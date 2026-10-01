México

Alcaldesa de Mexicali defiende a exdirector de la policía acusado por EEUU de nexos con Los Mayos: “No podemos dar por hecho culpabilidades”

Norma Bustamante dijo que nunca tuvieron sospechas de que Pedro Ariel Mendívil estuviera relacionado con grupos criminales

Alcaldesa de Mexicali
Foto: Facebook / Norma Bustamante - Fiscalía de Baja California
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Norma Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, Baja California, negó que tuvieran sospechosas de posibles vínculos de Pedro Ariel Mendívil, exdirector de la Policía Municipal, con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa cuando ocupaba el cargo público.

Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por presuntamente mantener una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, líder de Los Rusos, que a su vez es el brazo armado de Los Mayos, la alcaldesa defendió que hasta el momento se estaría realizando una investigación, la cual no demuestra culpabilidad del exfuncionario en los hechos de los que se le señalan.

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No podemos dar por hecho culpabilidades, todos los procesos de investigación son eso, procesos de investigación. Y hasta este momento, ninguna autoridad mexicana, de mi país, me ha informado de lo que ya sabemos”, aseguró.

Sancionados EEUU Los Mayos Baja California
Red detectada y sancionada por la OFAC en Mexicali, en donde fue señalado el exdirector de la Policía Municipal. Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas tanto del exdirector de la Policía Municipal como de otras personas sancionadas en el paquete de EEUU, entre los que se encuentra Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la alcaldesa reiteró que tampoco se trata de la confirmación de culpabilidad.

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“A pesar del congelamiento de cuentas ninguna autoridad ha hablado de culpabilidad, solamente de la suspensión de las cuentas”, dijo, al tiempo que se negó a señalar si fue una decisión correcta designarlo en el cargo que anteriormente tenía Pedro Mendívil.

Exdirector de la Policía de Mexicali
Foto: Policía Municipal de Mexicali

Norma Bustamante también negó que la salida del cargo de Pedro Mendívil estuviera relacionado con los señalamientos por parte de las autoridades estadounidenses.

“No siguió en el cargo, porque son cargos muy desgastantes; acuérdense que yo me fui a la reelección, eran otros tres años y consideré sano y prudente renovar el director”, explicó la presidenta municipal. En su lugar nombró a Luis Felipe Chan.

Además, dijo que eligió el perfil de Mendívil en su momento por su experiencia dentro de la Fiscalía General del Estado y su trayectoria como abogado.

La fiscalía debe investigar al exdirector de la Policía Municipal, dijo la alcaldesa

Bustamante insistió en que la investigación de las acusaciones contra Mendívil corresponde a la Fiscalía y no al gobierno municipal: “Todas las investigaciones no corresponden ni a la policía ni al ayuntamiento de Mexicali; todos los casos le corresponden a la fiscalía”, dijo.

La alcaldesa afirmó que el municipio está dispuesto a colaborar con las autoridades mexicanas si se lo solicitan y reiteró que, hasta el momento, ninguna autoridad mexicana le ha notificado formalmente sobre el caso.

Alcaldesa de Mexicali
Foto: Facebook / Norma Bustamante

Cabe señalar que Pedro Ariel Mendívil fue detenido el pasado 28 de julio en la colonia Los Arcos, en Mexicali, al ser acusado de su presunta participación en el delito de desaparición forzada, asociación delictuosa y robo de vehículo en agravio de José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora; sin embargo, el 3 de agosto, un juez de control determinó que no existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso.

¿De qué acusó EEUU a Pedro Mendívil?

Pedro Mendívil fue señalado por el Departamento del Tesoro de EEUU por presuntamente recibir sobornos de “El Ruso” a cambio de entregar el control de la policía municipal de Mexicali al Cártel de Sinaloa.

Esa alianza permitió al grupo criminal “facilitar el tráfico de drogas y llevar a cabo operaciones de la organización delictiva”. De acuerdo con las autoridades, Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, recibió pagos mensuales de Mendívil para permitir esas operaciones de la organización criminal con impunidad en el estado.

A Mendívil, por su parte, se le vincula con Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, empresa que también fue sancionada.

Marina del Pilar y Carlos Torres Baja California
Marina del Pilar y Carlos Torres Baja California (especial)

Carlos Torres también fue señalado como operador político vinculado al cartel al mantener una alianza directa con “El Ruso”, quien habría usado su influencia política para facilitar actividades del cártel y proteger a la organización de intervenciones gubernamentales y policiales en el estado.

Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, también fue acusado de haber tomado los sobornos y lavado los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas. También fueron sancionadas compañías vinculadas a Luis Torres, entre ellas Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.

Rafael Buenrostro operó como enlace político de un líder del cartel en Chihuahua y Baja California

El comunicado también señala a Rafael Buenrostro Martín, originario de Mexicali y ex funcionario del gobierno mexicano, quien se desempeñó como funcionario aduanero en Chihuahua y asesor legislativo del gobierno estatal de Baja California. Según OFAC, Buenrostro es conocido de Carlos Torres y amigo cercano de Jose Ángel Rivera Zazueta, identificado como “líder sénior del Cartel de Sinaloa”.

El documento indica que Buenrostro “proporcionó favores políticos e influencia para impulsar la empresa criminal de Rivera Zazueta a cambio de sobornos”. Rivera Zazueta, designado originalmente por OFAC en enero de 2023, fue re-designado este jueves bajo la Orden Ejecutiva 13224. Es propietario de una casa de cambio en Mexicali, Mia Centro Cambiario, y de una empresa de transporte, Rivos Servicios, ambas señaladas por el Tesoro como instrumentos de lavado de dinero para el cartel.

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