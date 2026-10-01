Colombia

Ecopetrol renueva su equipo directivo: estos son los tres nuevos vicepresidentes que llegan a la compañía

La Junta Directiva aprobó los nombramientos de Mónica Jiménez González, Mauricio Gutiérrez y Camilo Rojas, quienes asumirán nuevas responsabilidades en las áreas Legal, Estrategia y Nuevos Negocios, y Administrativa y de Servicios

La Junta Directiva de la compañía aprobó los nuevos nombramientos durante su sesión del 30 de septiembre de 2026. - crédito REUTERS/Luisa González
La Junta Directiva de la compañía aprobó los nuevos nombramientos durante su sesión del 30 de septiembre de 2026. - crédito REUTERS/Luisa González
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La Junta Directiva de Ecopetrol aprobó el 30 de septiembre de 2026 tres cambios en la alta gerencia de la compañía. Mónica Jiménez González, Mauricio Gutiérrez y Camilo Rojas se incorporarán a sus nuevos cargos a más tardar el 6 de octubre de 2026, según informó la empresa.

Los nombramientos hacen parte de la renovación del equipo directivo de Ecopetrol y estarán enfocados en áreas jurídicas, estratégicas, administrativas y de servicios.

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Mónica Jiménez González vuelve a Ecopetrol

Mónica Jiménez González asumirá como vicepresidenta Legal y secretaria General de Ecopetrol. La ejecutiva cuenta con más de 20 años de experiencia en estrategia empresarial, derecho corporativo, gobierno corporativo, arbitraje internacional y sostenibilidad en América Latina y Canadá.

Jiménez ya había trabajado en Ecopetrol. Entre 2016 y 2022 ocupó los cargos de secretaria General y vicepresidenta de Asuntos Corporativos. Durante ese periodo lideró el proyecto de Gobierno Corporativo del Grupo Ecopetrol y acompañó a la Junta Directiva en la toma de decisiones estratégicas.

También tuvo a su cargo las agendas de comunicaciones y sostenibilidad de la compañía.

Después de su paso por Ecopetrol, se desempeñó como General Counsel, Chief Strategy, Sustainability and Legal Officer de GeoPark Ltd., compañía independiente de exploración y producción de hidrocarburos con operaciones en América Latina.

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Más recientemente, fue Principal para América Latina de ICR, en la práctica de Governance & Shareholder Advisory. Desde allí asesoró a juntas directivas y equipos de alta dirección en asuntos relacionados con mercado de capitales, posicionamiento estratégico, gobierno corporativo, relación con accionistas y situaciones corporativas complejas.

Su experiencia también comprende fusiones y adquisiciones, defensa frente a tomas hostiles y arbitraje comercial internacional.

Jiménez estudió en la Universidad de los Andes, tiene una especialización en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y una Maestría en Desarrollo Económico de la London School of Economics. Además, cuenta con formación ejecutiva en gobierno corporativo y acreditación como directora en juntas directivas de Harvard Business School y Kellogg Executive Education.

Entre 2016 y 2022 Mónica Jiménez González se desempeñó como secretaria General y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Ecopetrol. - crédito Grupo Bolívar
Entre 2016 y 2022 Mónica Jiménez González se desempeñó como secretaria General y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Ecopetrol. - crédito Grupo Bolívar

Mauricio Gutiérrez asumirá Estrategia y Nuevos Negocios

Mauricio Gutiérrez llegará a la Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol. Su incorporación también está prevista a más tardar el 6 de octubre.

Es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una Maestría en International Management del IE Business School y formación ejecutiva en las universidades de Harvard y Stanford.

De acuerdo con el perfil divulgado por Ecopetrol, Gutiérrez cuenta con más de 15 años de experiencia en banca de inversión, industria de Oil & Gas y finanzas.

Fue Managing Partner de GVC Capital, holding de inversión con participación en compañías de construcción, energía, sector automotriz y retail. En esa organización estructuró y negoció operaciones de fusiones y adquisiciones y acuerdos de inversión, además de desarrollar modelos de valoración para este tipo de transacciones.

También lideró la práctica de banca de inversión y finanzas corporativas de CEDEM, donde asesoró a compañías de hidrocarburos y sus accionistas en procesos de adquisición y valoración.

Su trayectoria incluye cargos directivos en la Contraloría General de la República, relacionados con la coordinación del control a los recursos del Gobierno Nacional. También trabajó en ProColombia, acompañando a compañías e inversionistas internacionales en su entrada al país.

Gutiérrez ha integrado juntas directivas en distintos sectores y cuenta con experiencia en planeación estratégica e inversiones. Además, es columnista de La República y otros medios nacionales, donde escribe sobre política energética, desarrollo de las regiones y asuntos económicos.

Mauricio Gutiérrez cuenta con más de 15 años de experiencia en banca de inversión, industria de Oil & Gas y finanzas. - crédito Ecopetrol
Mauricio Gutiérrez cuenta con más de 15 años de experiencia en banca de inversión, industria de Oil & Gas y finanzas. - crédito Ecopetrol

Camilo Rojas estará al frente del área Administrativa y de Servicios

El tercer nombramiento corresponde a Camilo Rojas, quien asumirá como vicepresidente Administrativo y de Servicios de Ecopetrol.

Rojas es abogado y tiene más de 20 años de experiencia en la alta dirección del sector público, contratación estatal y fortalecimiento de la integridad institucional.

Fue ministro de Justicia y del Derecho encargado y viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de esa cartera. Durante su trayectoria en el Ministerio de Justicia estuvo relacionado con la política del Estado contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la extinción de dominio.

Como secretario general del Ministerio de Justicia y del Derecho, dirigió los planes de contratación, adquisiciones y obras públicas de la entidad, además de la gestión del talento humano.

También fue director del proyecto de digitalización de la justicia financiado por el BID, desarrollado bajo los estándares de adquisiciones y rendición de cuentas de la banca multilateral.

Su experiencia profesional incluye su paso como director encargado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y su labor como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del Consejo Nacional Electoral y de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Además, dirige la firma Rojas Fiallo Consultores y Abogados Asociados.

Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, donde también cursó una Maestría en Derecho. Cuenta con una Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Salamanca, España, y especializaciones en Derecho Público de la Universidad Autónoma y en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia.

Camilo Rojas tiene más de 20 años de experiencia en el sector público, contratación estatal y fortalecimiento de la integridad institucional. - crédito @CAMILO8ROJAS/X
Camilo Rojas tiene más de 20 años de experiencia en el sector público, contratación estatal y fortalecimiento de la integridad institucional. - crédito @CAMILO8ROJAS/X

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