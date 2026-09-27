Una placa de mármol documenta cómo Roma sacralizaba los sitios golpeados por rayos

El hallazgo se produjo en una estructura de bloques de toba situada en el sector del anfiteatro del complejo imperial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una placa de mármol hallada en la Villa Adriana, cerca de Roma, aporta una prueba material de que los romanos consagraban y enterraban los rastros de los rayos que caían sobre determinados lugares. La inscripción, fechada hace unos 1.900 años, vincula el hallazgo con Summano, la divinidad asociada a las tormentas nocturnas en la religión romana.

El descubrimiento se produjo en el sector conocido como “amphitheatrum” de la residencia imperial construida por Adriano. Según informó el Ministerio de Cultura de Italia, la pieza conserva dos palabras grabadas en latín: “FVLGVR SVBMANIVM”, una fórmula que alude a un relámpago atribuido a Summano.

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Los arqueólogos consideran que el objeto permite documentar una práctica de la que existían referencias literarias y jurídicas, pero de la que han sobrevivido pocos testimonios físicos en su emplazamiento original. Para los romanos, una descarga eléctrica no era solo un fenómeno atmosférico: podía alterar el estatus religioso del terreno donde impactaba.

La placa permanecía en el lugar donde se realizó el ritual

La losa mide aproximadamente 40 por 35 centímetros y fue localizada en buenas condiciones dentro de una estructura cuadrada levantada con bloques de toba unidos con mortero. Ese contexto arqueológico resulta determinante, porque la placa no apareció desplazada ni reutilizada en una construcción posterior.

La disposición de los elementos lleva a los especialistas a identificar el conjunto como un posible bidental, el nombre que recibía un espacio delimitado y sacralizado después de que un rayo hubiera alcanzado el sitio. En estos recintos se depositaban los materiales dañados por la descarga y otros restos relacionados con el episodio.

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El procedimiento era conocido como “fulgur conditum”, una expresión latina que puede traducirse como la sepultura o puesta bajo tierra de un rayo. No implicaba enterrar la descarga en sentido literal, sino reunir y cubrir aquello que había quedado afectado por ella. Después, el lugar quedaba señalado y sujeto a normas religiosas específicas.

En el derecho y la práctica ritual de la antigua Roma, el área pasaba a ser religiosus. Esa categoría la separaba del uso cotidiano y la incorporaba al ámbito de lo sagrado. La inscripción de la Villa Adriana ofrece ahora una referencia concreta sobre cómo podía materializarse esa transformación de un espacio tras un hecho natural interpretado como señal divina.

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La placa de mármol hallada en la Villa Adriana contiene la inscripción latina que alude a un rayo atribuido al dios Summano (Ministerio de Cultura de Italia)

Los rayos tenían dioses distintos

La fórmula inscrita también precisa una distinción central dentro de las creencias romanas. Los relámpagos observados de día se vinculaban con Júpiter, principal dios del panteón romano, mientras que los que caían durante la noche se atribuían a Summano. La palabra “SVBMANIVM” permite asociar el caso de la placa con esta segunda divinidad.

La diferenciación no era meramente simbólica. La interpretación del momento en que se producía la descarga ayudaba a definir el sentido religioso del hecho y el rito posterior. Los habitantes podían recurrir a fórmulas rituales, plegarias o sacrificios al delimitar el lugar y enterrar los restos alcanzados por la electricidad.

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Alberto Samonà, director del Instituto de la Villa Adriana y de la Villa d’Este, señaló que las letras de la pieza ayudan a conocer una dimensión más íntima de la religiosidad romana. En declaraciones difundidas por el ministerio italiano, explicó que las comunidades dejaban una marca física en el sitio que consideraban tocado por una divinidad.

La lectura de fenómenos celestes influía en la vida pública y privada: un rayo podía afectar el uso de una propiedad, obligar a ritos y convertir un punto del paisaje en lugar protegido por reglas religiosas.

El hallazgo conecta los textos antiguos con una estructura arqueológica

Las fuentes de la Antigüedad ya mencionaban los “fulgura condita” y los espacios reservados tras el impacto de un rayo. Sin embargo, los investigadores destacan que el valor de la placa reside en la unión entre texto, objeto y ubicación. La inscripción fue hallada en la estructura que posiblemente funcionó como recinto ritual, una asociación poco frecuente en la arqueología romana.

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La Villa Adriana, construida en el siglo II por el emperador Adriano, reúne palacios, termas, jardines, bibliotecas y áreas destinadas a ceremonias. El complejo, situado en Tívoli, a unos 30 kilómetros de Roma, constituye uno de los principales conjuntos conservados para estudiar la arquitectura y las prácticas culturales del Imperio romano.

En este caso, la investigación abre una vía para examinar cómo se aplicaban normas religiosas fuera de los grandes templos y ceremonias estatales. El pequeño monumento señala que la relación con los dioses también se expresaba en respuestas concretas ante acontecimientos imprevistos, como una tormenta nocturna.

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Por el momento, el Ministerio de Cultura de Italia continuará analizando la estructura e inscripción para precisar su cronología y función.