene además una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa. El pronóstico de trayectoria anticipa que Simon se degrade a remanentes post-tropicales hacia el 17 de octubre, tras tocar tierra en territorio sinaloense tras mantenerse como categoría 1 durante los próximos días.

06:03 hsHoy

Simón dejará lluvias muy fuertes en Jalisco, Nayarit y Sinaloa para este martes 13

Personal de Protección Civil permanece detrás de una cinta de seguridad a lo largo de un paseo marítimo mientras las autoridades suspenden las actividades no esenciales y abren refugios de emergencia en las comunidades costeras amenazadas, ante la proximidad del huracán Simón a la costa del Pacífico mexicano, en Puerto Vallarta, México, el 11 de octubre de 2026. REUTERS/Christian Ruano
Personal de Protección Civil permanece detrás de una cinta de seguridad a lo largo de un paseo marítimo mientras las autoridades suspenden las actividades no esenciales y abren refugios de emergencia en las comunidades costeras amenazadas, ante la proximidad del huracán Simón a la costa del Pacífico mexicano, en Puerto Vallarta, México, el 11 de octubre de 2026. REUTERS/Christian Ruano

El huracán Simon debilitado a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson generará lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste de Jalisco, la costa y oeste de Nayarit, y el sur de Sinaloa durante la jornada del martes 13 de octubre.

En Jalisco se esperan vientos sostenidos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h, mientras que Nayarit y el sur de Sinaloa registrarán vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h. El oleaje alcanzará de 4 a 6 metros en costas de Jalisco y de 2.5 a 3.5 metros en Nayarit y el centro y sur de Sinaloa.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene la zona de prevención por vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit, además de una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa y Bahía Tempehuaya, en Sinaloa. La dependencia exhorta a la población a seguir los avisos oficiales ante el riesgo de deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Temas Relacionados

EN VIVOClimaHuracánConaguaLluviasCDMXServicio Meteorológico NacionalEstadosPronóstico del tiempomexico-serviciosmexico-noticiasÚltima hora

Últimas noticias

Detienen en Chiapas a presunto asesino de empresario dueño de Chachitos

El ciudadano venezolano fue trasladado a Chihuahua en donde seguirá su proceso

Detienen en Chiapas a presunto asesino de empresario dueño de Chachitos

Quién es el primer nominado de la sexta semana en La Granja VIP 2026

El exgranjero eliminado ejerció el poder del Legado y envió directamente a un excompañero a la tabla de nominados

Quién es el primer nominado de la sexta semana en La Granja VIP 2026

Fiscalía de Morelos detiene y libera a “El Güero Gym”: lo “canjeó” por 3 agentes retenidos en Totolapan

Tras la detención de José David “N”, integrantes de una célula delictiva bloquearon los accesos a Totolapan y retuvieron a tres agentes de la Fiscalía

Fiscalía de Morelos detiene y libera a “El Güero Gym”: lo “canjeó” por 3 agentes retenidos en Totolapan

Sueros vitaminados en Sonora: vinculan a proceso a Maximiano “N” por homicidio culposo tras muerte de 8 pacientes

La defensa tendrá tres meses para presentar pruebas mientras el acusado permanece recluido en el Cereso de Hermosillo

Sueros vitaminados en Sonora: vinculan a proceso a Maximiano “N” por homicidio culposo tras muerte de 8 pacientes

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Tris de hoy 12 de octubre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Tris de hoy 12 de octubre

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lesiones oculares por productos de belleza envían a miles a urgencias cada año

Lesiones oculares por productos de belleza envían a miles a urgencias cada año

La hipertensión arterial 'oculta' representa un riesgo de caídas para personas mayores, advierte un estudio

El Gobierno promulgó la nueva ley de Zonas Frías que redefine el alcance del subsidio de gas

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

Síntomas de ansiedad: 7 señales que indican que es momento de buscar ayuda, según los psicólogos

INFOBAE AMÉRICA

El dictador norcoreano Kim Jong Un exhibió el misil Hwasong-20, con capacidad para alcanzar Estados Unidos

El dictador norcoreano Kim Jong Un exhibió el misil Hwasong-20, con capacidad para alcanzar Estados Unidos

Una pierna inflamada, falta de aire o dolor en el pecho: los síntomas que pueden indicar una trombosis y exigen atención urgente

Arabia Saudita extendió hasta el sábado el cierre del aeropuerto de Riad tras los ataques hutíes que dejaron 13 muertos y 300 heridos

Régimen cubano abre el petróleo y gas a inversores tras profundizarse la crisis energética

Fuerzas Armadas de Honduras hallan 1.000 libras de caracol en veda y rechazan soborno de L80 mil

DEPORTES

Fiorentina perdió y Mastantuono volvió a sufrir críticas por su bajo nivel: el contundente mensaje de su entrenador

Fiorentina perdió y Mastantuono volvió a sufrir críticas por su bajo nivel: el contundente mensaje de su entrenador

“¡Para la historia!“: la increíble maniobra de Agustín Canapino para saltar del cuarto lugar y ganar en la última vuelta de la Clase 3 de TN

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

Una figura de la Premier reveló que reconocidos futbolistas lo contactaron tras contar la agresión sexual que sufrió: “Les pasó algo similar”

La impactante cifra por la que se vendió una icónica camiseta de Michael Jordan: es la segunda prenda deportiva más cara de la historia