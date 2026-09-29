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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de septiembre

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México prevé al menos dos marchas, ocho concentraciones, dos citas agendadas y una rodada ciclista durante este martes en distintas alcaldías de la capital, principalmente en Cuauhtémoc, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Coyoacán y Venustiano Carranza.

Las movilizaciones podrían generar afectaciones viales en zonas del Centro Histórico, la colonia Doctores, Iztacalco, Coyoacán y Polanco, por lo que se recomienda a automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes:

11:23 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 29 de septiembre

(OVIALCDMX)
(OVIALCDMX)

La primera movilización está programada a las 5:30 horas en el Zócalo capitalino, donde integrantes de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados “Prof. Elpidio Domínguez Castro” se concentrarán frente a Palacio Nacional. Los participantes demandarán seguridad social digna, educación de calidad y soberanía alimentaria.

A las 7:00 horas, la colectiva feminista “Las Tonantzin” se reunirá en el Colegio de Bachilleres Plantel 3, en Iztacalco, para exigir la destitución de docentes señalados por presunto acoso sexual. Posteriormente, a las 9:00 horas, realizarán un mitin en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, ubicados en Doctor Lavista, colonia Doctores, donde reclamarán justicia para una víctima de violencia familiar.

Una de las principales marchas se espera a las 11:00 horas, cuando la Comunidad de Parteras Tradicionales y Autónomas en México parta del Monumento a la Revolución, con destino aún por definir. La protesta se realizará en el marco del Día de las Parteras y Médicos Tradicionales; exigirán reconocimiento oficial, autonomía y respeto a sus prácticas ancestrales, además de manifestar su rechazo a la implementación de la NOM-020-SSA-2025 en materia de atención materna y neonatal.

También a las 11:00 horas, el Movimiento Antifascista Revolucionario P3 se concentrará en un restaurante de Calzada San Juan de Aragón para dirigirse a la Escuela Nacional Preparatoria número 3 “Justo Sierra”, en Gustavo A. Madero. El grupo solicitará mayor seguridad en los accesos al plantel, transparencia presupuestal y denunciará presunto sobrecupo en aulas y falta de mobiliario.

En la alcaldía Venustiano Carranza, el grupo “Quetzalcóatl” de comerciantes en vía pública se concentrará a las 11:00 horas en la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal, sobre avenida del Taller. Los comerciantes denunciarán presuntos actos de corrupción y hostigamiento por parte de autoridades.

Durante el día, también habrá actividades de la Plataforma 4:20 en el Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, así como en Gran Canal y Circuito Interior. La organización realizará una jornada de recolección de firmas, difusión sobre derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Por la tarde, a las 16:00 horas, comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, efectuarán un foro frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el plantón de Mujeres Mazatecas, para exigir la liberación de personas a quienes consideran presos políticos por la defensa de su territorio.

Además, se prevén concentraciones de jubilados del Instituto Politécnico Nacional en la Secretaría de Educación Pública; de trabajadores y extrabajadores de seguridad pública en la Plaza de La Ciudadela, y del Barzón Mexiquense Gran Comisión Ferrocarrilera en la Secretaría de Gobernación.

La jornada comenzará además con una rodada ciclista a las 6:00 horas, desde Polanco hacia la caseta La Venta, en la carretera México-Toluca.

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