Martha Peralta denunció amenazas de muerte en su contra y la de su familia tras retiro de visa de Estados Unidos: “Temo por mi vida y la de mis hijos”

La congresista señaló que las amenazas también involucraron a sus hijos y cuestionó que las diferencias políticas puedan derivar en amenazas, persecución y violencia - crédito @marthaperaltae/Facebook

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La senadora Martha Peralta denunció haber recibido una amenaza contra su vida y la de sus familiares, luego de que se conociera la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar las visas de la congresista y otros políticos para ingresar a ese país.

La congresista hizo pública la denuncia a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que manifestó que recibió una llamada que, según relató, estaba dirigida contra ella y en la que también fueron mencionados sus hijos.

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Peralta señaló que la situación le generó temor y aseguró que el caso ya fue informado a las autoridades colombianas. “Acabo de recibir una llamada de amenaza en contra de mi vida. Se meten con mis hijos”, afirmó inicialmente la senadora. Posteriormente, explicó que decidió hacer público el caso pese al temor que, según dijo, experimentaba en ese momento.

“No saben lo que me costó hacer este video porque siento miedo por mi vida, siento miedo por la vida de mis familiares”, manifestó Peralta.

La senadora relacionó la amenaza que denunció con los señalamientos y mensajes que, según sostuvo, ha recibido durante las últimas semanas. En particular, hizo referencia a mensajes que calificó como racistas y a acusaciones que, de acuerdo con su versión, no tendrían sustento.

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