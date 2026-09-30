En un video, ‘Jhon Calzones’, exalcalde de Yopal, habría advertido que lo querían matar: “Hay mucho bandido persiguiéndonos”

El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres, conocido como 'Jhon Calzones', habla directamente a la cámara durante un recorrido por una finca. En las imágenes se observa a un hombre operando una máquina moledora de alimentos en una instalación rural, en medio de la preparación de chorizos - crédito redes sociales/X

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El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres, más conocido como “Jhon Calzones”, fue asesinado este martes 29 de septiembre de 2026 en la finca La Selvita, en la zona rural de la capital de Casanare, luego de que sus movimientos presuntamente fueran vigilados durante ocho días.

Antes de su muerte, el dirigente señaló a varias personas ante la posibilidad de un ataque: “Si yo muero, ¿a mí quién me mató? Pues Marco Tulio o Negro Pérez, o Mariño, o Celemín”.

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Torres también había dicho que evitaba permanecer en la ciudad por motivos de seguridad. En una grabación difundida antes del crimen, desde una propiedad rural cuya ubicación no reveló, afirmó: “No puedo dar papaya allá en la ciudad porque el parche está caliente”.

En ese video, el exalcalde mostró una actividad de elaboración de embutidos y anunció que preparaba 10 mil chorizos para comercializarlos. “Vamos a empacar unos diez mil chorizos para venderle a las 10 mil familias de Yopal”, expresó.

Torres calculó posibles ingresos a partir de ventas de $10.000 por familia y cuestionó a sus críticos. “Cada familia me compra diez mil pesos en chorizo, pues entonces vendo cien millones en chorizos”, dijo.

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Torres sostuvo que tomaba precauciones porque se sentía perseguido. “Toca con cuidado. Hay que poner mucho cuidado porque hay mucho bandido persiguiéndonos”, manifestó, y dirigió un llamado público a Casanare tras mencionar los nombres de quienes, según él, podrían estar detrás de un atentado: “La invitación al departamento de Casanare: no más guerra. Dejemos, señores, quietos”.

'Jhon Calzones', exalcalde de Yopal, sobre supuestas amenazas de muerte - crédito redes sociales/X

El gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro, confirmó a Blu Radio que la muerte fue declarada a las pasado el mediodía. La víctima había recibido impactos de arma de fuego que afectaron órganos vitales.

“Le estoy contestando acá al gerente del hospital y acaba de fallecer el exalcalde”, dijo Ortiz Zorro a la emisora. “12:23 declarado muerto. Lamentablemente, en este momento acabo de recibir la información”, añadió.

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El ataque ocurrió en la finca La Selvita, residencia de Torres Torres. Dos hombres armados llegaron al lugar y le dispararon sin mediar palabra, según la información preliminar.

Antes de confirmarse la muerte, el gobernador había advertido que el estado del exmandatario era complejo. “Tenía comprometidos pues varios órganos como el tórax, el abdomen, el pulmón”, explicó Ortiz Zorro al medio de comunicación.

La falla de una motocicleta permitió interceptar a un sospechoso

Tras el atentado, los responsables intentaron escapar en una motocicleta. El vehículo presentó una falla mecánica, hecho que permitió a las autoridades interceptar a uno de los sospechosos.

Imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran como dos sujetos armados llegan hasta la residencia del exalcalde de Yopal y le disparan a quemarropa - crédito Captura de Video X/@Lenguaensalsada

El gobernador señaló que los primeros reportes indican que el detenido sería menor de edad y oriundo de Armenia, en Quindío. El segundo implicado logró escapar.

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Cámaras de seguridad registraron la llegada de los hombres armados a la vivienda del exalcalde, el ataque y el intento de huida. Las grabaciones circularon posteriormente en redes sociales.

La motocicleta utilizada durante el crimen había sido robada el día anterior en Paz de Ariporo, municipio cercano a Yopal. El propietario del vehículo fue asesinado durante ese hurto.

“En este momento ya tenemos un plan candado donde todas las autoridades, nuestra fuerza pública, con drones y toda la tecnología, están en un ejercicio de búsqueda del otro autor intelectual y material”, afirmó.

Exalcalde de Yopal fue asesinado en una de susu finca el 29 de septiembre de 2026 - crédito X

La investigación deberá definir el motivo del homicidio

Ortiz Zorro indicó que no existían advertencias ni reportes de amenazas contra Torres Torres. La Fiscalía deberá determinar el móvil del asesinato y establecer quiénes participaron en su planeación.

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“Lamentablemente no, no teníamos ningún tipo de advertencia ni de conocimiento. Todo quedará pues en manos de la Fiscalía”, sostuvo el gobernador ante el medio.