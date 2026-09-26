Horacio Beamonte, actor de Televisa con cáncer, es hospitalizado tras perder la conciencia por estrés de un casting

Horacio Beamonte superó una crisis de salud en abril. (@horaciobeamonte, Instagram)

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Horacio Beamonte, actor de Televisa, fue hospitalizado de emergencia tras padecer una cefalea aguda que lo llevó a perder la conciencia, según relató este 26 de septiembre en Instagram. El intérprete, quien padece leucemia y firmó una Voluntad Anticipada, permanece en recuperación en su casa después de pasar 4 días en urgencias.

Beamonte atribuye el episodio a la presión que enfrentó luego de recibir un libreto para aprender de memoria en menos de 24 horas. El actor sostiene que se trataba de “un casting disfrazado de lectura de libreto” y explica que no logró dormir durante la noche previa.

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“Desde el fin de semana pasado me puse muy mal, debido a la presión y estrés de un casting disfrazado de lectura de libreto”, escribió el actor en su cuenta de Instagram.

El integrante de producciones de Televisa como La Rosa de Guadalupe precisa que recibió el material a las 2:20 de la tarde y debía dominarlo para las 11:00 de la mañana del día siguiente. Asegura que el desvelo y el estrés representaron un riesgo mayor debido a su diagnóstico de leucemia.

Horacio Beamonte relata que perdió la conciencia por el dolor

El actor señala que fue trasladado de urgencia a un hospital tras comenzar con un dolor de cabeza que describe como el más intenso que ha padecido. Según su relato, el malestar inició en la zona del cerebelo y después avanzó de forma intermitente hacia otras partes del cráneo.

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(Instagram)

Beamonte escribió que sentía como si su cabeza fuera a explotar. El dolor aumentó hasta que perdió la conciencia. Después recibió atención médica y medicamentos para controlar el cuadro.

Durante su estancia en urgencias le administraron morfina, tramadol, paracetamol, solución salina, dexametasona y difenidol. El actor afirma que los médicos le diagnosticaron cefalea intensa o aguda.

“Me llevaron de urgencia al hospital y me tuvieron que administrar mucho medicamento”, publicó. También asegura que la aplicación de morfina intensificó el malestar que ya padecía.

El actor informa que ya salió del hospital y permanece en casa. Explica que ahora se recupera y busca eliminar de su organismo los fármacos que recibió durante los días que estuvo bajo observación médica.

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Beamonte agradece a su madre y a su hermana por acompañarlo durante la emergencia. En su mensaje también comparte un pasaje bíblico y atribuye su recuperación a su fe religiosa.

La tomografía no detecta tumores ni infiltraciones en el cerebro

Como parte de la atención médica, Horacio Beamonte se sometió a una tomografía. El actor asegura que el estudio no detectó tumores ni infiltraciones de la leucemia en el cerebro o en las meninges que pudieran explicar el dolor.

El intérprete señala que, ante los resultados, existe la posibilidad de que el episodio haya sido provocado por el estrés. No obstante, no compartió un diagnóstico médico que confirmara esa causa.

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La publicación ocurre semanas después de que Beamonte hiciera pública su decisión de recurrir a la ortotanasia. El actor ha explicado que firmó una Carta de Voluntad Anticipada y una Orden de No Reanimación ante el avance de su enfermedad.

En agosto pasado, el actor acude a la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán como parte de su atención médica.

Horacio Beamonte mantiene su decisión de no recibir quimioterapias sistémicas

En su publicación de este 26 de septiembre, el actor afirma que nuevamente le preguntaron si deseaba recibir quimioterapias sistémicas. Su respuesta, dice, permanece sin cambios debido a las disposiciones que dejó asentadas en su documentación médica.

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“Me volvieron a preguntar si quiero QUIMIOTERAPIAS SISTÉMICAS pero claramente en mi placa dice que no”, escribió Beamonte. El actor sostiene que su voluntad es acceder a la ortotanasia y mantener vigente su Orden de No Reanimación.

La ortotanasia permite que una enfermedad terminal siga su curso natural sin aplicar medios artificiales que prolonguen la vida del paciente. Este proceso contempla cuidados paliativos para el control del dolor y el acompañamiento médico, sin tratamientos considerados desproporcionados.

La decisión de Beamonte no equivale a una intervención para provocar la muerte. El actor ha señalado que busca evitar procedimientos que prolonguen el sufrimiento sin una expectativa de recuperación.

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El actor Horacio Beamonte reveló que perdió la visión de un ojo por la progresión de la leucemia y tumores cerebrales (FB)

La Orden de No Reanimación establece que, ante un paro cardiorrespiratorio, el personal médico no deberá aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar. En el caso de Beamonte, el documento forma parte de su voluntad anticipada frente a la leucemia que padece.

El actor sostiene que seguirá enfocado en su recuperación tras la emergencia médica y en continuar con sus actividades mientras su estado de salud se lo permita.