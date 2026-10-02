Cuándo se estrena “Contra el Huracán”: de qué trata la película basada en el paso de Otis por Acapulco

Contra el Huracán, película basada en el paso de Otis por Acapulco

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Netflix lanza el próximo 23 de octubre de 2026 la película Contra el huracán, dirigida por Jorge Michel Grau y basada en hechos reales ocurridos durante el paso del huracán Otis por Acapulco en octubre de 2023. El estreno ocurre a días del tercer aniversario del impacto del ciclón.

La cinta está inspirada en un reportaje del medio EL PAÍS sobre los marineros que resistieron al huracán de categoría 5 que azotó las costas de Guerrero. El director leyó la historia original y afirma que le “voló la cabeza”, lo que lo llevó a construir una ficción centrada en “dos personas ordinarias, comunes, que se enfrentan a lo extraordinario”.

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El huracán Otis tocó tierra en Acapulco la madrugada del 25 de octubre de 2023 con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora. El fenómeno dejó un saldo oficial de al menos 48 muertos y decenas de desaparecidos, según la misma fuente.

De qué trata “Contra el Huracán”, la película mexicana de Netflix sobre el paso de Otis

Contra el Huracán, película basada en el paso de Otis por Acapulco

La historia arranca con Wirpul (Benny Emmanuel) y su medio hermano Candi (Kristyan Ferrer), quienes salen a altamar con la intención de disfrutar un paseo marítimo. Una leve tormenta comienza a acecharlos sin que exista, en principio, motivo de preocupación.

La situación cambia en cuestión de horas. Esa tormenta tropical se transforma rápidamente en el huracán Otis, categoría 5, frente a las costas de Acapulco, y deja a ambos hermanos atrapados en el mar en medio de condiciones extremas.

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La producción recrea con efectos especiales y prácticos el impacto que un huracán de esa magnitud puede generar sobre una embarcación de mediano calibre. Los hermanos deberán confiar en sus habilidades y conocimientos compartidos para intentar sobrevivir.

El elenco se completa con Mónica del Carmen y Gonzalo Vega

Contra el Huracán, película basada en el paso de Otis por Acapulco

El reparto de Contra el huracán incluye, además de los protagonistas, a Mónica del Carmen, Mónica Jiménez, Gonzalo Vega y Andrew Leland. La producción corre a cargo de Netflix junto con la compañía Perro Azul.

Michel Grau, conocido previamente por dirigir Somos lo que hay, sostiene en declaraciones a EL PAÍS que la cinta trasciende el relato del desastre natural: “Quien la vea va a encontrar una película del huracán, pero sobre todo va a encontrar a México”.

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La película tendrá paso por salas antes de llegar al streaming

Según EL PAÍS, Contra el huracán se estrenará primero en cines y, después de un tiempo en exhibición, se distribuirá en el catálogo de Netflix. La plataforma ya confirmó la fecha del 23 de octubre para su llegada al streaming como parte de su calendario de estrenos de octubre.

Contra el Huracán, película basada en el paso de Otis por Acapulco

El huracán Otis fue el decimoquinto ciclón tropical de la temporada ciclónica del Océano Pacífico de 2023. Pasó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en menos de 24 horas, un fenómeno de intensificación que sorprendió a las autoridades y a la población de Acapulco.

Impacto del huracán Otis en Acapulco

El huracán Otis tocó tierra en Acapulco la madrugada del 25 de octubre de 2023 como un ciclón categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas de hasta 330 km/h. El fenómeno pasó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en apenas 21 horas, lo que sorprendió al sector científico y dejó sin margen de alerta previa a la población.

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Cifras de muertos y desaparecidos

El Gobierno de México reportó, en su balance final de diciembre de 2023, 50 muertos y 30 personas desaparecidas. Otras fuentes, como el reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), elevan la cifra a 52 fallecidos y 32 desaparecidos.

Varias personas pasean por la playa junto a los edificios dañados por el huracán Otis en la playa de Punta Diamante, a la víspera del primer aniversario del huracán Otis, que tocó tierra de forma devastadora y causó daños catastróficos y se cobró varias vidas, en Acapulco (México), el 3 de octubre de 2024. REUTERS/Henry Romero

En los primeros días tras el impacto, las cifras variaron: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó inicialmente 30 muertos y cuatro marinos desaparecidos, mientras el Gobierno federal manejaba 27 fallecidos. El municipio vecino de Coyuca de Benítez reportó, por separado, 12 fallecimientos adicionales, de acuerdo con el NHC.

El fotógrafo David Guzmán describió la escena en el puerto: “Acapulco está desolado. Era una película de terror”.

Daños materiales estimados en hasta 16,000 millones de dólares

Las pérdidas materiales se calculan entre 15,000 y 16,000 millones de dólares, equivalentes a entre 262,500 y 286,000 millones de pesos, según estimaciones del Consejo Coordinador Empresarial. Estos montos convirtieron a Otis en el ciclón tropical más costoso registrado en México, de acuerdo con el NHC.

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Fotografía de archivo de los escombros de un hotel afectado tras el paso del 'huracán Otis', el 23 de diciembre de 2023, en Acapulco, estado de Guerrero (México). EFE/ David Guzmán

El huracán afectó el 80% de las unidades económicas del sector turístico, comercial y de servicios en Acapulco, además de hogares e infraestructura eléctrica, vial y de telecomunicaciones, según el Consejo Coordinador Empresarial. El impacto alcanzó 274,000 viviendas y 47,000 locales comerciales del puerto.

El reporte del NHC detalla que más de 250,000 hogares resultaron afectados en el estado de Guerrero, con más de 51,000 viviendas destruidas por completo y cerca de 80,000 con daños severos. La Organización Mundial de la Salud documentó más de 600 albergues de emergencia que recibieron a más de 34,000 hogares desplazados en los días posteriores a la tormenta.

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El sector hotelero y educativo entre los más golpeados

Los daños a la infraestructura hotelera superarían los 2,300 millones de dólares, con un tiempo estimado de recuperación de al menos diez meses, según empresarios hoteleros. Javier Saldívar, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, señaló en los primeros días tras el desastre que la infraestructura turística estaba “colapsada al 95 por ciento” y solicitó un “plan estratégico del Gobierno federal”.

FOTO DE ARCHIVO-Barcos hundidos, cerca de un faro tras el paso del huracán Otis, en Acapulco, México. 28 de octubre de 2023. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Más de 87,000 estudiantes resultaron afectados por daños o destrucción en escuelas de todo el estado de Guerrero, de acuerdo con el NHC. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ubicó a Otis como el tercer siniestro más costoso en la historia de México, por encima de los sismos de 2017.

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La basura y los escombros generaron una crisis sanitaria

El huracán generó más de 660,000 toneladas de basura entre escombros y residuos acumulados en el puerto, lo que derivó en una crisis de tipo sanitario. La Secretaría de Marina desplegó 7,904 elementos y entregó más de 297,000 despensas y 968,000 litros de agua potable en los días posteriores a la emergencia. La Secretaría de la Defensa Nacional, por su parte, entregó 24,090 despensas y 100,000 litros de agua.

Foto archivo. Ayuda humanitaria, EFE/David Guzmán

Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana, informó en los primeros reportes 30 muertos y cuatro personas desaparecidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó, en ese mismo momento, que ya se aplicaba un plan para ayudar a la población afectada.

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El Gobierno federal destinó un plan de apoyo equivalente a 3,432 millones de dólares (61,000 millones de pesos) para asistir a las víctimas, adelantar el pago de pensiones del programa de Bienestar y ampliar becas educativas. Un año después del desastre, el Gobierno de México reportó una inversión adicional de 1,700 millones de dólares para reactivar el turismo en la zona.