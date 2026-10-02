México

Amílcar Olán investigado por la UIF: le detectan cuenta de 1,400 millones de pesos en Suiza

El empresario, amigo de Andy y “Bobby” López Beltrán, mantiene activa una cuenta de 72 millones de euros en el banco UBS Switzerland AG

(Redes sociales)
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) estaría investigando a Amílcar Olán, operador y amigo de Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por una cuenta de inversión en Suiza con un saldo de 72 millones de euros, lo equivalente a 1,433 millones de pesos.

De acuerdo con información de Latinus, que tuvo acceso a la indagatoria que la oficina de la Secretaría de Hacienda abrió hace semanas, la investigación detalla que Olán mantiene activa esa cuenta en el banco UBS Switzerland AG y que, desde Europa, continúa administrando el dinero que obtuvo a través de contratos con Pemex, la refinería de Dos Bocas, el suministro de balasto para los trenes Maya e Interoceánico, y la venta de medicinas a gobiernos de Morena.

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Una mudanza desde Villahermosa hasta el cantón de Ticino

Amílcar Olán, señalado por contratos del Tren Maya y presunto huachicol fiscal, desalojó el penthouse en Lugano donde TV Azteca lo ubicó. (Captura de pantalla/Infobae)
Amílcar Olán, señalado por contratos del Tren Maya y presunto huachicol fiscal, desalojó el penthouse en Lugano donde TV Azteca lo ubicó. (Captura de pantalla/Infobae)

De acuerdo con el reportaje, Amílcar Olán y su familia dejaron Villahermosa en septiembre de 2025 para instalarse en el cantón de Ticino, región montañosa del sur de Suiza que limita con Italia, un destino turístico de alto nivel, con oferta hotelera de lujo y construcciones históricas.

Para obtener una estancia legal en Suiza, Olán declaró un sueldo anual de 17.9 millones de pesos, cifra con la que él y su familia consiguieron un permiso de residencia de larga duración. Con ese respaldo, rentó una casa en la localidad de Montagnola desde octubre de ese año.

La UIF identificó al arrendador del inmueble y detalla que el contrato de renta venció el 30 de septiembre, con un pago mensual de 10,000 francos suizos, unos 200,000 pesos.

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El monto total pagado durante el año de contrato alcanzó los 120,000 francos suizos, equivalentes a 2.5 millones de pesos.

Esta cifra difiere un poco de la renta de 15,000 francos suizos mensuales que aparece en el actual anuncio de homegate.ch para rentar el penthouse donde TV Azteca ubicó al empresario.

La escuela de élite donde estudian sus hijos

La casa que estuvo rentando Amílcar Olán. (Captura de pantalla/plataforma homegate.ch)
La casa que estuvo rentando Amílcar Olán. (Captura de pantalla/plataforma homegate.ch)

La residencia con alberca que ocupó Olán se ubica a las afueras de Lugano, en Montagnola, a unos metros del colegio donde inscribió a sus dos hijos.

En el rastreo de movimientos bancarios, la UIF detectó transferencias internacionales a TASIS (The American School in Switzerland), descrita en la indagatoria como una de las instituciones educativas más exclusivas de Suiza, con un campus donde estudian hijos de magnates, políticos, artistas y herederos de la realeza europea.

Para que sus dos hijos cursaran un año de educación primaria en el ciclo escolar que inició hace algunas semanas, Olán habría desembolsado 1.5 millones de pesos por ambas colegiaturas, de acuerdo con los registros revisados por Latinus.

En el envío de dinero hacia Europa resulta clave Gina Patricia Olán Aparicio, hermana de Amílcar. La indagatoria detalla que, durante 2025, realizó seis transferencias internacionales dirigidas a dos beneficiarios: la escuela TASIS y el arrendador de la vivienda que ocupó su hermano en Suiza.

La UIF también documentó envíos de dinero hechos por Luis Alberto Olán Aparicio, otro hermano del empresario, quien habría operado como enlace del grupo con Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado como uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicado al contrabando de hidrocarburos.

Un amparo contra intervenciones telefónicas y un cambio de apariencia

Amílcar Olán, empresario que ha ganado contratos para el Tren Maya. (Cuartoscuro/LatinUs)
Amílcar Olán, empresario que ha ganado contratos para el Tren Maya. (Cuartoscuro/LatinUs)

Tras las primeras revelaciones periodísticas en su contra, Olán presentó una demanda de amparo contra intervenciones telefónicas y localización geográfica en tiempo real, de las que aseguró haber sido víctima.

La FGR ha negado en días recientes que exista una orden de aprehensión en su contra o una investigación abierta contra él y Andy López Beltrán, el hijo de AMLO.

El reportero Irving Pineda, quien lo localizó en Suiza, señaló cambios físicos en Olán respecto a fotografías previas difundidas por Carlos Loret de Mola en Latinus: barba, bigote y lo que interpretó como un procedimiento estético menor para rejuvenecer el rostro.

Cabe destacar que, en su momento, el propio Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de su hijo cuando estallaron las primeras revelaciones sobre empresas ligadas a Olán. “¿Qué tiene que ver mi hijo?”, cuestionó el entonces.

Consultada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que la FGR debe investigar a Olán si existen pruebas que lo vinculen con un delito.

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