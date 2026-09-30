Esta es la millonada que mueve la banda surcoreana BTS, que estará en concierto en Bogotá el 2 y 3 de octubre

La preventa reunió cerca de 300.000 usuarios en la fila digital, una cifra 7,5 veces superior al aforo autorizado para las dos presentaciones previstas en El Campín en octubre de 2026 - crédito @Kpop.fannnnnnnn/YouTube

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BTS llegará a Bogotá el 2 y 3 de octubre de 2026 para ofrecer dos conciertos en el estadio El Campín, como parte de una gira mundial de 88 fechas que se extenderá hasta marzo de 2027 y que refleja el peso económico internacional del K-pop, desde la venta de entradas hasta el turismo, la producción técnica y el comercio local.

El recorrido incluye 34 ciudades de 23 países y se desarrolla íntegramente en estadios. La gira acompaña a Arirang, el quinto álbum de estudio del grupo, publicado en marzo, y marca el regreso a los escenarios de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook después de que los siete integrantes cumplieran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

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La industria musical asiática mantiene una combinación de consumo digital y físico. Asia concentró 45,1% de los ingresos globales por música en formatos físicos en 2024, mientras que India, Indonesia y Filipinas registraron en 2025 aumentos de 38,9%, 19,7% y 17,5% en reproducciones prémium bajo demanda, de acuerdo con un estudio de Luminate.

La llegada de BTS a Colombia activó una demanda que superó ampliamente la capacidad autorizada para las dos fechas. Más de 80.000 entradas se agotaron en 90 minutos durante la venta general y cerca de 300.000 personas ingresaron a la fila digital en la preventa, una demanda 7,5 veces superior a la oferta disponible.

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Jorge Andrés Fierro, gerente de operaciones de Ticketmaster, advirtió durante ese proceso: “Estamos frente a un nivel de demanda extraordinario. No todos podrán acceder, incluso en preventa”, expresó en declaraciones citadas por Portafolio.

La fila virtual acumulada fue comparada con un recorrido terrestre de 315 kilómetros y la plataforma bloqueó las transferencias de entradas hasta 30 días antes del espectáculo para limitar la reventa especulativa.

Una gira de estadios con ingresos millonarios

El recorrido acompaña el lanzamiento del álbum Arirang y marca el regreso de la agrupación tras el servicio militar obligatorio - crédito Mario Anzuoni/Reuters

BTS acumuló USD 124 millones en ingresos por boletería y 660.000 boletos vendidos hasta el concierto del 10 de mayo en Ciudad de México. Los datos de Billboard Boxscore incluyen los ocho shows de abril, que recaudaron USD 76,2 millones con 417.000 asistentes, además de las fechas iniciales de mayo.

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La gira comenzó con tres conciertos en Goyang, Corea del Sur, y continuó con dos noches en el Tokyo Dome de Japón. Luego, tres presentaciones en el Raymond James Stadium de Tampa, Estados Unidos, generaron USD 40,7 millones y 194.000 entradas, una recaudación superior a la de las escalas de Goyang y Tokio combinadas.

El actual recorrido podría alcanzar USD 500 millones en ventas de boletos y reunir a más de tres millones de asistentes, según Billboard Boxscore. Otras proyecciones de la industria citadas en torno a la gira estiman que los ingresos totales podrían superar USD 1.000 millones.

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La anterior gira mundial de BTS, Love Yourself World Tour, recaudó USD 213,9 millones y vendió 1,7 millones de boletos entre 2018 y 2019, incluida su extensión Speak Yourself. La serie posterior Permission to Dance on Stage reunió USD 75,5 millones y 458.000 asistentes.

El empresario Julio Correal sostuvo, en entrevista con La República, que el K-pop responde a un modelo de formación artística y compromiso sostenido con el público: “Es un modelo que requiere una alta entrega y disciplina por parte de los integrantes, y eso genera una fuerte identificación con el público”.

La influencia comercial de BTS también alcanza la economía surcoreana. La actividad vinculada al grupo genera más de USD 4.900 millones para el producto interno bruto de Corea del Sur, cerca de 0,3% de su economía, mientras que Forbes calcula en USD 150 millones la fortuna conjunta del septeto.

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El K-pop, entre las exportaciones y la producción en vivo

Billboard Boxscore estima que la gira de la banda surcoreana podría alcanzar 500 millones de dólares en ventas de boletos - crédito Mario Anzuoni/Reuters

La música coreana alcanzó en 2025 su mayor nivel de exportaciones, con USD 301,74 millones, según una encuesta del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea y la Fundación Coreana para el Intercambio. El K-pop continúa siendo la principal imagen cultural asociada a Corea del Sur entre los públicos extranjeros consultados.

Las ventas de álbumes llegaron a 85,71 millones de copias durante ese año, 7,5% menos que en 2024. Sin embargo, los ingresos estimados por las ventas internacionales de discos ascendieron a unos USD 890 millones.

Hybe, la compañía que representa a BTS, Tomorrow x Together y Cortis, registró en 2024 ventas totales por USD 1.700 millones y cerca de USD 339 millones procedentes de conciertos, según el portal coreano Arte. SM Entertainment, sello de EXO, NCT y Aespa, informó ventas trimestrales cercanas a USD 137 millones, 11% más que un año antes, además de USD 17 millones por espectáculos.

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En Colombia, BTS concentra aproximadamente un tercio del consumo nacional de K-pop. Las reproducciones mensuales del grupo en Spotify se multiplicaron por seis tras el anuncio de su regreso al país y acumularon una subida cercana a 300% en los últimos tres años.

La actividad económica asociada a BTS aporta más de 4.900 millones de dólares al producto interno bruto de Corea del Sur - VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La comunidad de seguidores cumple una función activa en la difusión digital, explicó Esteban Bernal, profesor universitario: “La comunidad kpopper suele ser más activa que otras en el enriquecimiento de dicha ‘subcultura’, especialmente a través de la generación de contenido en redes sociales”, dijo a La República. Dynamite superó las 2.000 millones de reproducciones en Spotify y Butter sumó 289 millones durante su primera semana.

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El montaje en El Campín moviliza a más de 1.000 especialistas internacionales. El escenario de 360 grados tendrá una torre central de 14,7 metros inspirada en el Palacio Gyeongbokgung, 164,5 toneladas de equipos audiovisuales distribuidos en 2.200 cajas, 9,5 kilómetros de cableado eléctrico y pantallas LED de 50 millones de píxeles.

Transmilenio extenderá su servicio hasta las 11:00 p. m. y habilitará ocho rutas especiales desde las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena hacia los principales portales de Bogotá. El estadio cerró sus puertas desde el 23 de septiembre por la complejidad de la instalación técnica.