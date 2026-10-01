Ecopetrol renueva su equipo directivo: estos son los tres nuevos vicepresidentes que llegan a la compañía

La Junta Directiva de la compañía aprobó los nuevos nombramientos durante su sesión del 30 de septiembre de 2026. - crédito REUTERS/Luisa González

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La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó el 30 de septiembre de 2026 tres cambios en la alta gerencia de la compañía. Mónica Jiménez González, Mauricio Gutiérrez y Camilo Rojas se incorporarán a sus nuevos cargos a más tardar el 6 de octubre de 2026, según informó la empresa.

Los nombramientos hacen parte de la renovación del equipo directivo de Ecopetrol y estarán enfocados en áreas jurídicas, estratégicas, administrativas y de servicios.

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Mónica Jiménez González vuelve a Ecopetrol

Mónica Jiménez González asumirá como vicepresidenta Legal y secretaria General de Ecopetrol. La ejecutiva cuenta con más de 20 años de experiencia en estrategia empresarial, derecho corporativo, gobierno corporativo, arbitraje internacional y sostenibilidad en América Latina y Canadá.

Jiménez ya había trabajado en Ecopetrol. Entre 2016 y 2022 ocupó los cargos de secretaria General y vicepresidenta de Asuntos Corporativos. Durante ese periodo lideró el proyecto de Gobierno Corporativo del Grupo Ecopetrol y acompañó a la Junta Directiva en la toma de decisiones estratégicas.

También tuvo a su cargo las agendas de comunicaciones y sostenibilidad de la compañía.

Después de su paso por Ecopetrol, se desempeñó como General Counsel, Chief Strategy, Sustainability and Legal Officer de GeoPark Ltd., compañía independiente de exploración y producción de hidrocarburos con operaciones en América Latina.

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Más recientemente, fue Principal para América Latina de ICR, en la práctica de Governance & Shareholder Advisory. Desde allí asesoró a juntas directivas y equipos de alta dirección en asuntos relacionados con mercado de capitales, posicionamiento estratégico, gobierno corporativo, relación con accionistas y situaciones corporativas complejas.

Su experiencia también comprende fusiones y adquisiciones, defensa frente a tomas hostiles y arbitraje comercial internacional.

Jiménez estudió en la Universidad de los Andes, tiene una especialización en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y una Maestría en Desarrollo Económico de la London School of Economics. Además, cuenta con formación ejecutiva en gobierno corporativo y acreditación como directora en juntas directivas de Harvard Business School y Kellogg Executive Education.

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Entre 2016 y 2022 Mónica Jiménez González se desempeñó como secretaria General y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Ecopetrol. - crédito Grupo Bolívar

Mauricio Gutiérrez asumirá Estrategia y Nuevos Negocios

Mauricio Gutiérrez llegará a la Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol. Su incorporación también está prevista a más tardar el 6 de octubre.

Es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una Maestría en International Management del IE Business School y formación ejecutiva en las universidades de Harvard y Stanford.

De acuerdo con el perfil divulgado por Ecopetrol, Gutiérrez cuenta con más de 15 años de experiencia en banca de inversión, industria de Oil & Gas y finanzas.

Fue Managing Partner de GVC Capital, holding de inversión con participación en compañías de construcción, energía, sector automotriz y retail. En esa organización estructuró y negoció operaciones de fusiones y adquisiciones y acuerdos de inversión, además de desarrollar modelos de valoración para este tipo de transacciones.

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También lideró la práctica de banca de inversión y finanzas corporativas de CEDEM, donde asesoró a compañías de hidrocarburos y sus accionistas en procesos de adquisición y valoración.

Su trayectoria incluye cargos directivos en la Contraloría General de la República, relacionados con la coordinación del control a los recursos del Gobierno Nacional. También trabajó en ProColombia, acompañando a compañías e inversionistas internacionales en su entrada al país.

Gutiérrez ha integrado juntas directivas en distintos sectores y cuenta con experiencia en planeación estratégica e inversiones. Además, es columnista de La República y otros medios nacionales, donde escribe sobre política energética, desarrollo de las regiones y asuntos económicos.

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Mauricio Gutiérrez cuenta con más de 15 años de experiencia en banca de inversión, industria de Oil & Gas y finanzas. - crédito Ecopetrol

Camilo Rojas estará al frente del área Administrativa y de Servicios

El tercer nombramiento corresponde a Camilo Rojas, quien asumirá como vicepresidente Administrativo y de Servicios de Ecopetrol.

Rojas es abogado y tiene más de 20 años de experiencia en la alta dirección del sector público, contratación estatal y fortalecimiento de la integridad institucional.

Fue ministro de Justicia y del Derecho encargado y viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de esa cartera. Durante su trayectoria en el Ministerio de Justicia estuvo relacionado con la política del Estado contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la extinción de dominio.

Como secretario general del Ministerio de Justicia y del Derecho, dirigió los planes de contratación, adquisiciones y obras públicas de la entidad, además de la gestión del talento humano.

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También fue director del proyecto de digitalización de la justicia financiado por el BID, desarrollado bajo los estándares de adquisiciones y rendición de cuentas de la banca multilateral.

Su experiencia profesional incluye su paso como director encargado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y su labor como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del Consejo Nacional Electoral y de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Además, dirige la firma Rojas Fiallo Consultores y Abogados Asociados.

Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, donde también cursó una Maestría en Derecho. Cuenta con una Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Salamanca, España, y especializaciones en Derecho Público de la Universidad Autónoma y en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia.

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Camilo Rojas tiene más de 20 años de experiencia en el sector público, contratación estatal y fortalecimiento de la integridad institucional. - crédito @CAMILO8ROJAS/X