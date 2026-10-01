DEA afirma que EEUU enfrenta al Cártel de Sinaloa con acciones “urgentes y decisivas”

Terry Colees titular de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. REUTERS/Kevin Lamarque

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Luego de dar a conocer recompensas y sanciones contra líderes y cómplices del Cártel de Sinaloa (CDS) en México, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) aseguró que buscan desmantelar el financiamiento de la organización.

Por medio de una publicación realizada en la red social X, la DEA compartió declaraciones de Terry Cole, titular de la dependencia, en donde aseguró que, junto al gobierno de Donald Trump, se está enfrentando al Cártel de Sinaloa “con acciones urgentes y decisivas”.

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“Las sanciones anunciadas contra casi 50 líderes y facilitadores de cárteles, son un componente crítico de nuestro enfoque de todo el gobierno para desmantelar las líneas de financiamiento del cártel”, se señala en el escrito.

En ese sentido, la Administración aseguró que mediante el congelamiento de activos y el bloqueo de transacciones monetarias del cártel, busca que sea más difícil para mover dinero, traficar drogas mortales y facilitar sus operaciones a través de la corrupción.

“La DEA, junto con socios nacionales e internacionales, hará responsable a cada individuo y a cada colaborador, independientemente de su función, ubicación o fachada”, dijo, sobre los señalados el pasado 29 de septiembre.

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(X @DEAHQ)

También se tiene la recompensa por información para dar con el paradero del líder de plaza del cártel en Mexicali, Juan José Ponce Félix, alias El Ruso.

Departamento del Tesoro sanciona a líderes y miembros del Cártel de Sinaloa

Esto se da luego de que el pasado 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos diera a conocer que había sancionado a casi 50 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.

Entre las 21 personas y 25 entidades designadas se encuentran el líder de la facción de La Mayiza de dicho cártel, Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, así como miembros de su círculo más íntimo, y los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos.

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Scott Bessent, secretario del Tesoro, señaló que la medida que esta medida subrayaba que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero, estaba fuera del alcance de las autoridades de esa dependencia. “Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, dijo Bessent.

En el comunicado en el que se dio a conocer la información, se señaló que en consonancia con la promesa del presidente Trump de eliminar los cárteles de la droga, la OFAC ha priorizado la persecución de grupos criminales que amenazan el bienestar de los estadounidenses, en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, llevando a cabo más de 300 acciones dirigidas a más de 400 personas y entidades desde principios de 2025. La OFAC utiliza un enfoque basado en redes para desarticular simultáneamente la mayor cantidad posible de aspectos diferentes de los cárteles, desde sus líderes y nodos organizativos clave hasta facilitadores y cómplices, incluyendo funcionarios corruptos, familiares cómplices y personas que se hacen pasar por testaferros legítimos.

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(Joe Burbank/Orlando Sentinel vía AP, archivo/Orlando Sentinel vía AP, archivo)

“La acción de hoy refleja un esfuerzo unificado de todo el gobierno para garantizar la coordinación operativa y maximizar el impacto contra las redes criminales transnacionales. La OFAC llevó a cabo su investigación en paralelo con el HSTF, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., así como la asistencia del Departamento de Guerra de EE. UU., incluido el Comando Norte de EE. UU. y el Grupo de Trabajo Conjunto Interinstitucional contra los Cárteles”, se lee en el comunicado.