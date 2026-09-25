Colombia

Tribunal ratificó condena a cadena perpetua a Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta y así celebró el falló la familia del cirujano colombiano

La resolución rechazó el recurso con el que la defensa del español buscaba repetir el juicio o convocar una nueva vista con testigos adicionales

Tailandia desestima los recursos y mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho - crédito SOMKEAT RUKSAMAN/EFE
Tailandia desestima los recursos y mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho - crédito SOMKEAT RUKSAMAN/EFE
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El Tribunal Provincial de Samui, de Tailandia, confirmó la cadena perpetua de el chef español, Daniel Sancho, por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La resolución rechazó el recurso con el que la defensa buscaba repetir el juicio o convocar una nueva vista con testigos adicionales.

La decisión se comunicó el viernes 25 de septiembre de 2026, durante una sesión a puerta cerrada, según un comunicado de las autoridades judiciales citado por EFE. El Tribunal de Apelaciones de Phuket redactó el fallo y lo remitió a la corte de Samui para su lectura ante las partes autorizadas.

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Por parte de Sancho, a la audiencia asistieron el abogado tailandés Aphichat Srinuel y la traductora Alice Keartjareanlap, para recibir la determinación.

La familia Arrieta valoró la confirmación de la pena

Él es Edwin Arrieta, cirujano colombiano que fue asesinado por el chef español Daniel Sancho - crédito @dredwinarrietacirujanoplastico/Instagram
Él es Edwin Arrieta, cirujano colombiano que fue asesinado por el chef español Daniel Sancho - crédito @dredwinarrietacirujanoplastico/Instagram

Ospina Abogados, representante de los familiares de la víctima, afirmó que estos “reciben con respeto la decisión de la Justicia tailandesa”. El bufete consideró que la resolución reconoce la gravedad de los hechos y la responsabilidad penal ya establecida.

“Nos congratulamos por el resultado del trabajo desarrollado en coordinación con los abogados en Tailandia”, dijo Beatriz Uriarte, socia directora de Ospina Abogados.

Uriarte destacó la tarea de los letrados tailandeses, a quienes atribuyó profesionalidad en “la búsqueda de la verdad y en la valoración de la prueba”.

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La abogada también resaltó el trabajo entre los equipos de Colombia, Tailandia y España pese a las diferencias idiomáticas, horarias y culturales. “La colaboración y el trabajo conjunto han sido fundamentales durante todo este proceso”, sostuvo.

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El despacho revisará las cuestiones que permanezcan abiertas

La representación legal de la familia Arrieta informó que analizará la resolución, en especial sus efectos y los asuntos aún pendientes dentro del procedimiento.

En el cierre de su comunicado, el bufete señaló: “Nadie busca venganza y nada puede devolver a Edwin a su familia ni reparar el sufrimiento causado, por ello nos preguntamos: ¿no es ya momento de reconocer los hechos, pedir un perdón sincero, asumir plenamente las responsabilidades y dejar descansar a Edwin?“.

Asi habría ocurrido el crimen del colombiano

El crimen ocurrió en agosto de 2023, en la isla de Koh Pha Ngan. Sancho sostuvo que Arrieta murió accidentalmente durante una discusión, después de que el médico intentara mantener relaciones íntimas con él, y afirmó que actuó en defensa propia.

Fotografía de archivo del español Daniel Jerónimo Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui, en Tailandia, de camino a los juzgados. El joven de 29 años ha sido acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga y de desmembrar su cuerpo para luego depositar las partes en el vertedero y en el mar, según datos policiales. EFE/Somkeat Ruksaman
Fotografía de archivo del español Daniel Jerónimo Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui, en Tailandia, de camino a los juzgados. El joven de 29 años ha sido acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga y de desmembrar su cuerpo para luego depositar las partes en el vertedero y en el mar, según datos policiales. EFE/Somkeat Ruksaman

Sin embargo, la investigación determinó que la víctima murió degollada y que sus restos fueron desmembrados y distribuidos en distintos lugares, incluido el mar.

Las autoridades presentaron como pruebas las grabaciones de cámaras de seguridad que registraron a Sancho comprando cuchillos y otros utensilios antes del crimen, además de testimonios, análisis forenses y su confesión de haber seguido golpeando a Arrieta tras advertir la gravedad de sus heridas. Sancho también denunció la desaparición de Arrieta el 3 de agosto, varios días después del asesinato.

El caso incluyó transferencias de dinero realizadas por Arrieta entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 por unos 1.350.000 euros. Según la información mencionada, 250.000 euros estaban destinados a un negocio gastronómico que ambos planeaban abrir y otros 500.000 euros, a la compra de una vivienda en Barcelona. Esas operaciones generaron teorías sobre posibles motivaciones económicas.

Durante el juicio, la defensa alegó que Sancho actuó bajo presiones y amenazas de Arrieta, en un contexto de manipulación y desigualdad de poder. El tribunal, sin embargo, concluyó que existió premeditación, basada en las compras previas, los encuentros entre ambos y el procedimiento utilizado para ocultar el cuerpo.

La confirmación de la cadena perpetua cierra una instancia central del proceso judicial en Tailandia y mantiene firme la responsabilidad penal de Daniel Sancho por la muerte de Edwin Arrieta.

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