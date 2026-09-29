Comediante de Televisa confirma que le regresó el cáncer tras 11 años: se someterá a una mastectomía

La comediante Bettyna Salazar, conocida como “Olga Sana”, lanzó un emotivo mensaje tras el regreso del cáncer de mama que había superado hace más de una década

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Bettyna Salazar, actriz y comediante conocida por su personaje de Olga Sana, confirma que enfrenta nuevamente un cáncer de mama, 11 años después de haber superado por primera vez la enfermedad, y anuncia que se someterá a una segunda mastectomía.

El resultado de la biopsia confirmó cáncer en el seno izquierdo de Olga Sana

La noche del 28 de septiembre, Salazar compartió un comunicado oficial en su cuenta de Instagram dirigido a “chamacos y medios de comunicación” en el que reveló el diagnóstico. “El resultado de la biopsia dio positivo a cáncer pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo”, escribió.

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El hallazgo se originó durante sus estudios médicos de seguimiento anuales. En un comunicado previo, fechado el 22 de septiembre, la comediante había explicado que los médicos encontraron “una pequeña bolita en el seno izquierdo” y que le indicaron realizarse una biopsia para determinar de qué se trataba.

Comunicado de la comediante Olga Sana (Instagram/@olgasanaoficial)

Olga Sana se someterá nuevamente a una mastectomía

En el mensaje del 28 de septiembre, Salazar anunció el siguiente paso de su tratamiento. “Por eso, voy a someterme nuevamente a una mastectomía. Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo”, escribió.

La comediante añadió que aún no cuenta con fecha para la cirugía. “En cuanto tenga la fecha de la cirugía, se las haré saber y los mantendré al tanto de todo”, indicó en el comunicado.

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El emotivo mensaje de Olga Sana tras el regreso del cáncer

Salazar describió su estado de ánimo ante el nuevo proceso médico. “Tengo mucha fe, mucha fuerza, mucho ánimo y, sobre todo, muchísimo cariño de todos ustedes que me acompañan”, escribió en el comunicado.

Comunicado de la comediante Olga Sana (Instagram/@olgasanaoficial)

La actriz agradeció el apoyo de su público y adelantó que continuará con su carrera. “Tendrán Olga Sana para mucho, mucho tiempo”, aseguró, y extendió “total y eterno agradecimiento” a la FUCAM, a su voluntariado y a sus doctores.

Hace 11 años venció un primer diagnóstico de cáncer de mama

En el comunicado del 22 de septiembre, la comediante recordó su primer diagnóstico. “Hace 11 años pasé por un cáncer de mama y, gracias a Dios, pude salir adelante”, escribió.

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En ese mismo mensaje, previo al resultado de la biopsia, Salazar pidió a sus seguidores “oraciones”, “buenas vibras” y “buenos deseos”, y aseguró que mantendría sus compromisos laborales. “Voy a seguir trabajando. Todos mis compromisos, presentaciones y proyectos que ya están programados se van a cumplir en tiempo y forma”, afirmó.

La comediante Bettina Salazar sonríe caracterizada como su personaje Olga Sana en un foro de televisión. (Instagram: Olga Sana)

¿Quién es Olga Sana?

Olga Sana es el nombre del personaje de Bettyna Salazar, actriz y comediante mexicana originaria de Veracruz, de 56 años.

Trayectoria en el entretenimiento

Antes de dedicarse a la comedia, trabajó como modelo y edecán en la industria automotriz. Su carrera en televisión creció a partir de 2006, cuando se integró a Televisa.

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Ahí nació Olga Sana, su personaje cómico más popular: una mujer pícara y trabajadora, con humor de doble sentido, que la catapultó a la fama nacional.

(Instagram: olgasanaoficial)

Programas y proyectos

Participó en programas como Sabadazo, TV de Noche, De buenas a la 1 y actualmente conduce ¡Cuéntamelo Ya!. También incursionó en telenovelas como Por siempre mi amor y Sueño de amor, y en teatro cómico junto a figuras como La Chupitos y Bárbara Torres.

Ha recibido reconocimientos como el Micrófono de Oro y el Premio Arlequín.

Su lucha contra el cáncer

En 2016 fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama durante una emisión en vivo de Sabadazo. Logró superar la enfermedad y desde entonces ha promovido la autoexploración y la detección temprana, apoyando iniciativas de la FUCAM.

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La comediante de ¡Cuéntamelo Ya! se sinceró sobre nuevo padecimiento. (IG/olgasanaoficial)

En 2025 reveló además que padece osteoporosis avanzada. Este septiembre de 2026 confirmó un nuevo diagnóstico de cáncer de mama, 11 años después del primero, y anunció que se someterá a una mastectomía.