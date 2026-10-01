Exposición, talleres y venta de orquídeas en el Museo Casa del Risco: fechas, horarios y todo sobre el evento

El Museo Casa del Risco realiza del 1 al 4 de octubre la muestra "México en sus Orquídeas. (Visuales IA)

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El Museo Casa del Risco, en la alcaldía Álvaro Obregón, es sede del miércoles 30 de septiembre al domingo 4 de octubre del evento “México en sus Orquídeas”.

El programa reúne exposición de ejemplares, venta directa, talleres de cultivo y conferencias con especialistas en orquideología.

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La entrada es con aportación voluntaria y se puede llegar fácilmente desde la estación Miguel Ángel de Quevedo en Metro o en Metrobús con la estación La Bombilla.

La Asociación Mexicana de Orquideología, A.C. y el Orquideario Miguel Ángel Soto, de la UNAM, participan en la organización del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fechas y horarios del evento

El evento se realiza de 10:00 a 17:00 horas, horario en el que funcionan la exposición y el área de venta de orquídeas.

El acceso durante los cinco días del evento es con aportación voluntaria, sin un monto fijo establecido.

Las conferencias y talleres no requieren boleto adicional ni registro previo por internet.

El museo es reconocido por su estilo barroco. (Instagram/@museocasadelrisco)

Los visitantes pueden incorporarse directamente en el auditorio o en la zona de talleres a la hora señalada para cada actividad del programa.

Cómo llegar al Museo Casa del Risco

El museo se ubica en Plaza San Jacinto 5 y 15, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01000.

La estación de metro más cercana es Miguel Ángel de Quevedo, de la Línea 3, a unos 10 minutos a pie del recinto por calles residenciales hacia el sur y el oriente.

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La estación Miguel Ángel de Quevedo, de la Línea 3 del Metro, queda a unos 10 minutos a pie del museo.

Otra opción es el Metrobús de la Línea 1, con la estación La Bombilla sobre avenida Insurgentes Sur, desde donde la Plaza San Jacinto queda a unos 5 o 10 minutos caminando hacia el poniente.

También pasan por la zona las rutas de camión 1, 133, 21A, 21B y 21D. Al no haber valet parking, conviene usar transporte público, sobre todo los fines de semana, cuando la zona se llena por el Bazar Sábado.

De qué tratan los talleres y conferencias

El viernes 2 de octubre se concentran tres talleres prácticos. A las 12 horas, “Cymbidium: cultivo, fertilización y enfermedades” cubre el manejo de otro género popular y los problemas de salud que puede presentar.

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A las 13 horas, “Cultivo de Laelias de México” se enfoca en una especie nativa del país. A las 14 horas, “Cuándo transplantar una orquídea” explica el momento y la técnica para cambiar una planta de maceta sin dañar su raíz.

La conferencia "Cultivo de Catleyas" se imparte el jueves 1 de octubre a las 12 horas en el auditorio del museo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué actividades hay el fin de semana

El sábado 3 de octubre, a las 12 horas, la conferencia “Neofinetia Falcata: historia y cultivo” aborda el origen y el manejo de esta orquídea miniatura.

A las 13 horas, el taller “Bioestimulación floral en orquídeas” muestra técnicas para favorecer la floración.

A las 14 horas, la conferencia “De la botánica prehispánica a la del siglo XXI: los nombres de las orquídeas de México” repasa cómo distintas culturas del país han nombrado y clasificado estas plantas a lo largo de la historia.

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Esta casona virreinal data de los siglos XVII y XVIII. (Foto: Museo Casa del Risco)

El domingo 4 de octubre, último día del evento, a las 12 horas la conferencia “Realización de cultivo in vitro en casa” explica esta técnica de laboratorio adaptada para quien no cuenta con equipo profesional.

A las 13 horas, “Plagas y enfermedades en orquídeas” aborda los problemas más frecuentes que afectan a estas plantas y cómo prevenirlos.

El programa cierra a las 14 horas con el taller “Aclimatación de orquídeas in vitro”, sobre el proceso para adaptar al ambiente exterior una orquídea nacida en laboratorio.

Las orquídeas crecen en distintos entornos según la especie: en tierra, sobre troncos de árboles o entre rocas. (Instagram/@museocasadelrisco)

Qué son las orquídeas y por qué el evento se enfoca en ellas

Las orquídeas son una familia de plantas con flor que se distingue por la forma y el colorido de sus pétalos.

Crecen de formas distintas según la especie: algunas en tierra, otras sobre troncos de árboles o entre rocas, lo que exige cuidados diferentes entre un tipo y otro.

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El cultivo de orquídeas se practica en México tanto a nivel profesional como entre aficionados que mantienen ejemplares en casa, terrarios o jardines.

México concentra una de las mayores diversidades de orquídeas nativas del continente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa del Museo Casa del Risco reúne esos distintos niveles de experiencia, desde los cuidados básicos hasta técnicas especializadas de reproducción y conservación de la planta.

La actividad forma parte del Programa Educativo y de Divulgación 2026 del Centro Cultural Isidro Fabela, enfocado en el patrimonio biocultural mexicano.

Participan la Asociación Mexicana de Orquideología, A.C. y el Orquideario Miguel Ángel Soto, de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

La reproducción in vitro es una de las técnicas que se enseñan durante el evento para cultivar orquídeas en casa. (Instagram/@museocasadelrisco)

Qué otras colecciones y actividades ofrece el Museo Casa del Risco

Fuera de este evento, el Museo Casa del Risco exhibe de forma permanente la colección de arte reunida por Isidro Fabela y su esposa Josefina Eisenmann, donada a la nación en 1958 en lo que se considera el primer museo entregado por un particular en México.

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La muestra se distribuye en siete salas con pintura y escultura mexicana y europea de los siglos XVI al XX, retratos de la realeza, escenas costumbristas y un comedor colonial ambientado con mobiliario y porcelanas de época.

La estructura está elaborada con pedacería de porcelana china, conchas marinas y azulejos de Talavera. (Foto: INAH)

En el patio central del inmueble se conserva la Fuente del Risco, una obra del siglo XVIII elaborada con pedacería de porcelana china, conchas y azulejos de Talavera, considerada un ejemplo del ultrabarroco mexicano.

El museo cuenta además con una sala de exposiciones temporales dedicada al arte contemporáneo, fotografía, escultura y arte popular.