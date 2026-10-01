Se acaba el reconocido Gimnasio José Joaquín Casas en Bogotá: estos son los famosos que pasaron por los salones de este colegio que dejará de operar después de 67 años

El colegio cerrará sus instalaciones de manera definitiva en Bogotá el 30 de noviembre de 2026 - crédito Google Maps

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El Gimnasio José Joaquín Casas cerrará definitivamente sus actividades académicas el 30 de noviembre de 2026, tras 67 años de funcionamiento en Bogotá. La decisión fue comunicada en una carta abierta firmada por el director general de la institución, Jaime Enrique Leal Melo.

El colegio bilingüe, ubicado en el norte de la capital del país, puso fin a un proyecto educativo que comenzó en 1959 y que acompañó la formación de varias generaciones de estudiantes.

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La institución informó que el cierre responde a retos acumulados durante los últimos años, vinculados con cambios sociales, estructurales y educativos. Aunque el Gimnasio José Joaquín Casas sostuvo que su vocación docente continúa intacta, reconoció que las condiciones del sector educativo se transformaron.

Detalles de la decisión

En la carta, el colegio definió el final de sus operaciones como “una decisión difícil y profundamente sentida”. El comunicado agregó que la determinación fue asumida “con responsabilidad, serenidad y gratitud”.

El mensaje plantea que el sistema educativo atraviesa una transformación inevitable. Según el texto, ese proceso está relacionado con modificaciones en los valores que orientan a la sociedad y con factores que afectan la operación de las instituciones escolares.

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La dirección del plantel señaló que “la educación, como la sociedad, cambia”. Esa reflexión acompañó el anuncio sobre el cese de las actividades académicas previsto para finales de noviembre.

El cierre no se presenta como un abandono de la misión pedagógica que caracterizó al colegio. La institución enfatizó que mantiene su vocación docente, aunque admitió que el entorno en el que desarrolló su proyecto ya no es el mismo.

La decisión afecta a un establecimiento que durante décadas hizo parte de la oferta privada de educación en el norte de Bogotá. Su sede se encuentra en la carrera Séptima con calle 173.

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