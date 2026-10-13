Cómo hacer gelatina de mango con chile: el antojito agridulce de temporada

No es una gelatina tradicional: esta versión lleva mango, chamoy y chile para crear un antojito frío con sabor dulce, ácido y picosito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mango dulce y el chile picante forman una combinación irresistible en la cocina mexicana. Su equilibrio entre dulzor, acidez y picor aparece en aguas frescas, chamoyadas, botanas y postres que convierten una fruta de temporada en un antojo lleno de sabor.

La gelatina de mango con chile es una opción fresca para reuniones, comidas familiares o tardes calurosas. Su textura suave contrasta con los cubos de gelatina y el chamoy aporta ese toque agridulce que distingue a muchos antojitos mexicanos.

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Gelatina de mango con chile: un postre fresco y agridulce

Esta receta combina gelatina de mango, fruta fresca, chamoy, chile en polvo y grenetina sin sabor. El resultado es un postre frío con una consistencia firme, pero suave al momento de comer.

La preparación se arma en 2 partes. Primero se prepara una gelatina de mango que después se corta en cubos. Luego se licúa una mezcla de mango con chamoy y chile, que sirve como base para cubrir los cubos y formar la gelatina final.

Lo mejor de este postre es que no necesita horno ni una cocción complicada. Solo requiere disolver correctamente la gelatina, integrar los ingredientes y respetar el tiempo de refrigeración.

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Ingredientes para la gelatina de mango con chile

0.5 taza de gelatina de mango en polvo

1 taza de agua caliente

1 taza de mango fresco picado

3 tazas de salsa chamoy

1 cucharada de chile en polvo

1 cucharada de grenetina sin sabor, hidratada y derretida

0.5 taza de agua caliente

Mango fresco picado, para decorar

Hojas de menta, para decorar

Puedes utilizar el chile en polvo de tu preferencia. Si deseas un sabor más intenso, elige una mezcla con limón y sal.

Para una versión menos picante, reduce la cantidad y agrega el chile solo al momento de decorar.

Esta receta combina gelatina de mango, fruta fresca, chamoy, chile en polvo y grenetina sin sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer gelatina de mango con chile paso a paso

Coloca la gelatina de mango en polvo en un recipiente amplio. Añade 1 taza de agua caliente y mezcla con un batidor hasta que el polvo se disuelva por completo. Evita dejar grumos, ya que pueden afectar la textura final de la gelatina. Vierte la preparación en un molde ligeramente engrasado. Lleva al refrigerador durante 1 hora, o hasta que la gelatina esté firme. Cuando haya cuajado, desmolda con cuidado y corta la gelatina en cubos pequeños. Reserva mientras preparas la mezcla de mango y chamoy. Coloca en la licuadora el mango fresco picado, la salsa chamoy, el chile en polvo, la grenetina hidratada y derretida, y 0.5 taza de agua caliente. Licúa durante algunos segundos, hasta obtener una mezcla uniforme. La grenetina debe estar completamente disuelta antes de incorporarla, porque así ayuda a que la gelatina final cuaje de manera pareja. Engrasa ligeramente un molde limpio y vierte una parte de la mezcla de mango con chamoy. Distribuye algunos cubos de gelatina de mango en el molde. Después, agrega el resto de la mezcla para cubrirlos. Refrigera durante 2 horas, o hasta que la preparación esté completamente firme. No intentes desmoldar la gelatina antes de tiempo. Si el centro todavía se mueve demasiado, necesita más refrigeración. Para desmoldar, pasa un cuchillo delgado por las orillas del molde. También puedes sumergir la base del recipiente en agua tibia durante algunos segundos. Voltea la gelatina sobre un plato y decora con mango fresco, hojas de menta y un poco de chile en polvo.

Lo mejor de este postre es que no necesita horno ni una cocción complicada. Solo requiere disolver correctamente la gelatina, integrar los ingredientes y respetar el tiempo de refrigeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación y refrigeración

La preparación activa requiere aproximadamente 20 minutos. La primera gelatina necesita 1 hora de refrigeración para cuajar, mientras que la preparación final debe permanecer en el refrigerador durante 2 horas.

En total, considera 3 horas y 20 minutos, incluyendo los periodos de refrigeración. La receta no necesita cocción en estufa ni en horno.

¿Cuántas porciones rinde?

La gelatina de mango con chile rinde aproximadamente 8 porciones. La cantidad puede variar según el tamaño del molde y de los cortes.

Para servirla como postre individual, puedes preparar la mezcla en vasos pequeños. En ese caso, no será necesario desmoldarla y cada persona podrá disfrutarla directamente con una cuchara.

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Consejos para mejorar la receta

Para obtener una gelatina firme, respeta las cantidades de grenetina y el tiempo de refrigeración. Si agregas demasiada agua, la preparación puede quedar blanda.

Elige mangos maduros, pero no demasiado fibrosos. Una fruta con pulpa suave facilitará el licuado y dará un sabor más intenso.

También puedes añadir cubos de mango fresco dentro de la gelatina. Incorpóralos cuando la mezcla comience a espesar, para evitar que todos queden en el fondo del molde.

Si quieres un postre más picante, agrega chile en polvo a la mezcla de mango y chamoy. Para una versión más suave, utiliza solo el chamoy y reserva el chile para la decoración.

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La gelatina de mango con chile rinde aproximadamente 8 porciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservación de la gelatina

Guarda la preparación en un recipiente con tapa dentro del refrigerador. La gelatina puede conservarse hasta 3 días en buenas condiciones.

Evita dejarla a temperatura ambiente durante más de 2 horas, sobre todo en días calurosos. Para conservar mejor la textura, añade el mango fresco, la menta y el chile justo antes de servir.

Valor nutricional aproximado

Cada porción contiene aproximadamente:

190 calorías

43 g de carbohidratos

2 g de proteínas

0 g de grasas

35 g de azúcares

430 mg de sodio

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.