La Liendra, fanático declarado de Cristiano Ronaldo, cuestionó su salida de la selección de Portugal y le hizo una petición

La Liendra mostró su rechazo a la selección de Portugal, luego de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración en medio de tensiones con el seleccionador Jorge Jesus - crédito @la_liendraa/Instagram y Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via REUTERS

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El creador de contenido colombiano Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, se pronunció tras la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración de la selección de Portugal. La reacción se suma a una larga cadena de gestos públicos con los que el influenciador manifestó su fanatismo por el delantero a lo largo de los últimos años.

El futbolista, de 41 años, se marchó este miércoles 30 de septiembre de la concentración en Copenhague, antes del partido de la Liga de Naciones ante Dinamarca. La decisión llegó después de que permaneciera en el banquillo durante la victoria del domingo ante Noruega por dos a uno, ofreciera una rueda de prensa tensa con el seleccionador Jorge Jesus y mantuviera una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença.

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“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”, escribió Ronaldo en su cuenta de Instagram, sin confirmar una ruptura definitiva con el combinado luso.

El "Bicho" afirmó en sus redes sociales que explicará a su debido tiempo las razones de su salida de la selección portuguesa - crédito @cristianoronaldo/Instagram

La FPF confirmó el episodio y precisó que la preparación de los partidos ante Dinamarca y Noruega continuará con los 24 convocados restantes, sin ofrecer detalles sobre los motivos de la salida del capitán.

El entrenamiento previo al duelo del jueves se desarrolló sin la presencia de Ronaldo, pese a que Jesus había asegurado minutos antes que el delantero se ejercitaría junto al grupo.

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La Liendra pidió que Ronaldo no regrese a la selección

El influenciador se puso del lado del "Bicho" y expresó que el seleccionado luso era "mediocre" antes de su llegada - crédito @la_liendraa/Instagram

A través de sus redes sociales, La Liendra compartió un video en el que analizó el comunicado del futbolista y cuestionó el manejo que la Federación Portuguesa le dio a su capitán en las últimas convocatorias. El influenciador señaló que no sumar minutos en un partido puede tener sentido desde lo técnico, pero que la ausencia en dos encuentros consecutivos equivale, en la práctica, a no haberlo citado.

Según planteó, Portugal se beneficia de la imagen de Ronaldo para vender entradas y firmar contratos con marcas, aun cuando el futbolista ya no atraviesa su mejor momento futbolístico. “Portugal no merece que se siga beneficiando de Cristiano Ronaldo”, sostuvo en su publicación. Agregó que, como seguidor del delantero, prefiere verlo junto a su familia antes que en la selección a la espera de un desenlace que, en su opinión, no llegará.

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Ante esto, La Liendra le pidió al “Bicho” que no regrese al combinado luso y continúe su carrera por fuera de esa selección, a la que describió como relevante en el plano internacional principalmente por la presencia del propio Ronaldo.

Un vínculo que se remonta al Mundial de Qatar 2022

La Liendra al tener a su lado a 'CR7' en 2023, durante una visita a Arabia Saudí, país donde el portugués viste los colores del Al-Nassr - crédito captura de pantalla @la_liendraa/Instagram

El respaldo de La Liendra hacia el delantero portugués no es un hecho aislado. En diciembre de 2022, tras la eliminación de Portugal ante Marruecos en el Mundial de Qatar, el influenciador viajó al país sede con el objetivo declarado de ver jugar a su ídolo y publicó una carta en la que responsabilizó al entonces entrenador Fernando Santos por la salida de Ronaldo del equipo titular.

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“No perdió Cristiano, ni sus seguidores, perdió el fútbol”, escribió en esa ocasión.

Ese fanatismo tiene antecedentes documentados desde años antes. En 2020, durante un recorrido por su casa, La Liendra mostró una camiseta de la Juventus firmada por Ronaldo, regalo de su pareja, Dani Duke. En 2021 recibió una segunda camiseta autografiada junto con un video en el que el propio futbolista lo saludaba. En 2022 también documentó el reto de abrir decenas de sobres del álbum Panini del Mundial hasta encontrar la estampa de Ronaldo, un desafío que finalmente cumplió.

La Liendra anunció que está trabajando en un documental sobre Cristiano Ronaldo, que se publicará el próximo 1 de octubre - crédito @la_liendraa/Instagram

La cercanía emocional de La Liendra con el delantero volvió a manifestarse en septiembre de 2024, cuando celebró el gol 900 en la carrera de Ronaldo durante un partido de la Liga de Naciones ante Croacia, con una torta conmemorativa y una camiseta alusiva a la marca.

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El vínculo generó controversia en octubre de 2025, cuando el influenciador expresó dudas sobre a qué selección apoyaría en caso de un cruce entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026, un comentario que le valió críticas en redes sociales por, según algunos usuarios, anteponer su admiración por el futbolista a su identidad nacional.

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, tras perder 1 a 0 ante España, generó una nueva oleada de mensajes de La Liendra, quien llegó a compartir imágenes consumiendo alcohol mientras expresaba su tristeza por lo que interpretó como el cierre de la etapa mundialista de su ídolo. “Siempre serás el mejor del mundo. Gracias por todo, digan lo que quieran, para mí siempre serás el mejor”, escribió entonces en sus historias de Instagram.

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En paralelo a la controversia por la salida de Ronaldo de la concentración portuguesa, La Liendra venía trabajando en un documental centrado en la carrera del delantero del Al-Nassr. El proyecto lo llevó a acompañar al futbolista en distintos escenarios, incluidas jornadas de entrenamiento y asistencia a estadios, según relató el propio creador de contenido en sus publicaciones recientes. Se estrenará el próximo jueves 1 de octubre.