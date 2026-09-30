Colombia

La Liendra, fanático declarado de Cristiano Ronaldo, cuestionó su salida de la selección de Portugal y le hizo una petición

El creador de contenido respaldó al futbolista tras dejar la concentración lusa antes del duelo ante Dinamarca, en medio de reportes de tensiones con el seleccionador Jorge Jesus

La Liendra mostró su rechazo a la selección de Portugal, luego de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración en medio de tensiones con el seleccionador Jorge Jesus - crédito @la_liendraa/Instagram y Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS
La Liendra mostró su rechazo a la selección de Portugal, luego de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración en medio de tensiones con el seleccionador Jorge Jesus - crédito @la_liendraa/Instagram y Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS
Guardar

El creador de contenido colombiano Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, se pronunció tras la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración de la selección de Portugal. La reacción se suma a una larga cadena de gestos públicos con los que el influenciador manifestó su fanatismo por el delantero a lo largo de los últimos años.

El futbolista, de 41 años, se marchó este miércoles 30 de septiembre de la concentración en Copenhague, antes del partido de la Liga de Naciones ante Dinamarca. La decisión llegó después de que permaneciera en el banquillo durante la victoria del domingo ante Noruega por dos a uno, ofreciera una rueda de prensa tensa con el seleccionador Jorge Jesus y mantuviera una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença.

PUBLICIDAD

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, escribió Ronaldo en su cuenta de Instagram, sin confirmar una ruptura definitiva con el combinado luso.

El "Bicho" afirmó en sus redes sociales que explicará a su debido tiempo las razones de su salida de la selección portuguesa - crédito @cristianoronaldo/Instagram
El "Bicho" afirmó en sus redes sociales que explicará a su debido tiempo las razones de su salida de la selección portuguesa - crédito @cristianoronaldo/Instagram

La FPF confirmó el episodio y precisó que la preparación de los partidos ante Dinamarca y Noruega continuará con los 24 convocados restantes, sin ofrecer detalles sobre los motivos de la salida del capitán.

El entrenamiento previo al duelo del jueves se desarrolló sin la presencia de Ronaldo, pese a que Jesus había asegurado minutos antes que el delantero se ejercitaría junto al grupo.

PUBLICIDAD

La Liendra pidió que Ronaldo no regrese a la selección

El influenciador se puso del lado del "Bicho" y expresó que el seleccionado luso era "mediocre" antes de su llegada - crédito @la_liendraa/Instagram

A través de sus redes sociales, La Liendra compartió un video en el que analizó el comunicado del futbolista y cuestionó el manejo que la Federación Portuguesa le dio a su capitán en las últimas convocatorias. El influenciador señaló que no sumar minutos en un partido puede tener sentido desde lo técnico, pero que la ausencia en dos encuentros consecutivos equivale, en la práctica, a no haberlo citado.

Según planteó, Portugal se beneficia de la imagen de Ronaldo para vender entradas y firmar contratos con marcas, aun cuando el futbolista ya no atraviesa su mejor momento futbolístico. “Portugal no merece que se siga beneficiando de Cristiano Ronaldo”, sostuvo en su publicación. Agregó que, como seguidor del delantero, prefiere verlo junto a su familia antes que en la selección a la espera de un desenlace que, en su opinión, no llegará.

Ante esto, La Liendra le pidió al “Bicho” que no regrese al combinado luso y continúe su carrera por fuera de esa selección, a la que describió como relevante en el plano internacional principalmente por la presencia del propio Ronaldo.

Un vínculo que se remonta al Mundial de Qatar 2022

La Liendra al tener a su lado a 'CR7' en 2023, durante una visita a Arabia Saudí, país donde el portugués viste los colores del Al-Nassr - crédito captura de pantalla @la_liendraa/Instagram
La Liendra al tener a su lado a 'CR7' en 2023, durante una visita a Arabia Saudí, país donde el portugués viste los colores del Al-Nassr - crédito captura de pantalla @la_liendraa/Instagram

El respaldo de La Liendra hacia el delantero portugués no es un hecho aislado. En diciembre de 2022, tras la eliminación de Portugal ante Marruecos en el Mundial de Qatar, el influenciador viajó al país sede con el objetivo declarado de ver jugar a su ídolo y publicó una carta en la que responsabilizó al entonces entrenador Fernando Santos por la salida de Ronaldo del equipo titular.

“No perdió Cristiano, ni sus seguidores, perdió el fútbol”, escribió en esa ocasión.

Ese fanatismo tiene antecedentes documentados desde años antes. En 2020, durante un recorrido por su casa, La Liendra mostró una camiseta de la Juventus firmada por Ronaldo, regalo de su pareja, Dani Duke. En 2021 recibió una segunda camiseta autografiada junto con un video en el que el propio futbolista lo saludaba. En 2022 también documentó el reto de abrir decenas de sobres del álbum Panini del Mundial hasta encontrar la estampa de Ronaldo, un desafío que finalmente cumplió.

La Liendra anunció que está trabajando en un nuevo documental, y para ello debió infiltrarse en una zona de tolerancia en Medellín - crédito @la_liendraa/Instagram
La Liendra anunció que está trabajando en un documental sobre Cristiano Ronaldo, que se publicará el próximo 1 de octubre - crédito @la_liendraa/Instagram

La cercanía emocional de La Liendra con el delantero volvió a manifestarse en septiembre de 2024, cuando celebró el gol 900 en la carrera de Ronaldo durante un partido de la Liga de Naciones ante Croacia, con una torta conmemorativa y una camiseta alusiva a la marca.

El vínculo generó controversia en octubre de 2025, cuando el influenciador expresó dudas sobre a qué selección apoyaría en caso de un cruce entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026, un comentario que le valió críticas en redes sociales por, según algunos usuarios, anteponer su admiración por el futbolista a su identidad nacional.

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, tras perder 1 a 0 ante España, generó una nueva oleada de mensajes de La Liendra, quien llegó a compartir imágenes consumiendo alcohol mientras expresaba su tristeza por lo que interpretó como el cierre de la etapa mundialista de su ídolo. “Siempre serás el mejor del mundo. Gracias por todo, digan lo que quieran, para mí siempre serás el mejor”, escribió entonces en sus historias de Instagram.

En paralelo a la controversia por la salida de Ronaldo de la concentración portuguesa, La Liendra venía trabajando en un documental centrado en la carrera del delantero del Al-Nassr. El proyecto lo llevó a acompañar al futbolista en distintos escenarios, incluidas jornadas de entrenamiento y asistencia a estadios, según relató el propio creador de contenido en sus publicaciones recientes. Se estrenará el próximo jueves 1 de octubre.

Temas Relacionados

La LiendraCristiano RonaldoSelección de PortugalColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: titulares confirmados, James Rodríguez será el capitán del local

El “Verdolaga” jugará ante el “Tiburón”, vigente campeón del fútbol colombiano, en el duelo que también contará con la presencia de Luis Fernando Muriel como gran figura

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: titulares confirmados, James Rodríguez será el capitán del local

Identificaron al taxista asesinado a balazos en Soacha por sicarios en moto: sigue la búsqueda de los sospechosos

Una grabación atribuida a los atacantes muestra placas que coincidirían con las del vehículo de la víctima, lo que apunta a un posible móvil de extorsión al gremio de taxistas

Identificaron al taxista asesinado a balazos en Soacha por sicarios en moto: sigue la búsqueda de los sospechosos

Epa Colombia llegó a un acuerdo con Transmilenio: deberá cumplir con estas actividades por los daños causados en 2019

La decisión permite que la empresaria participe en jornadas presenciales dentro de estaciones, orientadas a prevenir el acceso irregular y a promover las reglas del transporte de pasajeros público

Epa Colombia llegó a un acuerdo con Transmilenio: deberá cumplir con estas actividades por los daños causados en 2019

Real Madrid prolongó la estadía de un colombo-español en sus divisiones menores, mientras adelanta su proceso en la selección Colombia sub-17

Su nombre es Gorka Abascal, juega como mediocampista y también tenía la posibilidad de jugar en el equipo de España, pero prefirió a la Tricolor

Real Madrid prolongó la estadía de un colombo-español en sus divisiones menores, mientras adelanta su proceso en la selección Colombia sub-17

Estados Unidos y Colombia acordaron crear una unidad criminal transnacional para combatir el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal

El acuerdo permitirá ampliar la cooperación investigativa entre Homeland Security Investigations y el CTI de la Fiscalía, con énfasis en delitos que operan a través de redes y frontera

Estados Unidos y Colombia acordaron crear una unidad criminal transnacional para combatir el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Hamilton anunció su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá para 2027: todo lo que debe saber

Hamilton anunció su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá para 2027: todo lo que debe saber

Alejandro Palacio contó cómo fue ‘desprenderse’ del personaje de Rafael Orozco: “Fue un duelo cuando me quité el bigote”

Mägo de Oz confirmó un único concierto en Bogotá para febrero de 2027: la preventa abrirá el 1 de octubre de 2026

Apolo 7 da el salto a una nueva era con su sencillo ‘Todo Me Habla De Tí’: “Ya no estamos casados con ningún sonido en particular”

La novia de Simón Brand reveló cómo enfrentó el odio en redes tras confirmar su relación con el exesposo de Claudia Bahamón: “Mucha tristeza”

Deportes

Real Madrid prolongó la estadía de un colombo-español en sus divisiones menores, mientras adelanta su proceso en la selección Colombia sub-17

Real Madrid prolongó la estadía de un colombo-español en sus divisiones menores, mientras adelanta su proceso en la selección Colombia sub-17

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Sencia se refirió a los roces con Millonarios y Santa Fe por las obras del nuevo El Campín, que tendrá capacidad para 60.000 espectadores en 2028

James Rodríguez será capitán de Atlético Nacional por primera vez: también debutará como titular ante Junior de Barranquilla

Santa Fe le regaló una camiseta al streamer argentino Davoo Xeneize por su apoyo en la Copa Sudamericana: “Que alegría que me dieron”