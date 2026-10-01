Exposición, talleres y venta de orquídeas en el Museo Casa del Risco: fechas, horarios y todo sobre el evento

El Museo Casa del Risco, en la alcaldía Álvaro Obregón, es sede del miércoles 30 de septiembre al domingo 4 de octubre del evento “México en sus Orquídeas”.
El programa reúne exposición de ejemplares, venta directa, talleres de cultivo y conferencias con especialistas en orquideología.
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La entrada es con aportación voluntaria y se puede llegar fácilmente desde la estación Miguel Ángel de Quevedo en Metro o en Metrobús con la estación La Bombilla.
Fechas y horarios del evento
El evento se realiza de 10:00 a 17:00 horas, horario en el que funcionan la exposición y el área de venta de orquídeas.
El acceso durante los cinco días del evento es con aportación voluntaria, sin un monto fijo establecido.
Las conferencias y talleres no requieren boleto adicional ni registro previo por internet.
El museo es reconocido por su estilo barroco. (Instagram/@museocasadelrisco)
Los visitantes pueden incorporarse directamente en el auditorio o en la zona de talleres a la hora señalada para cada actividad del programa.
Cómo llegar al Museo Casa del Risco
El museo se ubica en Plaza San Jacinto 5 y 15, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01000.
La estación de metro más cercana es Miguel Ángel de Quevedo, de la Línea 3, a unos 10 minutos a pie del recinto por calles residenciales hacia el sur y el oriente.
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Otra opción es el Metrobús de la Línea 1, con la estación La Bombilla sobre avenida Insurgentes Sur, desde donde la Plaza San Jacinto queda a unos 5 o 10 minutos caminando hacia el poniente.
También pasan por la zona las rutas de camión 1, 133, 21A, 21B y 21D. Al no haber valet parking, conviene usar transporte público, sobre todo los fines de semana, cuando la zona se llena por el Bazar Sábado.
De qué tratan los talleres y conferencias
El viernes 2 de octubre se concentran tres talleres prácticos. A las 12 horas, “Cymbidium: cultivo, fertilización y enfermedades” cubre el manejo de otro género popular y los problemas de salud que puede presentar.
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A las 13 horas, “Cultivo de Laelias de México” se enfoca en una especie nativa del país. A las 14 horas, “Cuándo transplantar una orquídea” explica el momento y la técnica para cambiar una planta de maceta sin dañar su raíz.
Qué actividades hay el fin de semana
El sábado 3 de octubre, a las 12 horas, la conferencia “Neofinetia Falcata: historia y cultivo” aborda el origen y el manejo de esta orquídea miniatura.
A las 13 horas, el taller “Bioestimulación floral en orquídeas” muestra técnicas para favorecer la floración.
A las 14 horas, la conferencia “De la botánica prehispánica a la del siglo XXI: los nombres de las orquídeas de México” repasa cómo distintas culturas del país han nombrado y clasificado estas plantas a lo largo de la historia.
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El domingo 4 de octubre, último día del evento, a las 12 horas la conferencia “Realización de cultivo in vitro en casa” explica esta técnica de laboratorio adaptada para quien no cuenta con equipo profesional.
A las 13 horas, “Plagas y enfermedades en orquídeas” aborda los problemas más frecuentes que afectan a estas plantas y cómo prevenirlos.
El programa cierra a las 14 horas con el taller “Aclimatación de orquídeas in vitro”, sobre el proceso para adaptar al ambiente exterior una orquídea nacida en laboratorio.
Qué son las orquídeas y por qué el evento se enfoca en ellas
Las orquídeas son una familia de plantas con flor que se distingue por la forma y el colorido de sus pétalos.
Crecen de formas distintas según la especie: algunas en tierra, otras sobre troncos de árboles o entre rocas, lo que exige cuidados diferentes entre un tipo y otro.
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El cultivo de orquídeas se practica en México tanto a nivel profesional como entre aficionados que mantienen ejemplares en casa, terrarios o jardines.
El programa del Museo Casa del Risco reúne esos distintos niveles de experiencia, desde los cuidados básicos hasta técnicas especializadas de reproducción y conservación de la planta.
La actividad forma parte del Programa Educativo y de Divulgación 2026 del Centro Cultural Isidro Fabela, enfocado en el patrimonio biocultural mexicano.
Participan la Asociación Mexicana de Orquideología, A.C. y el Orquideario Miguel Ángel Soto, de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Qué otras colecciones y actividades ofrece el Museo Casa del Risco
Fuera de este evento, el Museo Casa del Risco exhibe de forma permanente la colección de arte reunida por Isidro Fabela y su esposa Josefina Eisenmann, donada a la nación en 1958 en lo que se considera el primer museo entregado por un particular en México.
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La muestra se distribuye en siete salas con pintura y escultura mexicana y europea de los siglos XVI al XX, retratos de la realeza, escenas costumbristas y un comedor colonial ambientado con mobiliario y porcelanas de época.
En el patio central del inmueble se conserva la Fuente del Risco, una obra del siglo XVIII elaborada con pedacería de porcelana china, conchas y azulejos de Talavera, considerada un ejemplo del ultrabarroco mexicano.
El museo cuenta además con una sala de exposiciones temporales dedicada al arte contemporáneo, fotografía, escultura y arte popular.
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