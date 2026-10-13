Cómo hacer gelatina de mango con chile: el antojito agridulce de temporada

El mango dulce y el chile picante forman una combinación irresistible en la cocina mexicana. Su equilibrio entre dulzor, acidez y picor aparece en aguas frescas, chamoyadas, botanas y postres que convierten una fruta de temporada en un antojo lleno de sabor.
La gelatina de mango con chile es una opción fresca para reuniones, comidas familiares o tardes calurosas. Su textura suave contrasta con los cubos de gelatina y el chamoy aporta ese toque agridulce que distingue a muchos antojitos mexicanos.
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Gelatina de mango con chile: un postre fresco y agridulce
Esta receta combina gelatina de mango, fruta fresca, chamoy, chile en polvo y grenetina sin sabor. El resultado es un postre frío con una consistencia firme, pero suave al momento de comer.
La preparación se arma en 2 partes. Primero se prepara una gelatina de mango que después se corta en cubos. Luego se licúa una mezcla de mango con chamoy y chile, que sirve como base para cubrir los cubos y formar la gelatina final.
Lo mejor de este postre es que no necesita horno ni una cocción complicada. Solo requiere disolver correctamente la gelatina, integrar los ingredientes y respetar el tiempo de refrigeración.
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Ingredientes para la gelatina de mango con chile
- 0.5 taza de gelatina de mango en polvo
- 1 taza de agua caliente
- 1 taza de mango fresco picado
- 3 tazas de salsa chamoy
- 1 cucharada de chile en polvo
- 1 cucharada de grenetina sin sabor, hidratada y derretida
- 0.5 taza de agua caliente
- Mango fresco picado, para decorar
- Hojas de menta, para decorar
Puedes utilizar el chile en polvo de tu preferencia. Si deseas un sabor más intenso, elige una mezcla con limón y sal.
Para una versión menos picante, reduce la cantidad y agrega el chile solo al momento de decorar.
Cómo hacer gelatina de mango con chile paso a paso
- Coloca la gelatina de mango en polvo en un recipiente amplio.
- Añade 1 taza de agua caliente y mezcla con un batidor hasta que el polvo se disuelva por completo.
- Evita dejar grumos, ya que pueden afectar la textura final de la gelatina.
- Vierte la preparación en un molde ligeramente engrasado. Lleva al refrigerador durante 1 hora, o hasta que la gelatina esté firme.
- Cuando haya cuajado, desmolda con cuidado y corta la gelatina en cubos pequeños. Reserva mientras preparas la mezcla de mango y chamoy.
- Coloca en la licuadora el mango fresco picado, la salsa chamoy, el chile en polvo, la grenetina hidratada y derretida, y 0.5 taza de agua caliente.
- Licúa durante algunos segundos, hasta obtener una mezcla uniforme.
- La grenetina debe estar completamente disuelta antes de incorporarla, porque así ayuda a que la gelatina final cuaje de manera pareja.
- Engrasa ligeramente un molde limpio y vierte una parte de la mezcla de mango con chamoy.
- Distribuye algunos cubos de gelatina de mango en el molde. Después, agrega el resto de la mezcla para cubrirlos.
- Refrigera durante 2 horas, o hasta que la preparación esté completamente firme.
- No intentes desmoldar la gelatina antes de tiempo. Si el centro todavía se mueve demasiado, necesita más refrigeración.
- Para desmoldar, pasa un cuchillo delgado por las orillas del molde. También puedes sumergir la base del recipiente en agua tibia durante algunos segundos.
- Voltea la gelatina sobre un plato y decora con mango fresco, hojas de menta y un poco de chile en polvo.
Tiempo de preparación y refrigeración
La preparación activa requiere aproximadamente 20 minutos. La primera gelatina necesita 1 hora de refrigeración para cuajar, mientras que la preparación final debe permanecer en el refrigerador durante 2 horas.
En total, considera 3 horas y 20 minutos, incluyendo los periodos de refrigeración. La receta no necesita cocción en estufa ni en horno.
¿Cuántas porciones rinde?
La gelatina de mango con chile rinde aproximadamente 8 porciones. La cantidad puede variar según el tamaño del molde y de los cortes.
Para servirla como postre individual, puedes preparar la mezcla en vasos pequeños. En ese caso, no será necesario desmoldarla y cada persona podrá disfrutarla directamente con una cuchara.
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Consejos para mejorar la receta
Para obtener una gelatina firme, respeta las cantidades de grenetina y el tiempo de refrigeración. Si agregas demasiada agua, la preparación puede quedar blanda.
Elige mangos maduros, pero no demasiado fibrosos. Una fruta con pulpa suave facilitará el licuado y dará un sabor más intenso.
También puedes añadir cubos de mango fresco dentro de la gelatina. Incorpóralos cuando la mezcla comience a espesar, para evitar que todos queden en el fondo del molde.
Si quieres un postre más picante, agrega chile en polvo a la mezcla de mango y chamoy. Para una versión más suave, utiliza solo el chamoy y reserva el chile para la decoración.
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Conservación de la gelatina
Guarda la preparación en un recipiente con tapa dentro del refrigerador. La gelatina puede conservarse hasta 3 días en buenas condiciones.
Evita dejarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas, sobre todo en días calurosos. Para conservar mejor la textura, añade el mango fresco, la menta y el chile justo antes de servir.
Valor nutricional aproximado
Cada porción contiene aproximadamente:
- 190 calorías
- 43 g de carbohidratos
- 2 g de proteínas
- 0 g de grasas
- 35 g de azúcares
- 430 mg de sodio
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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