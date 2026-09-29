Mariachis en la NFL: músicos mexicanos interpretaron el himno de EEUU previo al Chicago vs Filadelfia

Fueron invitados especiales de Chicago Bears para tocar el himno en el Soldier Field (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tal como se anunció en días anteriores, nuevamente en la Semana 3 de la National Football League (NFL), un grupo de mariachis mexicanos fueron los principales protagonistas durante la ceremonia del himno de los Estados Unidos de América.

La agrupación, El Mariachi Herencia de México, se presentó en el Soldier Field de Illinois para interpretar con guitarras, violines y trompetas el The Star-Spangled Banner minutos antes del partido entre los Osos de Chicago y las Águilas de Filadelfia.

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“Este lunes por la noche tendremos al Mariachi Herencia de México en el Soldier Field, interpretando el himno nacional de los Estados Unidos”, confirmaron los Osos el viernes 25 de septiembre por medio de un video que muestra a los integrantes de la banda El Mariachi Herencia de México.

Al salir en el campo del soldado, la agrupación portó su traje de charro con los colores institucionales de los Osos de Chicago: naranja y azul marino, mientras la bandera de los Estados Unidos relucía en gigante y los jugadores cantaban con amor el himno de su nación.

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El Mariachi Herencia de México interpretó el himno de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para El Mariachi Herencia de México, tocar con sus instrumentos el himno de Estados Unidos en Soldier Field, representa la oportunidad de llevar la música de mariachi, la cultura mexicana, a sus familias, músicos y a la comunidad de Chicago a uno de los escenarios de mayor tradición en el Futbol Americano.

La invitación de los Osos de Chicago generó un acto de honor y respeto para los mariachis, especialmente porque su presentación en el al Monday Night Football (MNF) forma parte de la celebración por el Mes de la Herencia Hispana, la cual se celebra cada año para reconocer las contribuciones y la cultura de la gente hispana y latina del 15 de septiembre al 15 de octubre.

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En cuanto a la actividad de la Liga más importante del Futbol Americano, el anfitrión, Osos de Chicago, apabulló 27-7 a las Águilas de Filadelfia con una sublime actuación del mariscal de campo, Case Keenum, haciendo olvidar la baja de Caleb Williams en la Semana 3 de la NFL.

Para Chicago, este triunfo le sirve para estar en tablas con los Leones de Detroit en el Norte de la Nacional con dos victorias y una derrota. En cambio, las Águilas de Filadelfia perdieron el invicto pero aún lideran la división del Este con marca de 2-1, mismo récord de los Gigantes de Nueva York.

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Conoce a El Mariachi Herencia de México, el grupo de Chicago que llevó la tradición mexicana a la NFL

Los Bears presentan al grupo mexicano de mariachi que cantará el himno de los Estados Unidos en Soldier Field

El Mariachi Herencia de México es un grupo originario de Chicago, Estados Unidos. Consta de jóvenes músicos y retoma tradiciones tanto de Guadalajara como de la Ciudad de México con arreglos contemporáneos.

La banda busca acercar la música mexicana a las nuevas generaciones y acrecentar esa marca que han puesto en los Estados Unidos tras dos nominaciones a los Latin Grammy y participación en eventos importantes como el lunes 28 de septiembre al interpretar el himno de EEUU previo al Chicago vs Filadelfia.

Mariachi Monumental de México entona himno de Estados Unidos en el Lambeau Field

Mariachi Monumental de México cantó el himno de los Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado jueves 24 de septiembre, rumbo al Thursday Night Football (TNF), que disputaron los Empacadores de Green Bay frente a los Halcones de Atlanta, el Mariachi Monumental de México llegó desde Chicago al Lambeau Field para cantar el The Star-Spangled Banner, llevando al género tradicional de México a uno de los momentos más solemnes de la NFL.

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Normalmente, el rito patriótico se interpreta con formatos convencionales, pero en Lambeau Field se escucharon las trompetas, los violines y las voces del mariachi, algo que se repitió el lunes por la noche en el duelo entre Osos de Chicago y Águilas de Filadelfia con la actuación de El Mariachi Herencia de México desde el emparrillado del Soldier Field.

La imagen de los músicos de sombrero y pantalones con espuelas, concentró una realidad demográfica y cultural: los latinos suman más de 70 millones de personas en el país y su presencia alcanza espacios que durante años estuvieron alejados de sus tradiciones.

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Chicago y Los Ángeles fungen como centros del mariachi en Estados Unidos

Honran la memoria de Juan Gabriel tras su fallecimiento en Los Ángeles, California. / AFP PHOTO / YURI CORTEZ

Las ciudades con comunidades mexicanas permiten que el mariachi tenga público, espacios de trabajo y redes de enseñanza. Ahí el género deja de depender sólo de contrataciones para fiestas privadas y puede desarrollarse en escuelas, universidades, teatros, festivales y organizaciones culturales.

Los Ángeles es uno de los principales referentes. La ciudad alberga al Mariachi de Uclatlán de UCLA, creado en 1961 e incorporado como curso formal en 1964. La institución lo presenta como el primer ensamble de mariachi establecido en una universidad y mantiene clases sobre son jalisciense, bolero, ranchera y huapango.

Ese modelo académico ayuda a profesionalizar a músicos mediante formación técnica, repertorio y presentaciones a nivel público.

En Chicago, la Mariachi Heritage Foundation lleva programas de educación musical a escuelas públicas con alumnado mayoritariamente latino. Más de 100 estudiantes de distintos planteles forman parte de su programa de audición.

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El Mariachi Herencia de México es un caso de cómo una iniciativa escolar puede convertirse en una plataforma de trayectoria profesional, discos y escenarios nacionales tras su vigente aparición en la NFL para interpretar el himno de Estados Unidos en su tercer Monday Night Football (MNF) de la temporada 2026-27.

Danza folclórica marca el Houston vs Cincinnati en el NRG Stadium

Un grupo de bailarines realiza una presentación de danza folklórica mexicana sobre el césped de un estadio de fútbol americano de la NFL en Houston. (X / Cortesía )

Durante el show de medio tiempo llevado a cabo en el en el NRG Stadium, de los Texanos de Houston, el baile folclórico que representa las costumbres, reunió en el campo de juego elementos de la cultura mexicana conquistando al público de la National Football League (NFL) el pasado 20 de septiembre.

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Las danzas tradicionales suelem estar acompañadas de mariachi, sones, jarabes, bandas de viento o música regional y los pasos cambian según el estado o la comunidad de origen. Los hombres que protagonizaron el Half Time, portaron trajes de charro rojo, camisa y pantalón de manta.

Las bailarinas portaron faldas de gran vuelo en colores vivos, que extendieron con las manos y agitaron al compás de las piezas musicales. Los movimientos dieron forma a trazos y figuras sobre el escenario, mientras los bordados, encajes y listones de los atuendos evocaron la diversidad cultural de varias regiones de México.