Memo Ochoa y Grupo Firme protagonizan emotivo encuentro en Madrid y celebran el orgullo mexicano

El arquero mexicano se encuentra disfrutando sus vacaciones. (IG Guillermo Ochoa)

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El histórico guardameta Guillermo “Memo” Ochoa, protagonizó una velada con un marcado acento tricolor en Europa. Acompañado de su esposa y un grupo cercano de amigos, el guardameta asistió al concurrido concierto que Grupo Firme ofreció en Madrid, España, sumándose al ambiente festivo de la agrupación sinaloense en suelo ibérico.

Durante la velada, Ochoa disfrutó del espectáculo desde una ubicación privilegiada y no dudó en compartir varios momentos del show a través de sus plataformas digitales.

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Tras finalizar la presentación, el canterano americanista se trasladó a la zona de camerinos para convivir en privado con el vocalista Eduin Caz y los demás miembros del grupo, con quienes inmortalizó el encuentro mediante fotografías y muestras de respeto mutuo.

“Una gran noche en Madrid. Siempre da gusto coincidir con mexicanos que están haciendo cosas grandes y llevando el nombre de México por todo el mundo. Mis respetos compadre @eduincaz y toda la familia de @grupofirme por todo lo que han construido, por su éxito y por representar nuestra música con tanto orgullo fuera de casa. Que sigan viniendo muchos éxitos más. ¡Puro México!”, expresó el guardameta en sus redes sociales.

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El guardameta disfrutó del concierto de Grupo Firme en tierras ibéricas.

La faceta melómana de Ochoa apoyando al talento mexicano alrededor del mundo

El acercamiento de Guillermo Ochoa con los grandes referentes de la música no es un hecho aislado. La velada en Madrid junto a Grupo Firme se suma a una serie de apariciones en recintos de entretenimiento donde el arquero demuestra su afinidad por diversos géneros musicales y su cercanía con destacados intérpretes de la cultura popular latina.

Esta vertiente melómana del deportista quedó de manifiesto días atrás durante su estancia en Las Vegas, Nevada. En dicha ciudad, Ochoa asistió como espectador al concierto de Cristian Castro, un evento que derivó en uno de los momentos más emotivos de la gira del cantante mexicano.

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Cristian Castro interrumpió su concierto en Las Vegas para dedicarle una canción a Guillermo Ochoa (IG: yosoy8a)

Durante aquella presentación en Las Vegas, el propio Cristian Castro hizo una pausa a mitad del repertorio al identificar al futbolista entre las primeras filas. Ante el aplauso unánime del público, el intérprete tomó el micrófono para dirigirle unas palabras de agradecimiento por su trayectoria y por la pasión entregada a la afición mexicana durante años sobre la cancha.

“Realmente me conmueve mucho, todo tu pueblo estamos de pie hacia ti. La verdad que no hay una persona más amorosa que tú... No puedo creer que hayas venido a mi show, muchísimas gracias, Guillermo”, declaró el cantante antes de interpretarle en directo su emblemático tema “Nunca voy a olvidarte”.

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Aquel detalle fue correspondido públicamente por Ochoa, quien catalogó la velada en la ciudad estadounidense como una “noche mágica” y una experiencia repleta de nostalgia. El histórico arquero reconoció la huella que las composiciones de Castro han dejado a lo largo de varias generaciones, agradeciendo la calidez del gesto y las palabras expresadas sobre el escenario.

Memo Ochoa conmovió a sus seguidores al dedicar un mensaje a Cristian Castro después de asistir a uno de sus conciertos en Las Vegas (Instagram | Memo Ochoa)

Mono Osuna revela cuánto ganaba Ochoa en el América

El histórico guardameta mexicano Ochoa volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras las revelaciones hechas por el exfutbolista Mario “Mono” Osuna durante su participación en el reality show La Granja VIP. Durante una plática casual con otros habitantes del programa, Osuna recordó su etapa compartiendo vestidor con el arquero en las Águilas del América y destapó detalles sobre las ostentosas cifras económicas que manejaba el experimentado deportista durante su segunda etapa con la institución azulcrema.

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Según las declaraciones vertidas por el “Mono” Osuna en el programa de televisión, el salario de Guillermo Ochoa rondaba los cuatro millones y medio de dólares anuales durante su estancia en el conjunto de Coapa. El excentrocampista enfatizó la enorme brecha salarial que existía dentro del plantel, señalando con tono humorístico que la percepción mensual del guardameta era tan elevada que superaba por un margen abismal lo que otros integrantes de la plantilla lograban acumular a lo largo de todo un año de trabajo.

Estas revelaciones han generado un amplio debate entre la afición y los analistas deportivos respecto a las dinámicas financieras y las estructuras de sueldos que se manejan en la élite del fútbol mexicano. Aunque las cifras oficiales de los contratos en la Liga MX suelen mantenerse bajo estricta confidencialidad, los comentarios de Osuna confirman el estatus de figura franquicia del que gozaba Ochoa, consolidándolo como uno de los futbolistas mejor pagados en la historia reciente del balompié nacional.

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