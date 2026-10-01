México

Andy López Beltrán reaparece tras reportaje del NYT sobre agencias de EEUU que lo tienen en la mira: presume libro de AMLO

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador destacó frases de su padre en medio de la polémica que lo rodea

Andy López Beltrán reaparece en redes. (Foto: IG: Andy López Beltrán)
Andy López Beltrán reaparece en redes. (Foto: IG: Andy López Beltrán)
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Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reapareció en Instagram más de 24 horas después de que The New York Times revelara que dos agencias de Estados Unidos analizaban señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado y el huachicol fiscal.

El hijo AMLO no se refirió al reportaje, sino que dedicó su publicación a promocionar el nuevo libro de su padre, titulado Pueblo.

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En el post, que acumuló casi 4,000 “me gusta”, López Beltrán escribió: “Les comparto este video donde nuestro dirigente @lopezobrador habla sobre su nuevo libro: Pueblo.” Agregó que la obra “cierra la reflexión iniciada con Grandeza y que da sustento al Humanismo Mexicano, ese modelo que resume nuestra Cuarta Transformación en una sola frase: por el bien de todos, primero los pobres”.

Además del post en su feed, López Beltrán compartió historias en Instagram con fragmentos del mismo video, destacando frases de su padre.

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En la primera, sobre una imagen de su padre sentado en una mecedora en la Quinta “La Chingada”, destacó la frase: “Somos un país de avanzada en el mundo... Logramos transformar al país.” En una segunda historia, con la misma locación como fondo, resaltó otra declaración: “Hay que defender la soberanía nacional.” De igual forma compartió otras hablando sobre el principio de la 4T de “primero los pobres”.

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Aunque no hizo referencia a las revelaciones del diario estadounidense, llamó la atención las frases que destacó en sus redes sociales.

Andy López Beltrán presume libro de AMLO. (Capturas de pantalla)
Andy López Beltrán presume libro de AMLO. (Capturas de pantalla)

Andy López Beltrán en la mira de EEUU

En la víspera, The New York Times publicó que dos agencias estadounidenses, sin precisar cuáles, revisaban señalamientos que ya circulaban en México sobre presuntos nexos de López Beltrán con el crimen organizado y el huachicol fiscal.

El texto, firmado por Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega, Jack Nicas y Steve Fisher, aclaró que no existía una investigación formal ni cargos penales en su contra por parte de Estados Unidos.

Según el diario, citando a cinco personas con conocimiento directo del caso, López Beltrán se contactó con funcionarios estadounidenses a través de intermediarios en varias ocasiones durante este año, aunque no sostuvieron conversaciones formales. El reportaje llegó a un mes y medio de que el morenista denunciara la revocación de su visa estadounidense.

El 13 de agosto, López Beltrán difundió una carta dirigida al presidente Donald Trump en la que llamó a investigar la decisión de la revocación de su visa había, supuestamente ordenada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau.

López Beltrán aseguró en ese momento que se trataba de un acto “al estilo hitleriano”, sin fundamentos ni pruebas de mala conducta en su contra. La presidenta Claudia Sheinbaum salió en su defensa y calificó la medida como una acción política contra Morena y la soberanía nacional.

Sheinbaum descarta investigación formal

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En la conferencia matutina del 30 de septiembre, Sheinbaum minimizó el reportaje y cuestionó la credibilidad de la reportera, a quien vinculó con una publicación previa sobre fentanilo en Culiacán. “No está confirmado, no hay investigación formal, pero a mí me dijeron que tal vez, a lo mejor, agencias de Estados Unidos están investigando, esa es la nota del New York Times, de la misma reportera que dijo que se cocinaba fentanilo en una cocina de Culiacán, lo que es imposible”, declaró.

La fiscal general Ernestina Godoy ha negado en reiteradas ocasiones que existiera una orden de aprehensión o investigación contra López Beltrán por huachicol fiscal en México. El 4 de septiembre, Sheinbaum había afirmado, con base en información de la Fiscalía General de la República, que ni López Beltrán ni el senador Adán Augusto López eran investigados por ese delito.

Sin embargo, el abogado Epigmenio Mendieta, quien representa al excontraalmirante Fernando Farías Laguna —acusado de delincuencia organizada relacionada con el robo de hidrocarburos—, sostuvo que el morenista aparecía mencionado en declaraciones ministeriales de al menos dos testigos.

AMLO reapareció con un mensaje de más de una hora

AMLO reaparece en redes para presentar su nuevo libro y hablar sobre su retiro de la política.

Este miércoles, Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video de YouTube grabado desde su Quinta “La Chingada”, en Palenque, Chiapas. El expresidente aseguró estar “contento” y “feliz” en su retiro, tras casi 50 años de trayectoria política, y dedicó el mensaje a presentar su nueva obra.

López Obrador no se refirió directamente al reportaje sobre su hijo, sin embargo, se refirió a la “decadencia” de Estados Unidos, a la que atribuyó a la desintegración familiar y al gasto militar, y llamó a “defender la soberanía nacional” frente a lo que calificó como actos políticos en contra de México.

Asimismo, hizo un repaso general de la historia política de México y defendió los resultados de su gobierno.

En su video, López Obrador reveló que dedicó la obra a la presidenta Sheinbaum, a quien calificó como “la mejor presidenta del mundo, incluyendo hombres y mujeres”.

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