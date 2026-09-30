Epa Colombia llegó a un acuerdo con Transmilenio: deberá cumplir con estas actividades por los daños causados en 2019

Un juez aprobó el acuerdo entre Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', y Transmilenio tras los daños ocasionados en 2019 - crédito Captura de video de la audiencia

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Un juez aprobó el acuerdo entre Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, y Transmilenio, dentro del proceso de cumplimiento de la condena por los daños que la influencer ocasionó en una estación del sistema de transporte público durante unas violentas protestas registradas en 2019 en Bogotá.

El compromiso contempla la producción de 50 videos dirigidos a los usuarios de Transmilenio. Las piezas deberán promover el pago del pasaje, el uso adecuado de las instalaciones y las alternativas disponibles para recargar la tarjeta de acceso al sistema.

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La decisión judicial también abre la posibilidad de que la creadora de contenido participe en acciones presenciales dentro de estaciones de Transmilenio. Esas jornadas estarían enfocadas en las campañas de prevención y en la promoción del cumplimiento de las normas de acceso.

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