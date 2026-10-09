Aerocivil investiga presunta pérdida de avioneta en Cundinamarca: esto se sabe

Imagen de referencia. El gerente de la aerolínea aseguró que la avioneta cumplía con mantenimiento completo y vigente - crédito @pacificatravelco/Instagram

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Las autoridades activaron la búsqueda de una aeronave con la que se perdió contacto la noche del jueves 8 de octubre de 2026 mientras sobrevolaba el occidente de Cundinamarca. La alerta surgió después de que habitantes rurales de Caparrapí reportaran haber escuchado un fuerte impacto, según informó Caracol Radio.

El avión no ha sido declarado accidentado y las autoridades tampoco han informado qué tipo de aeronave es, cuál era su ruta ni cuántas personas podrían viajar a bordo. La situación permanece bajo verificación mientras continúa el operativo.

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La comunicación con la nave se interrumpió cerca de las 8:00 p. m., informó la Aeronáutica Civil. En la búsqueda participan la Policía de Cundinamarca, el Comando Aéreo de Combate n.º 1 y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Los habitantes señalaron que vieron el destello y escucharon el impacto en inmediaciones de las veredas Chorrillo y La Ovejera. Estos reportes sirven como referencia para delimitar el área que revisan los equipos, aunque todavía no se ha confirmado que estén relacionados con la aeronave.

Sin embargo, Infobae Colombia consulto a fuentes de la Aerocivil, que mencionaron que, de acuerdo con las consultas a Control de Tránsito Aéreo, Grupo SAR, Centro Nacional de Recuperación no hay reporte alguno sobre el enveto, pero que darán inicio a indagaciones con los campesinos de la zona en las coordenadas descritas para corroborar las versiones.

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