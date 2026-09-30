Joel Huiqui reconoce preocupación en Cruz Azul tras sumar tres partidos sin victoria

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El momento inestable que atraviesa Cruz Azul ya encendió las alertas dentro del equipo. La Máquina acumula tres partidos consecutivos sin ganar y aprovechará el parón por la Fecha FIFA para trabajar en los aspectos que necesita corregir antes de regresar a la actividad oficial.

La racha comenzó con la derrota 2-0 frente a Inter Miami en la Campeones Cup, seguida por el 1-0 ante Monterrey y el empate 3-3 contra Toluca en la Jornada 10 del Apertura 2026. Ante los Diablos Rojos, Gabriel Fernández apareció en el tiempo agregado para rescatar el punto para La Máquina.

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El calendario le permitirá al conjunto dirigido por Joel Huiqui mantenerse en actividad con un partido amistoso frente al América, programado para este jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego.

Cruz Azul aprovechará el parón para recuperar jugadores

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El descanso de la competencia oficial también será utilizado para seguir de cerca la recuperación de algunos futbolistas. Amaury García continúa con una lesión muscular, mientras que Rodolfo Rotondi atraviesa un proceso relacionado con una fascitis plantar y molestias musculares.

Huiqui explicó a la prensa que estas semanas permitirán evaluar la evolución de ambos jugadores y definir si pueden volver a tener minutos con el primer equipo.

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“Este parón y estas semanas nos ayudarán muchísimo en el caso de Amaury y Rodo, ellos siguen en la etapa de rehabilitación, a ver si pueden tener minutos; en caso de que no, será una decisión muy pensada. Nosotros intentamos que las decisiones que tomamos sean con las áreas correspondientes y el jugador también”.

Mientras algunos elementos buscan recuperarse, otros jóvenes comienzan a ganar espacio. Omar Castro ya tuvo participación con el primer equipo durante el partido contra Monterrey y se convirtió en una alternativa más para Huiqui.

“En el caso de Omar, como bien dices, ha sido increíble poder verlo. Ha crecido muchísimo, es un jugador que ha tenido muchos minutos y, sobre todo, un gran nivel. Para mí, maravilloso poder contar de nuevo con él”, señaló el entrenador.

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Joel Huiqui pide autocrítica después de la racha de Cruz Azul

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Los últimos resultados también provocaron una reflexión dentro del conjunto cementero. Para Huiqui, los tres partidos sin victoria deben servir como una señal para corregir detalles antes de retomar la competencia.

El técnico reconoció que Cruz Azul necesita analizar lo ocurrido en sus últimos encuentros, especialmente la manera en que responde después de recibir o marcar un gol.

“Creo que sí es una alerta, ¿no? Tenemos que tener más atención (...) Tenemos que ser autocríticos y, sobre todo, definir qué respuesta debemos tener cuando recibimos un gol o cuando lo hacemos”, explicó.

El empate frente a Toluca, con el gol de Gabriel Fernández al minuto 95, dejó nuevamente sobre la mesa aspectos que el equipo deberá trabajar durante el parón, particularmente en el plano mental.

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Después del amistoso ante América, Cruz Azul retomará la competencia oficial el domingo 11 de octubre, cuando visite a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.