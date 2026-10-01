México

Anuncian cartel de la Feria de Querétaro 2026: Grupo Firme, Edén Muñoz y Alfredo Olivas encabezan la lista

La celebración prepara una amplia oferta musical con figuras de regional mexicano, pop y otros géneros

Con siete fechas agotadas en el pasado, Grupo Firme buscan superar su propia marca con una noche histórica en el GNP. - crédito Gus
Con siete fechas agotadas en el pasado, Grupo Firme buscan superar su propia marca con una noche histórica en el GNP. - crédito Gus
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La Feria Internacional Ganadera del Estado de Querétaro ya tiene cartelera para su edición 2026. Este 1 de octubre, se reveló la cartelera de artistas que llegarán al Palenque y al Teatro del Pueblo, con una programación que se extenderá del 12 al 30 de noviembre.

Entre los nombres que destacan aparecen Grupo Firme, Edén Muñoz y Alfredo Olivas en el Palenque, mientras que HA*ASH, Gloria Trevi, Bronco, La Arrolladora Banda El Limón y otros exponentes encabezarán las noches del Teatro del Pueblo.

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La programación también mantiene un par de incógnitas. El Teatro del Pueblo tendrá dos fechas destinadas a artistas sorpresa, cuyos nombres todavía no han sido revelados. Además, el acceso a este escenario estará incluido con el boleto de entrada a la feria.

Grupo Firme, Edén Muñoz y Alejandro Fernández llegan al Palenque

Feria de Querétaro
Feria de Querétaro

El Palenque de Querétaro tendrá actividad del 12 al 30 de noviembre. La programación comenzará el jueves 12 con Espinoza Paz, seguido por Edén Muñoz el viernes 13 y Alfredo Olivas el sábado 14. El domingo 15 será el turno de Emmanuel y Mijares.

La cartelera continuará el miércoles 18 con Cristian Castro y el jueves 19 con Moy Bobadilla. Alejandro Fernández tendrá dos presentaciones consecutivas, el viernes 20 y sábado 21, mientras que el domingo 22 compartirán escenario El Mimoso y El Yaki.

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La recta final contempla a Carlos Rivera el jueves 26, Grupo Firme el viernes 27 y María José el domingo 29. Para adquirir los boletos, los puntos de venta serán la Taquilla 4 del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez y Urban Center Juriquilla, además de la plataforma Boletcenter.

Teatro del Pueblo: Bronco, Gloria Trevi y HA*ASH encabezan la fiesta

Feria de Querétaro
Feria de Querétaro

El Teatro del Pueblo también tendrá una agenda cargada de música. Bronco abrirá las presentaciones el jueves 12 de noviembre, mientras que Gabito Ballesteros actuará el viernes 13. El sábado 14 está reservado para un artista sorpresa y Remmy Valenzuela llegará el domingo 15.

La programación tendrá una pausa musical el martes 17 para una función de lucha libre y continuará el miércoles 18 con Pancho Barraza. Matute se presentará el jueves 19, Polymarch el viernes 20 y Gloria Trevi el sábado 21. Conjunto Primavera completará el fin de semana el domingo 22.

Las últimas fechas también prometen variedad: Las Guerreras K-Pop estarán el martes 24, Enjambre y Kinky el miércoles 25, La Arrolladora Banda El Limón el jueves 26 y El Trono de México el viernes 27. HA*ASH llegará el sábado 28, Alameños de la Sierra el domingo 29 y el lunes 30 cerrará la programación otro artista sorpresa.

Fechas, boletos y todo lo que se sabe de la Feria de Querétaro

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Con dos escenarios funcionando durante buena parte de noviembre, la feria tendrá una programación musical que apuesta por públicos diferentes. El Palenque concentrará conciertos con acceso mediante boleto, mientras que el Teatro del Pueblo ofrecerá sus presentaciones con el acceso incluido en la entrada a la feria.

La variedad también será uno de los elementos centrales de esta edición. El público encontrará desde regional mexicano con Espinoza Paz, Alfredo Olivas, Edén Muñoz y Grupo Firme, hasta propuestas de pop y otros géneros representadas por artistas como Carlos Rivera, María José, HA*ASH y Gloria Trevi.

Por ahora, uno de los mayores misterios queda en manos de los dos artistas sorpresa del Teatro del Pueblo. Sus nombres serán revelados posteriormente, mientras que el resto de la cartelera ya tiene fechas definidas. La Feria Internacional Ganadera del Estado de Querétaro 2026 se prepara así para recibir al público del 12 al 30 de noviembre con una agenda musical que prácticamente tendrá actividad durante todo el periodo de celebración.

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