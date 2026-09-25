Arabia Saudita, Turquía y Pakistán reafirmaron su compromiso con la defensa colectiva tras los ataques de los hutíes

Los jefes de las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán coordinaron apoyo militar frente a la escalada de ataques hutíes. (Turkish Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Guardar

Los jefes de las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reunieron el viernes para coordinar el respaldo militar al reino saudita, blanco de una escalada de ataques de los hutíes de Yemen.

Los jefes militares revisaron la situación de seguridad y las amenazas que enfrenta Arabia Saudita, reafirmaron su compromiso con la defensa colectiva y se comprometieron a transformar los acuerdos del pacto de defensa conjunta de La Meca en una cooperación efectiva, añadió el ejército de Pakistán.

PUBLICIDAD

El encuentro entre los jefes de Estado Mayor tuvo lugar un día después de que los cancilleres de los tres países se reunieran en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La reunión militar responde al Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, firmado el mes pasado por los tres países, bajo el cual un ataque contra uno de ellos se considera un ataque contra todos. La agencia de noticias estatal saudita SPA informó que el encuentro previo entre los cancilleres, el saudita Faisal bin Farhan, el pakistaní Ishaq Dar y el turco Hakan Fidan, abordó “los arreglos en curso para una reunión urgente de los jefes de Estado Mayor de los tres países para discutir formas de apoyar al Reino”.

PUBLICIDAD

Pese a la cláusula de estilo OTAN del pacto, ni Pakistán ni Turquía han respondido militarmente contra los hutíes hasta el momento. El presidente turco Tayyip Erdogan dejó abierta esa posibilidad al señalar que el acuerdo podría derivar en apoyo de inteligencia, logístico o de municiones. “Un apoyo militar más avanzado también podría considerarse dependiendo de la escala de la amenaza”, dijo Erdogan en respuestas escritas a la revista Newsweek.

Los tres cancilleres condenaron los ataques hutíes contra instalaciones civiles y económicas en Arabia Saudita, según SPA, así como los ataques contra La Meca, ciudad santa del islam, que el grupo yemení niega haber perpetrado. El gran muftí saudita, Saleh bin Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan, pidió a los soldados “estar preparados para cumplir con su deber” y rezó para que Dios “erradique al grupo hutí y a quienes lo apoyan”.

PUBLICIDAD

Pakistán traza una línea roja en torno a La Meca

El Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca establece que un ataque contra uno de los tres países miembros se considera una agresión hacia todos. (Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, advirtió el viernes ante la Asamblea General de la ONU que nuevos ataques contra La Meca constituirían una “línea roja” para Islamabad. “Condenamos una vez más, en los términos más enérgicos posibles, los recientes y deplorables ataques de los hutíes contra el Reino de Arabia Saudita”, afirmó Sharif.

“El intento de ataque con drones contra la santa ciudad de La Meca al-Mukarramah ha indignado a los musulmanes de todo el mundo. Cualquier amenaza a la seguridad y santidad... es una línea roja que nunca debe cruzarse. Ningún musulmán puede siquiera pensar en cometer un acto tan atroz”, declaró.

PUBLICIDAD

La interrupción del tráfico marítimo en el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz mermó las exportaciones petroleras saudíes. (REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo)

La semana pasada, Riad acusó por primera vez desde 2017 a los hutíes de apuntar contra La Meca con un dron que fue derribado, acusación que el grupo yemení negó. El jueves, Arabia Saudita interceptó misiles balísticos hutíes tras emitir alertas para varias regiones, incluida La Meca.

Los hutíes intensifican los ataques y golpean las exportaciones petroleras

El grupo respaldado por Irán ha escalado sus ataques contra el reino saudita desde julio, cuando puso fin a una tregua de años y declaró un bloqueo marítimo, además de tomar el control de toda la costa yemení sobre el Mar Rojo con el objetivo de asfixiar las exportaciones petroleras saudíes. Los hutíes afirmaron el jueves haber disparado decenas de misiles y drones contra objetivos sauditas, mientras que las autoridades del reino informaron haber interceptado seis misiles balísticos.

PUBLICIDAD

Los rebeldes hutíes finalizaron la tregua e impusieron un bloqueo marítimo en la costa yemení sobre el Mar Rojo. (Houthi Military Media/ Handout via REUTERS)

En medio de los combates, Rashid al-Alimi, presidente del gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita y con sede en Riad, llamó el viernes a los yemeníes a movilizarse y sumarse a las fuerzas armadas, al tiempo que ofreció una amnistía a los combatientes hutíes que abandonen el grupo. Irán y sus aliados han reducido de forma considerable las exportaciones petroleras saudíes: los hutíes interrumpieron el tráfico naval en la boca del Mar Rojo, mientras Irán limitó el tránsito de petroleros por el Estrecho de Ormuz, ruta que en algún momento concentró cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo.