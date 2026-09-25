Rector de la Universidad Nacional negó haber demandado a la institución por $2.000 millones: “Ese proceso no existe ni existirá”

José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, informó que no contempla demandar en ningún momento a la institución - crédito Johan Manolo Largo/Infobae

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El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña Reyes, negó estar adelantando una demanda “silenciosa” contra la institución de educación superior pública para reclamar $2.000 millones, aproximadamente, por el período en que no pudo ejercer el cargo tras su elección como rector.

De acuerdo con el funcionario, se llevó a cabo una solicitud de conciliación.

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“No he presentado ninguna demanda de reparación directa contra la Universidad Nacional, la Presidencia de la República ni el Ministerio de Educación Nacional, y no la presentaré. Lo que existió fue una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación”, precisó el funcionario en una publicación en su cuenta de X.

Según detalló, se trató de una etapa previa y voluntaria, que no equivale a una demanda. Además, informó que no hubo acuerdo; sin embargo, prefirió no llevar el pleito a una instancia judicial.

“Las pretensiones planteadas en la conciliación se difundieron como si fueran parte de un proceso judicial en curso. Ese proceso no existe ni existirá”, indicó.

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En ese sentido, insistió en que no presentará ninguna demanda y reiteró que su compromiso ahora es garantizar la estabilidad institucional de la universidad y la protección de sus recursos.

“La información pública sobre la Universidad debe basarse en hechos verificados y no convertir una posibilidad jurídica en una realidad inexistente”, añadió.

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