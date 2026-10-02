Mujer recibe tremendo “bautizo de mercado” cuando una lona colapsa por el agua de lluvia

El peso acumulado por la lluvia provocó que la cubierta de un puesto ambulante cediera justo cuando una clienta pasaba por debajo.

Guardar

Una visita cotidiana a un mercado ambulante terminó de manera inesperada para una mujer que caminaba entre los puestos cuando una considerable cantidad de agua de lluvia cayó directamente sobre ella. El momento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en un tianguis del municipio de Apizaco, Tlaxcala, durante una jornada marcada por precipitaciones intensas. En las imágenes se observa a la mujer avanzando entre los pasillos del mercado mientras aparentemente continúa con sus compras, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la grabación difundida en plataformas digitales, una de las lonas utilizadas para cubrir un puesto había acumulado una gran cantidad de agua debido a la lluvia. El líquido permaneció concentrado sobre la superficie plástica de la estructura hasta que, aparentemente por el peso, la cubierta terminó por ceder.

El agua cayó como una cascada

(Captura de pantalla)

La mujer pasó justamente por debajo de la zona donde se encontraba acumulada el agua. En cuestión de segundos, la lona perdió su capacidad para contener el líquido y toda el agua almacenada se precipitó sobre ella.

El impacto provocó que la clienta quedara completamente empapada. La escena tomó por sorpresa a quienes se encontraban alrededor, pues el agua cayó de manera repentina y con una fuerza considerable, convirtiendo por unos instantes el pasillo del tianguis en el escenario de un inesperado baño.

PUBLICIDAD

La reacción de la mujer también llamó la atención de quienes presenciaron el incidente, aunque el video no muestra que haya sufrido alguna lesión derivada del accidente.

La grabación posteriormente fue compartida por usuarios de redes sociales y comenzó a ganar reproducciones, comentarios y reacciones. Como suele ocurrir con este tipo de situaciones inesperadas, algunos internautas optaron por tomarse el momento con humor.

Redes sociales bautizan el momento

(Captura de pantalla)

Entre los comentarios que acompañaron la difusión del video aparecieron expresiones como “bautizo de mercado”, una manera jocosa de describir el inesperado chapuzón que recibió la mujer.

Otros usuarios hicieron referencia a la cantidad de agua que cayó desde la lona y señalaron, también con humor, que “le cayó todo el caldito”.

PUBLICIDAD

La escena rápidamente se convirtió en contenido viral, especialmente por lo inesperado del accidente y porque ocurrió en un espacio público donde varias personas realizaban sus actividades habituales.

Sin embargo, no todos los comentarios estuvieron relacionados con las bromas. Algunos internautas mostraron empatía hacia la mujer y señalaron que, detrás del momento gracioso captado por la cámara, se trató de un accidente que pudo resultar bastante incómodo para la afectada.

La lluvia y los riesgos en los tianguis ambulantes

Protección Civil rescata a 6 personas en tianguis de Tlalnepantla (Foto: Twitter @pctlalnepantla)

Los mercados sobre ruedas y tianguis suelen utilizar lonas para proteger a comerciantes y clientes de las condiciones climáticas. Durante lluvias intensas, la acumulación de agua sobre estas estructuras puede representar un riesgo si el líquido no logra escurrir correctamente.

PUBLICIDAD

En este caso, la cantidad de agua acumulada terminó provocando que la cubierta cediera justo cuando una persona caminaba por debajo.

Hasta el momento, la grabación se mantiene como una de las escenas que más reacciones ha generado entre usuarios que encontraron en el incidente una combinación de sorpresa y humor. Para la mujer involucrada, sin embargo, aquel recorrido por el tianguis de Apizaco terminó convirtiéndose en un inesperado “baño” que difícilmente olvidará.