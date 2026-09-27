Operativo para rescatar a una persona privada de la libertad en Querétaro deja 2 policías heridos: la víctima fue localizada con vida

Foto: POES Querétaro

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Un operativo de agentes de la policía estatal de Querétaro permitió rescatar con vida a una persona privada de la libertad durante la madrugada del sábado, en un despliegue que derivó en la agresión contra los uniformados.

De acuerdo con las autoridades, la intervención se originó a partir del seguimiento a un hecho delictivo ocurrido previamente en el municipio de Pedro Escobedo que permitió mediante el análisis de información y seguimiento operativo a ubicar en el municipio de Corregidora un vehículo relacionado con el caso.

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El secretario de Seguridad Ciudadana, Iovan Elias Pérez, detalló que durante la intervención, los agentes lograron rescatar con vida a la persona privada de la libertad; sin embargo, solicitaron apoyo médico especializado derivado de hechos violentos.

Y es que el despliegue se extendió hacia la zona de la carretera federal 57, donde se registró una agresión contra los elementos de la Policía Estatal. Como consecuencia, dos agentes resultaron heridos y recibieron atención médica inmediata.

Foto: POES Querétaro

Medios locales refirieron que al interior de la camioneta interceptada las autoridades localizaron armas de fuego junto con otros indicios que quedaron bajo resguardo, aunque no se informó de personas detenidas durante la intervención.

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Al respecto, Iovan Pérez expresó en sus redes que: “Dos compañeros nuestros reciben atención médica. Estoy pendiente de su evolución y reconozco el compromiso con el que actuaron”. El funcionario añadió que la dependencia “sigue trabajando para proteger a las familias queretanas”.

Capturan a persona requerida en Tabasco por desaparición

En un hecho distinto, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre requerido por autoridades del estado de Tabasco por su probable participación en el delito de desaparición forzada.

Foto: Fiscalía de Querétaro

El sujeto fue identificado como César Alonso “N”, quien era buscado por las autoridades de Tabasco y se ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por información que permitiera su localización o detención.

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La Fiscalía de Querétaro detalló que el sujeto era buscado por su presunta responsabilidad en la desaparición de tres personas, por lo que el intercambio de información entre las autoridades de ambos estados permitió establecer su ubicación.

Tras su captura, César Alonso “N” fue entregado a las autoridades de Tabasco para enfrentar el proceso en su contra.

Querétaro reporta baja en homicidios, pero persisten hechos violentos en Corregidora y Pedro Escobedo

Querétaro se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de hogares afectados por desplazamiento por inseguridad, con 2.0%, según la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El fiscal general del Estado, Víctor de Jesús Hernández, informó que Querétaro cerró 2025 y mantiene en 2026 cero casos de secuestro registrados, además de una reducción del 29% en homicidios dolosos, según su informe de actividades. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó, de acuerdo con medios locales, 9,116 carpetas de investigación abiertas en el primer bimestre de 2026, 173 menos que el año anterior.

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Pese a estas cifras, el municipio de Corregidora concentró 626 carpetas de investigación durante los dos primeros meses de 2026, con el robo como delito más frecuente, con 224 casos, seguido del fraude, con 76 carpetas, de acuerdo con el registro federal.

Foto: Facebook / Chepe Guerrero

El municipio, que gobierna Josué “Chepe” Guerrero Trápala, cerró el bimestre sin homicidios dolosos consumados según ese registro, aunque un ataque armado en un palenque clandestino de Valle Dorado 2000 dejó cuatro muertos el 15 de abril.

El sábado, elementos de la Policía Estatal rescataron en Corregidora a una persona privada de la libertad, tras un operativo derivado de un hecho delictivo en Pedro Escobedo.

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Días antes, autoridades detuvieron a tres personas en Corregidora tras hallarles un inhibidor de señal e indicios para cometer delitos, mientras que en Pedro Escobedo se catearon inmuebles asegurados en la localidad de La Lira.