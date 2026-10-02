Galilea Montijo revela si mantiene contacto con Inés Gómez Mont tras frenar extradición a México

Galilea Montijo asegura que se mantendrá al margen ante caso Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: “Hay cosas que duelen” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

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El retiro de la ficha roja de Interpol contra Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, volvió a poner bajo el escrutinio público a la pareja, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y presunto desvío de aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos del erario.

Galilea Montijo, quien durante años mantuvo una estrecha amistad con Gómez Mont, fue cuestionada por la prensa sobre si retomó contacto con ella tras obtener una victoria legal en el proceso penal que enfrenta.

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La conductora fue abordada por reporteros luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que Interpol retiró las notificaciones internacionales contra Gómez Mont y Álvarez Puga.

Durante el encuentro con medios, Galilea evitó pronunciarse sobre el proceso legal y dejó claro que actualmente no tiene comunicación con su antigua amiga.

“No voy a hablar del tema. Cosas políticas no voy a hablar del tema, que ni siquiera aporto nada, porque no sé nada”, declaró la presentadora, de acuerdo con las declaraciones recuperadas por el reportero Edén Dorantes.

Cuando fue cuestionada directamente sobre si mantiene contacto con Gómez Mont, Montijo respondió: “nada, nada”.

Con ello, la conductora también descartó tener información sobre el paradero de Gómez Mont, quien permanece fuera del alcance de las autoridades mexicanas y cuya ubicación no ha sido confirmada oficialmente.

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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Interpol retiró las notificaciones internacionales contra Gómez Mont y Álvarez Puga. (Jesús Avilés/Infobae México)

Así nació la amistad entre Galilea Montijo e Inés Gómez Mont

La relación entre ambas conductoras tuvo un comienzo poco amistoso. En 2008, Gómez Mont hizo comentarios sobre Galilea Montijo durante su etapa en Ventaneando, lo que generó una confrontación mediática.

Años después, la propia Gómez Mont contó que se arrepintió de aquellas declaraciones y decidió llamar a Montijo para disculparse. El acercamiento terminó transformándose en una amistad cercana.

La relación llegó al terreno familiar. Gómez Mont eligió a Galilea como madrina de su hija María y ambas compartieron públicamente viajes, celebraciones y momentos personales.

La cercanía también quedó expuesta a través de algunos regalos y fotografías que alimentaron la imagen de una amistad estrecha entre las dos conductoras.

(Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Gobierno de México solicitará que se reactiven las fichas rojas

El nombre de Gómez Mont recuperó atención después de que Claudia Sheinbaum informara el 30 de septiembre que Interpol retiró las fichas rojas que pesaban sobre ella y Álvarez Puga. Ambos tienen órdenes de aprehensión vigentes en México relacionadas con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

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La investigación está relacionada con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y un esquema de empresas y facturación investigado por las autoridades mexicanas. La ficha roja había sido emitida en 2021 a solicitud de la FGR.

En el caso de Álvarez Puga, además, su situación adquirió otra dimensión después de ser detenido en Estados Unidos en 2025 en un procedimiento migratorio. México realizó posteriormente gestiones para su detención provisional con fines de extradición.

Sheinbaum adelantó que el gobierno mexicano solicitará a Interpol conocer las razones del retiro y buscará recuperar las notificaciones internacionales. La presidenta también planteó la necesidad de mantener cooperación judicial con Estados Unidos.

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Mientras el proceso vuelve a tomar fuerza, Galilea Montijo decidió mantenerse al margen y negó tener comunicación con Gómez Mont.