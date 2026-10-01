“Cínico, corrupto y criminal narcopresidente”: Alito Moreno arremete contra reaparición de AMLO

El dirigente del PRI arremetió contra AMLO. (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, calificó a Andrés Manuel López Obrador de “cínico, corrupto y criminal narcopresidente” tras la reaparición pública del expresidente en un video donde presentó su nuevo libro Pueblo.

La reaparición de AMLO, así como el señalamiento de Alito Moreno llegó un día después de que The New York Times revelara que dos agencias de Estados Unidos analizan señalamientos contra su hijo, Andy López Beltrán, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Moreno sostuvo que López Obrador “salió de su escondite para, según él, presentar un nuevo libro” y lo acusó de ocultarse “detrás de un falso retiro VIP”. El líder priista aseguró que el expresidente cuenta con “un hospital de primer nivel a unos minutos de su casa” y “un cuartel militar cercano para su seguridad” en su retiro en Palenque, Chiapas.

Moreno acusa a AMLO de usar el libro para defender a Morena

Desde Palenque, Chiapas, AMLO reflexionó sobre el rol de las redes sociales en la sociedad. Crédito: Captura de Video

Para Moreno, la presentación editorial fue una fachada política. “Utiliza cada aparición pública para defender su proyecto político, respaldar a Morena y dictar nuevamente su versión de la historia”, escribió. Agregó que “a nadie le importan los libros que este criminal, aliado de los cárteles del crimen organizado, diga haber escrito”.

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El dirigente priista exigió que López Obrador “responda por el país que dejó” y señaló que “la violencia, la expansión del crimen organizado y la desbordada corrupción que lo rodea —desde su familia hasta sus socios y prestanombres— no pueden esconderse entre las páginas de ningún libro”. El mensaje no detalla pruebas ni fuentes adicionales a las ya publicadas por el diario estadounidense.

Moreno cerró su publicación con una exigencia directa: “México merece respuestas, transparencia y autoridades que investiguen cualquier señalamiento con independencia. Ningún expresidente, ningún funcionario y ningún apellido debe estar por encima de la ley.” Remató con la frase “¡López Obrador va a caer! ¡Tendrá que responder por haber entregado México a los cárteles del crimen organizado!”.

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Alito Moreno lleva meses pidiendo que familia que AMLO sea juzgada

Alito Moreno lleva meses pidiendo que la familia de AMLO sea juzgada. (Foto: X/@alitomorenoc)

El señalamiento de este 1 de octubre no es un hecho aislado. El 27 de agosto, durante una conferencia de prensa en el marco de la reunión plenaria de los grupos parlamentarios del PRI, Moreno ya había afirmado que “el primer político que debe ser encarcelado” es López Obrador, a quien acusó de haber establecido “un pacto con el crimen organizado” durante su sexenio, junto con su hijo, Andy López Beltrán.

En esa ocasión, Moreno sostuvo que, aunque el gobierno asegura que no hay pruebas contra los políticos de Morena señalados por Estados Unidos, “todo está documentado”: mencionó “audios, grabaciones, negocios, robo, huachicol fiscal, asesinatos en torno al hidrocarburo ilegal y la censura a los que pueden hablar”.

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El 2 de septiembre, desde la tribuna del Senado, Moreno exigió a Morena “romper su pacto con los cárteles del crimen organizado” y pidió retirar la protección a diversos perfiles políticos, entre ellos López Obrador, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el propio Andy López Beltrán.

“Quítense esos lastres de encima, procésenlos, llévenlos a la justicia y si no pueden, entréguenlos a las autoridades de Estados Unidos para que hagan justicia la que ustedes no hacen”, declaró entonces.

El INE ha sancionado a Moreno por llamar “narcopartido” a Morena

Alejandro Moreno acusa censura tras la orden del INE de retirar publicaciones que vinculan a Morena con el crimen organizado y anuncia que el PRI acudirá a organismos internacionales. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

La ofensiva discursiva del dirigente priista ha tenido consecuencias legales. El 21 de septiembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Moreno y al PRI retirar publicaciones donde se vincula a Morena con el crimen organizado, y le prohibió usar términos como “narcopartido”, “narcorégimen”, “narcodictadura”, “narcogobierno”, “narcopropagandista” y “narcopolíticos”.

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La resolución, tomada por unanimidad, respondió a una queja de Morena por la reincidencia del priista en ese tipo de señalamientos, y estableció un plazo de seis horas para eliminar las publicaciones señaladas. Moreno calificó la medida como “censura” y anunció que impugnaría la decisión ante organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pese a la sanción electoral, el dirigente priista ha continuado con señalamientos similares. El 30 de septiembre, un día antes de su mensaje contra López Obrador, Moreno exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a 21 personas y 25 empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, entre ellas el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. “Los narcopolíticos de Morena ha quedado acreditado una vez más”, afirmó entonces.

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