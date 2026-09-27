Secretos, ciencia y humor: así nació la química entre Tom Cruise e Iñárritu en Digger (RS)

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Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu compartieron secretos del rodaje, referencias científicas y bromas durante una ronda de preguntas sobre Digger, realizada el sábado 26 de septiembre de 2026 en el centro de la Ciudad de México.

El actor estadounidense y el cineasta mexicano explicaron que la película nació hace casi una década como una sátira sobre la crisis climática y terminó por acercarse a hechos que, durante su desarrollo, dejaron de parecer ficción.

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Durante el encuentro al que asistió Infobae México, ambos hablaron sobre la construcción de Digger Rockwell, un personaje que llevó a Cruise a trabajar con un registro verbal, físico y cómico distinto al de otros papeles en su trayectoria. También abordaron el proceso de investigación sobre el deshielo, el metano y las posibilidades de explotación económica en el Ártico.

La charla incluyó referencias a una escena de asamblea sostenida por un monólogo de 10 minutos, diseñada por Iñárritu, Cruise y Emmanuel Lubezki, el Chivo. El director describió el resultado como una secuencia conseguida después de meses de ensayos, movimientos de cámara y trabajo sobre el texto.

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El tono del encuentro se alejó de una presentación convencional. Cruise interrumpió varias veces al director para celebrar su escritura, mientras Iñárritu respondió con chistes y comentarios sobre la colaboración. Las risas del público acompañaron una conversación que pasó de la crisis ambiental a los mecanismos de la actuación.

Tom Cruise dijo que nunca había leído un personaje como Digger Rockwell

La primera pregunta giró alrededor de la originalidad de Digger. Cruise respondió de inmediato y señaló a Iñárritu. El director reaccionó sorprendido y preguntó de dónde había salido esa respuesta.

Tom Cruise dijo que nunca había leído un personaje como Digger Rockwell (Foto AP/Marco Ugarte)

El actor explicó que, cuando un director o escritor le presentaba un nuevo proyecto, primero buscaba conocer la intención detrás de las páginas. En el caso de Digger, Iñárritu acudió a leerle el guion y Cruise quedó desconcertado por la forma que tenía la historia.

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“Nunca, jamás, había leído algo así”, dijo Cruise. Agregó que tampoco había visto una película organizada de esa manera ni había tenido enfrente un personaje comparable con Digger Rockwell.

Para Cruise, la película no dependió únicamente de una idea extraña o de una estructura fuera de lo habitual. El reto consistió en entrar a un universo que mezcló comedia, sátira, espectáculo, absurdo y una observación sobre las conductas humanas.

El actor sostuvo que interpretar a Digger no se redujo a modificar el acento. Tuvo que encontrar una voz que permitiera pasar del humor al drama sin perder el ritmo de las escenas, en particular cuando el personaje sostenía parlamentos largos.

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Cruise también mencionó que la escritura de Alejandro González Iñárritu le permitió jugar con varias capas al mismo tiempo. Había momentos de humor, frases construidas para generar incomodidad, pausas y cambios de tono que debían aparecer con precisión.

“Es un herrero de las palabras”, comentó al referirse al director mexicano. El elogio fue retomado por Iñárritu cuando describió el trabajo que Cruise hizo frente a la cámara.

The Revenant llevó a Alejandro González Iñárritu a mirar el deshielo

Iñárritu ubicó uno de los orígenes de Digger durante el rodaje de The Revenant. Mientras filmaban esa película, el equipo tuvo que buscar locaciones cada vez más al sur para encontrar nieve suficiente.

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El director explicó que esa experiencia le mostró de forma directa los cambios en el entorno. Un grado adicional de temperatura podía modificar un lugar que, hasta poco tiempo antes, ofrecía hielo o nieve en ciertas condiciones.

“La Tierra tiene fiebre”, dijo Iñárritu. Con esa comparación explicó que una variación de 1.5 grados en la temperatura global no podía asumirse como un dato menor, porque el cuerpo humano también resiente una diferencia semejante.

A partir de ese momento, comenzó a trabajar con Sabina en una idea que involucraba el Ártico, el rompimiento de los polos y las consecuencias de la actividad humana sobre regiones que parecían lejanas para gran parte del público.

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El cineasta relató que, mientras estudiaban el tema, encontraron discusiones sobre nuevas rutas comerciales y oportunidades para extraer petróleo una vez que el hielo permitiera el tránsito por ciertas zonas. Esa visión fue uno de los elementos que le resultaron más absurdos.

The Revenant llevó a Alejandro González Iñárritu a mirar el deshielo EFE/NEIL HALL

Para Iñárritu, el deshielo no solo implicaba una alerta ambiental. También exponía la forma en que algunas empresas podían leer una transformación peligrosa como una posibilidad de ampliar operaciones y ganancias.

Esa contradicción quedó incorporada en el tono de Digger. La película, según explicó el director, no partió de una voluntad de dar lecciones, sino de mostrar la distancia entre los discursos públicos y lo que estaba ocurriendo alrededor del planeta.

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Científicos y estudios sobre metano acompañaron el desarrollo de Digger

El proceso de escritura incluyó consultas con científicos. Iñárritu sostuvo que los planteamientos de Ganesh, uno de los personajes de la cinta, tuvieron una base científica y que las referencias dentro de la historia no surgieron de una especulación sin sustento.

“Todo lo que dice sobre el metano lo empezamos a estudiar”, comentó el director. Recordó que hace nueve años el tema no circulaba con la misma fuerza en las conversaciones públicas, aunque ya aparecía en sus investigaciones.

El director señaló que la realidad comenzó a alcanzar las hipótesis que habían construido para la película. El guion buscaba explorar escenarios que parecían remotos, pero los acontecimientos ambientales y políticos comenzaron a avanzar con una rapidez que complicó el trabajo de ficción.

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Iñárritu recordó que, al inicio del proyecto, todavía no había ocurrido el desprendimiento de una plataforma de hielo en la Antártida como el que imaginaban dentro de la historia. Con el paso de los años, varios elementos dejaron de sentirse como posibilidades lejanas.

“Era como hacer un documental del futuro”, afirmó. El comentario resumió la dificultad de llevar adelante una sátira cuando los hechos públicos parecían superar las situaciones que el equipo intentaba imaginar.

El director dijo que también encontraron coincidencias con lo que ocurría en Groenlandia. En el desarrollo de la película, esa zona aparecía como una posibilidad científica para ciertas rutas y fenómenos. Más tarde, el tema adquirió presencia en discusiones sobre intereses de Estados Unidos y actividades de exploración.

Iñárritu bromeó con la idea de que algunas personas parecían haber leído el guion y decidido actuar de acuerdo con él. La frase provocó risas entre los asistentes, aunque también sirvió para explicar la tensión que acompañó la escritura del proyecto.

La caminata con su familia cambió la forma de contar la película

El cineasta contó que, hace tres años, encontró una salida durante una caminata con su familia. Hasta entonces, la realidad parecía perseguirlos: cada nueva noticia podía modificar el sentido de una escena o convertir en insuficiente una idea que antes resultaba extrema.

Iñárritu decidió alejarse de un comentario político inmediato. La película dejó de perseguir acontecimientos puntuales y se concentró en una observación sobre la especie humana, sus contradicciones y los relatos que construye para justificarse.

La pregunta central no quedó planteada como una acusación contra una persona o un grupo. El director explicó que la intención fue preguntarse hasta dónde podían llevarse esas historias que los individuos se contaban a sí mismos y compartían con otros.

Cruise respaldó esa lectura. El actor dijo que Iñárritu colocaba un espejo frente al público, aunque no desde el reproche. Para él, el cineasta reunía distintas capas culturales y humanas para ponerlas en escena con humor.

La caminata con su familia cambió la forma de contar la película TPX IMAGES OF THE DAY

El actor también celebró el nivel de detalle de los escenarios. Explicó que los sets fueron construidos de manera práctica y a mano, sin depender de soluciones digitales para sustituir el trabajo de arte.

Cruise recordó que, durante algunos días de rodaje, pedía detenerse un momento antes de filmar para observar el diseño de los espacios. Quería que el equipo reconociera la labor de quienes habían construido cada objeto, color y textura para la película.

Emmanuel Lubezki y Tom Cruise diseñaron una escena de 10 minutos

La conversación volvió varias veces a la escena de la asamblea. Iñárritu explicó que el monólogo de 10 minutos requirió una preparación extensa y una coordinación precisa entre el actor, la cámara y los movimientos dentro del set.

El director trabajó la secuencia junto con Cruise y Emmanuel Lubezki, el Chivo. Durante meses definieron el recorrido de la cámara, el desplazamiento del actor, las pausas y los puntos de atención para que la ejecución mantuviera una apariencia natural.

Iñárritu comparó a Cruise con un pianista o un violinista que dirige una orquesta. Dijo que el actor sostenía el ritmo, la energía y el rigor de las escenas con un conocimiento físico que también provenía de su experiencia en secuencias de acción.

El cineasta señaló que en una escena de acción cada segundo podía definir el resultado y hasta implicar un riesgo. Bajo esa lógica, consideró que Cruise aplicó la misma disciplina para administrar los silencios, el movimiento de las manos, la mirada y el subtexto de cada frase.

“Los milagros solo ocurren cuando los trabajas”, expresó Iñárritu al hablar de la secuencia. Añadió que el resultado no fue producto de esperar una solución espontánea, sino de ensayos, preparación y trabajo acumulado.

Cruise agradeció las palabras y sostuvo que trabajar con el director fue una oportunidad para expandir sus recursos como actor. También destacó la curiosidad con la que Iñárritu desarrolló cada espacio y cada elemento de la película.

La charla cerró con una pregunta sobre lo que ambos esperaban que permaneciera en el público después de la función. Cruise respondió que quería que cada espectador tuviera su propia experiencia y saliera de la sala con una interpretación personal de Digger.