¿Se acaban los memes al gobierno? PAN exige garantías antes de que la reforma llegue al pleno

Jorge Romero Herrera calificó como grave la propuesta de Morena, al considerar que podría afectar memes, sátiras y caricaturas, según un boletín difundido por la dirigencia nacional el 27 de septiembre

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El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó como “grave” que Morena pretenda abrir la puerta a la censura de memes, sátiras, parodias y caricaturas mediante la reforma al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, de acuerdo con un boletín difundido este 27 de septiembre. En respuesta, legisladores de Morena han insistido en que la iniciativa no busca sancionar el humor ni la crítica política.

La reforma será discutida en el pleno del Senado este martes 29 de septiembre, luego de que las comisiones unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera la aprobaran el pasado 23 de septiembre con 34 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones.

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¿Qué exige el PAN?

@AccionNacional

Según el comunicado de Acción Nacional, el partido demanda que la reforma incluya garantías expresas para proteger:

El periodismo y la crítica política.

La sátira, la parodia y la caricatura.

El humor y los memes en redes sociales.

“La propiedad intelectual debe protegerse. Lo que no vamos a permitir es que esa protección se convierta en una herramienta para intimidar, silenciar o castigar a quien critica al gobierno”, sostuvo Romero Herrera, según el boletín.

El dirigente también se dirigió a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Si les molestan las críticas, respondan con resultados; si les incomodan los memes, dejen de dar motivos”, señaló.

La versión de Morena

El senador Javier Corral Jurado realiza una intervención durante una sesión en el Senado de la República de México. En su discurso, aborda la propuesta de reforma relacionada con la suplantación digital y los aspectos relativos a la crítica política en el entorno digital.

El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y quien impulsó los cambios al dictamen, ha rechazado en distintas intervenciones que la reforma tenga como propósito perseguir memes o parodias. De acuerdo con su planteamiento, el objetivo exclusivo del artículo 403 Bis es frenar la suplantación de identidad gubernamental y ciberdelitos, como sitios que se hacen pasar por instituciones oficiales para defraudar a la población.

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“Se ha magnificado una interpretación política, sesgada y no técnica”, dijo Corral, según reportes de medios que documentaron la discusión en comisiones. El senador morenista Manuel Huerta coincidió en que el propósito no es sancionar la sátira, la crítica política o los memes.

Con base en estos señalamientos, el 23 de septiembre se modificó la redacción original para acotar que la sanción solo aplicaría cuando el uso de la imagen gubernamental tenga fines comerciales o busque “inducir a error o engaño” con la intención de cometer un ilícito. La pena, además, bajó de 3-7 años a 1-5 años de prisión.

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¿Por qué la oposición mantiene su objeción?

La senadora mexicana Lilly Téllez acusó que la llamada Ley Antimemes atenta contra la libertad de expresión

Pese al ajuste, senadores del PAN, Movimiento Ciudadano y PRI votaron en contra en comisiones. Su argumento central no es que Morena mienta sobre su intención, sino que la redacción sigue siendo ambigua:

La senadora panista Guadalupe Murguía consideró que, aunque el dictamen corrige parte del problema, persisten razones para rechazarlo.

La senadora de MC Alejandra Barrales señaló que persisten interpretaciones subjetivas sobre dónde comienza y termina una conducta sancionable.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya , ha pedido eliminar por completo el artículo.

La senadora panista Lilly Téllez acusó que la llamada “Ley Antimemes” atenta contra la libertad de expresión.

La propuesta concreta de la oposición —incluir una frase explícita que exceptúe conductas con fines periodísticos, educativos, artísticos, humorísticos, satíricos, de parodia o críticos— hasta el momento no ha sido incorporada al texto que se votará en el pleno.

Lo que sigue

La reforma forma parte de una iniciativa más amplia enviada por la presidenta Sheinbaum a finales de mayo de 2026, con el objetivo declarado de combatir la piratería y armonizar la legislación mexicana con los compromisos del T-MEC. El artículo 403 Bis es solo uno de sus componentes, pero el que ha concentrado la controversia pública bajo el apodo de “Ley Antimemes”.

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La votación en el pleno del Senado, programada para el próximo martes, definirá si el texto se mantiene tal como salió de comisiones, se ajusta con las garantías que pide la oposición, o si el artículo se elimina, como han exigido algunos legisladores.