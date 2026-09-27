Detienen en Metepec a presunto ladrón de relojes de alta gama buscado en varios estados: las piezas que habría robado alcanzan 1.5 mdp

Autoridades mexiquenses atribuyen a “Carlitos” robos de relojes valuados entre 300 mil y 1.5 millones de pesos, principalmente en restaurantes y zonas de alto poder adquisitivo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Carlos “N”, alias “Carlitos”, un hombre de origen venezolano señalado por autoridades del Estado de México como presunto integrante de una organización dedicada al robo de relojes de alta gama, fue detenido en Metepec después de una investigación que lo relaciona con asaltos cometidos en distintos estados del país.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México precisó que el detenido tiene 33 años y presuntamente encabezaba un grupo dedicado principalmente al robo de relojes de lujo en Toluca y Metepec. La captura ocurrió el 24 de septiembre durante un operativo realizado por policías municipales y elementos de la corporación estatal.

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Junto con “Carlitos” fue detenido otro hombre identificado como Arnaldo “N”, también de origen venezolano. En el mismo operativo fueron aseguradas dos mujeres, a quienes la Policía de Metepec relacionó con el caso. Las cuatro personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La captura ocurre después de que autoridades de distintas entidades ya habían detenido anteriormente al hombre ahora identificado como “Carlitos”. Reportes publicados tras el operativo señalan que había sido asegurado en Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, aunque posteriormente recuperó su libertad.

Así habría operado la banda de “Carlitos” para robar relojes de lujo

Carlos “N”, alias “Carlitos”, fue detenido en Metepec, Estado de México, señalado por autoridades como presunto integrante de una organización dedicada al robo de relojes de alta gama. (Imagen Ilustrativa | Infobae México)

La investigación de las autoridades mexiquenses apunta a un esquema de selección previa de víctimas. Los integrantes de la organización presuntamente identificaban a personas que portaban relojes de alta gama en restaurantes y establecimientos ubicados en zonas de alto poder adquisitivo.

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Después, uno de los integrantes ingresaba al establecimiento y, una vez ubicada la víctima, se producía el asalto. Otro integrante permanecía atento al entorno para facilitar la huida.

Los relojes sustraídos en los casos que las autoridades relacionan con el grupo tendrían valores que van de aproximadamente 300 mil pesos hasta 1.5 millones de pesos.

La Policía de Metepec también señaló que la organización tendría alrededor de una década de actividad en México y que algunos de sus integrantes ya habían sido detenidos por hechos relacionados con robos de relojes en Nuevo León y Jalisco. Ese señalamiento forma parte de la investigación policial y deberá ser acreditado ante las autoridades ministeriales y judiciales.

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Dos mujeres fueron detenidas durante el operativo

La intervención policial también terminó con la detención de dos mujeres. De acuerdo con la Policía de Metepec, ambas presuntamente ofrecieron un reloj Rolex a los agentes a cambio de evitar su aseguramiento.

El reloj quedó bajo resguardo de las autoridades junto con los demás indicios obtenidos durante el operativo.

La Fiscalía mexiquense deberá determinar la situación jurídica de cada una de las cuatro personas y establecer qué conductas pueden ser imputadas individualmente.

Polanco también concentra investigaciones por robo de relojes de alta gama

El caso de Metepec forma parte de un fenómeno que también ha sido documentado en la Ciudad de México, aunque no existe información pública que vincule a “Carlitos” con las células investigadas en la capital.

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En junio de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la detención de cuatro hombres en Miguel Hidalgo a quienes relacionó con una célula dedicada presuntamente al robo de relojes de alta gama. La investigación acumulaba entonces al menos 10 detenidos desde diciembre de 2025 por su posible participación en hechos cometidos principalmente en la zona poniente de la ciudad.

Según la investigación de la SSC, los sospechosos vigilaban previamente a sus víctimas y las seguían para después interceptarlas dentro de restaurantes o cuando circulaban en sus vehículos.

Uno de los casos documentados ocurrió en junio de 2025 en un restaurante de Polanco, sobre Schiller y Presidente Masaryk. La corporación también identificó otros hechos en colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo.

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Un caso reciente en la CDMX

Otro caso reciente corresponde a Ignacio Onofre Castillo, un hombre de origen colombiano cuya detención fue difundida por el periodista Carlos Jiménez. De acuerdo con ese reporte, el hombre habría fingido ser guardia de seguridad para ubicar personas que portaban relojes finos en Polanco y Anzures. Tras un presunto robo de un Cartier a una mujer, agentes de la SSC lo ubicaron y recuperaron la pieza.

El caso es independiente del de “Carlitos” y no existe información pública que permita establecer una relación entre ambos.

¿Por qué los relojes de lujo son un objetivo para los ladrones?

El atractivo criminal de estas piezas está relacionado con una combinación poco común: concentran un valor elevado en objetos pequeños y fácilmente transportables.

En el mercado mexicano de alta relojería aparecen marcas como Rolex, Cartier, Patek Philippe y Audemars Piguet. Algunos modelos alcanzan cientos de miles de pesos y determinadas piezas pueden superar el millón.

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Por ejemplo, precios publicados para modelos comercializados en México han situado al Santos de Cartier de gran tamaño en alrededor de 675 mil pesos, mientras que algunas versiones de Panthère fabricadas en oro de 18 quilates superaban el millón de pesos. En Rolex, determinados modelos Cosmograph Daytona han tenido precios superiores a 400 mil pesos y algunas versiones de oro blanco rebasaban los 700 mil pesos.

Eso explica por qué una pieza que cabe en la muñeca puede representar un botín de cientos de miles de pesos.

El mercado de relojes robados puede cruzar fronteras

La comercialización de piezas robadas no necesariamente ocurre en la misma ciudad donde fueron sustraídas.

Una investigación publicada por La Jornada sobre el mercado internacional de relojes robados documentó rutas de comercialización que pueden llevar las piezas a países con grandes flujos de dinero, entre ellos Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, China, Israel y Qatar. El trabajo también señaló que las piezas pueden alcanzar valores que van desde miles hasta cientos de miles de dólares, dependiendo de la marca y el modelo.

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En México, una investigación de El Universal publicada en 2017 ya había documentado el robo de decenas de Rolex en Ciudad de México y Estado de México. En ese momento, autoridades y distribuidores buscaban rastrear los números de serie para identificar la ruta de comercialización de las piezas sustraídas.

El número de serie, la documentación y la procedencia adquieren así importancia para distinguir una operación legítima de compraventa de una pieza cuyo origen pueda estar relacionado con un delito.

Metepec ya había aparecido en investigaciones por robos de relojes

La captura de “Carlitos” tampoco es el primer expediente relacionado con relojes de lujo en Metepec.

En 2024, autoridades del Estado de México informaron sobre un robo cometido en una residencia del municipio en el que fueron sustraídos documentos personales, dinero en efectivo, joyas y 30 relojes de alta gama. El valor estimado del botín fue de aproximadamente 13 millones de pesos.

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Ese caso no está públicamente relacionado con la investigación que derivó en la captura de “Carlitos”, pero muestra que Metepec ya había aparecido en investigaciones por robos de piezas de alto valor.

Ahora, Carlos “N”, Arnaldo “N” y las dos mujeres detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La autoridad ministerial deberá establecer los delitos que correspondan, determinar si existen órdenes de aprehensión vigentes y definir la situación jurídica de cada detenido.