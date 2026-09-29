Así han recibido los reyes a los Macron en Madrid: gestos de complicidad y un retraso de casi una hora durante su primera visita de Estado en España

Así ha sido el reencuentro de los reyes con los Macron. (THOMAS COEX/Pool via REUTERS)

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Hay visitas diplomáticas que se ciñen al protocolo estricto y otras que, por el ambiente y lo mucho que hay en juego, dejan estampas bastante más cercanas. La llegada de Emmanuel y Brigitte Macron a Madrid pertenece sin duda a las segundas. Tras diecisiete años sin que un presidente francés realizara una visita de Estado a nuestro país, los reyes Felipe VI y doña Letizia han ejercido de anfitriones en el Palacio Real. Eso sí, la jornada ha empezado con un pequeño desajuste de horario, ya que la comitiva gala ha hecho acto de presencia en el Patio de Armas con 45 minutos de retraso sobre la hora prevista, rozando ya las dos de la tarde bajo un sol implacable.

A pesar de la espera, el recibimiento a pie de coche ha destacado por la cercanía y la complicidad entre ambas parejas. Apenas bajaron del histórico Rolls-Royce, los besos y abrazos entre la reina Letizia y la primera dama francesa dejaron clara la buena sintonía que mantienen. Ambas han acaparado las miradas por sus elecciones de vestuario: Letizia apostó por un diseño de Pertegaz, mientras que Brigitte eligió un tono rosa bebé muy característico del sello galo. Tras las presentaciones iniciales y los saludos de rigor, los cuatro se dirigieron a la tribuna presidencial carmesí para escuchar La Marsellesa y el himno español entre el estruendo de las salvas de ordenanza.

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Esta cita tiene además un significado especial para el mandatario francés, ya que será su última visita de esta magnitud a España antes de que concluya su mandato en el Elíseo en el año 2027. Por ello, la recepción en el Palacio Real no ha sido solo un acto vistoso para las cámaras, sino el punto de partida de una cumbre al máximo nivel que busca consolidar a España como uno de los socios estratégicos preferentes de Francia, situándonos al mismo nivel político y diplomático que potencias europeas tradicionales como Alemania e Italia.

Del cálido saludo a la cena de gala en el Palacio Real

Durante el tradicional paseíllo por la línea de saludo, se han vivido momentos curiosos con las principales autoridades del Estado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha saludado a Macron con dos besos y se ha fundido en un afectuoso apretón de manos con Brigitte. Junto a él se encontraban personalidades como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los presidentes del Congreso y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

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La familia real siempre está presente en los medios. Hacen acto de presencia en muchos eventos. Aquí hay algunos

Tras pasar revista a las tropas de la Guardia Real, y con la escaleta de actos adaptada al retraso inicial, los Reyes han trasladado a sus invitados al Palacio de la Zarzuela para compartir un almuerzo privado, como paso previo a la gran cena de gala que se celebrará esta misma noche de nuevo en el Palacio Real.

Visita oficial de los Macron en España. (THOMAS COEX/Pool via REUTERS)

El gran despliegue de glamour para la noche

Más allá de la agenda institucional, los focos están puestos en el auténtico duelo de estilo entre las dos primeras damas, que ya en su primera aparición en el patio del palacio han dejado momentos llenos de complicidad. Mientras pasaban revista a las tropas, doña Letizia y Brigitte Macron han mantenido una charla ininterrumpida y relajada, haciendo gala de esa química tan personal que han construido en sus sucesivos encuentros.

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El duelo de estilo de la reina Letizia y Brigitte Macron (EFE)

La elección de armario tampoco ha sido casualidad: la reina ha vuelto a confiar en la costura española, mientras que la esposa del presidente galo ha lucido ese inconfundible chic parisino con un favorecedor diseño en tono rosa. Este despliegue de moda no es más que el aperitivo de lo que viviremos en la cena de gala de esta noche, donde las tiaras, los grandes vestidos de noche y la etiqueta imperial volverán a convertir el Palacio Real en una auténtica pasarela de elegancia de alto voltaje.