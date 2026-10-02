Rescatadas con vida a dos personas tras el derrumbe de un edificio en Pereira: el inmueble estaba en riesgo desde el terremoto del 10 de agosto

Tras el derrumbe de un edficio en riesgo tras el terremoto del 10 de agosto, dos personas quedaron atrapadas en los escombros. Fueron rescatadas por las autoridades luego de varias horas - crédito @JulieDuque1/X

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Una mujer de 37 años y un hombre fueron rescatados con vida en la tarde del jueves 1 de octubre de 2026, tras quedar atrapada entre los escombros de un edificio que colapsó en el centro de Pereira.

La estructura, ubicada en la carrera 9 con calle 12, había sido evaluada por la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (Diger) el 16 de agosto. La entidad determinó que el inmueble no era apto para ser habitado y que existía riesgo de colapso tras registrarse el fuerte terremoto de magnitud 7,4 el día 10 del mismo mes.

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Según informó la Alcaldía de Pereira en su cuenta de X, la estructura “tenía todas las advertencias sobre el peligro” y contaba con una resolución para iniciar el proceso de demolición desde la evaluación de la Diger. Pese a ello, el edificio se desplomó antes de que se ejecutara el procedimiento.

La cuenta de X Pereira En Vivo informó que el inmueble presentaba un riesgo visible desde varios días antes del colapso.

La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres declaró la edificación no habitable tras la evaluación realizada el 16 de agosto - crédito @Alcaldiadepereira/X

La Alcaldía reiteró su llamado a la ciudadanía: “Una vez las autoridades identifican una estructura como riesgosa y la señalizan, corresponde a los ciudadanos acatar esta advertencia y mantenerse alejados para proteger su vida y la de quienes los rodean”. El organismo también pidió no ingresar ni permanecer en edificaciones declaradas no habitables ni transitar cerca de ellas.

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Parte de los escombros cayó sobre la vía pública y alcanzó varios vehículos estacionados en el sector, de acuerdo con registros de testigos citados por el diario La Patria.

Así fue el rescate

Unidades de la Defensa Civil, la Policía Nacional y el grupo Ponalsar acudieron al lugar para asegurar la estructura - crédito @DefensaCivilCo/X

Tras el colapso, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira y la Defensa Civil Colombia se desplegaron en el lugar para adelantar labores de aseguramiento, anclaje y apalancamiento de la estructura, según detalló la Alcaldía. También participó la Policía Nacional y el grupo de búsqueda y rescate Ponalsar.

Unidades caninas realizaron la verificación del inmueble con el objetivo de descartar o confirmar la presencia de personas o seres sintientes entre los escombros. La Alcaldía precisó que, según información aportada por la ciudadanía, se especulaba sobre la presencia de una pareja de habitantes de calle en la estructura debilitada al momento del colapso, un dato que motivó la revisión exhaustiva del área con apoyo canino.

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El colapso de la estructura provocó la caída de escombros sobre la vía pública y afectó a vehículos estacionados en el sector - crédito @DefensaCivilCo/X

El hallazgo de la mujer se produjo gracias al trabajo de un perro de rescate de Bomberos Pereira, que logró detectarla entre los restos de la edificación, de acuerdo con el relato de Pereira En Vivo. A partir de esa señal, los equipos de emergencia llegaron hasta el lugar exacto donde se encontraba atrapada y comenzaron las maniobras para liberarla.

La Alcaldía confirmó en una actualización de su comunicado: “Los organismos de socorro acaban de encontrar entre la estructura una mujer de 37 años con vida, tiene sus miembros inferiores aprisionados”, y agregó que fue canalizada y contaba con suministro de oxígeno mientras avanzaban las labores para liberarla.

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Más tarde, Blu Radio informó que un hombre que también quedó atrapado en los escombros —presumiblemente esposo de la muejr— fue también rescatado con vida. Ambos fueron trasladados al hospital San Jorge de Pereira, donde permanecen en recuperación.

Continúa la búsqueda de posibles víctimas adicionales

La entidad confirmó que sigue buscando personas atrapadas en el edificio derrumbado, con el apoyo de voluntarios y las autoridades - crédito @DefensaCivilCo/X

Tras el rescate, los organismos de emergencia prosiguieron con el retiro de material y la verificación del área para establecer si había otras personas afectadas, entre ellas la pareja de habitantes de calle mencionada por la ciudadanía. La zona permanece restringida mientras avanzan las labores de inspección estructural.

El sismo del 10 de agosto, que afectó de manera significativa a Pereira y otras zonas del centro y occidente de Colombia, dejó un saldo de al menos 335 fallecidos, 4.516 heridos y 206.931 viviendas con averías, de las cuales 36.478 resultaron destruidas, de acuerdo con los reportes oficiales.

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