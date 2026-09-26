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Las exigentes condiciones que pidió la Selección Española durante su visita a Puebla antes de conquistar el Mundial 2026

El equipo español cuidó cada detalle de su estancia en México previo a su participación en el torneo internacional

(Alexander Ortiz / Infobae México)
(Alexander Ortiz / Infobae México)
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La Selección Española llegó a Puebla el pasado 7 de junio para disputar ante Perú, en el Estadio Cuauhtémoc, su último partido de preparación antes de comenzar el Mundial 2026, torneo que posteriormente conquistó tras vencer a Argentina en la final.

Durante su estancia en la ciudad, la delegación realizó una serie de peticiones particulares para mantener la concentración del equipo.

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En entrevista con ESPN, Francisco Lara, director de ventas del Grand Fiesta Americana, hotel donde se concentró el combinado español, recordó algunas de las peculiares solicitudes que recibió la delegación.

Una de las primeras preguntas que recibió el centro de alojamiento fue si el inmueble contaba con banda ancha, ya que la conexión a internet era importante para los jugadores durante sus momentos libres.

La Federación Española también buscó reducir al mínimo el contacto con otros huéspedes y pidió disponer prácticamente de todo el hotel. La solicitud inicial contemplaba los 168 cuartos, aunque finalmente la delegación ocupó 140 habitaciones, por lo que únicamente quedaron disponibles 28.

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España llevó sus propios alimentos y hasta cocinó en el hotel

El combinado español tomó medidas especiales para cuidar su concentración durante su partido en Puebla antes del Mundial 2026. (Alexander Ortiz / Infobae México)

La alimentación fue otro de los aspectos que la delegación española cuidó durante su estancia en Puebla. La Federación envió sus propios menús y solicitó productos como aceite de oliva español y jamón ibérico, además de contar con su propio chef.

Sin embargo, hubo una petición que sorprendió al personal del hotel: el equipo español quiso entrar a la cocina para preparar sus propios alimentos.

Lo que no sabíamos es que se iban a meter a la cocina, a cocinar su propio alimento. En esa parte sí fue interesante. Casi fue arrimate al chef y vamos a cocinar nosotros. No es algo común aceptar, por temas de higiene y calidad, pero tuvimos que aceptar por ser España. Nuestro chef estuvo muy nervioso”, relató Francisco Lara a ESPN.

(Alexander Ortiz / Infobae Méxcio)
(Alexander Ortiz / Infobae Méxcio)

El jamón ibérico fue uno de los productos más consumidos durante la concentración. De acuerdo con el representante del hotel, los jugadores lo comieron durante el desayuno, la comida y la cena, hasta terminar las existencias.

La paella también dejó una anécdota. El chef del hotel preparó el platillo, pero el cocinero de la Selección Española pidió que se hiciera nuevamente.

Hacemos paella constantemente. Entonces, el chef hizo paella como siempre, y el chef de la selección de España lo hizo repetirla. Mi chef estaba ‘no puede ser, mi paella’, porque aquí es un exitazo esa paella, muy buena. La paella española tiene su chiste y hubo que hacerla de nuevo”.

La seguridad fue una de las principales exigencias

(RFEF)
(RFEF)

La seguridad de la delegación española fue otro de los puntos que más atención recibió durante su estancia en Puebla. El equipo llevó a sus propios elementos de seguridad y pidió tener el control de los accesos al hotel.

Ellos traían unos guaruras gigantescos, como de dos metros, que sí son rudos y nos pidieron que los dejaremos controlar todo a ellos. Fue la mayor petición”.

Francisco Lara explicó que la indicación era evitar que personas ajenas a la delegación pudieran acercarse a los jugadores y que los elementos de seguridad españoles controlarían los accesos.

Incluso señaló que la restricción era tan estricta que, bajo esas condiciones, ni siquiera el presidente de la República habría podido ingresar al área reservada para la Selección Española.

Durante su estancia, el equipo utilizó los ascensores de servicio para salir del hotel y evitar ser captado por los aficionados que permanecían afuera.

España tuvo un recibimiento especial en Puebla

(Alexander Ortiz / Infobae México)

La llegada de España también estuvo acompañada por muestras de apoyo de los aficionados mexicanos. Frente al hotel había una rueda de la fortuna que fue iluminada con los colores de la selección española y un mensaje de bienvenida para el equipo.

Los jugadores podían observarla desde las ventanas de sus habitaciones mientras permanecían concentrados antes de comenzar su participación en el Mundial.

La experiencia dejó una impresión positiva en la delegación española. Después de su estancia, la Real Federación Española de Futbol envió una carta al hotel para agradecer el recibimiento y el trato que recibió el equipo durante su visita a Puebla.

La estancia tuvo además una coincidencia particular: días antes de la llegada de España, el mismo hotel había recibido a la Copa del Mundo, que estuvo en Puebla con motivo del último partido de preparación de Perú antes del torneo.

La experiencia de haber tenido a la Copa del Mundo y luego a los campeones del Mundo, unos días, es el recuerdo con el que nos quedamos”, concluyó Francisco Lara.

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