Colombia

Inravisión denunció que afronta una “situación financiera crítica” y culpó a la administración anterior: “Se comprometió gasto por encima de la caja real”

El Sistema de Medios Públicos aseguró que se adquirieron obligaciones relacionadas con conciertos, eventos y otras actividades, pese a que no había presupuesto para ello. Ahora hay problemas para apagar cuentas

Para el 31 de agosto, en Rtvc solo se habían recaudado $312.263 millones de $460.654 millones previstos como ingresos para 2026 - crédito Inravisión
Para el 31 de agosto, en Rtvc solo se habían recaudado $312.263 millones de $460.654 millones previstos como ingresos para 2026 - crédito Inravisión
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Rtvc (ahora Inravisión), el Sistema de Medios Públicos de Colombia, informó que la entidad quedó en una “situación financiera crítica” debido a la gestión que se llevó a cabo en la administración anterior (mandato del expresidente Gustavo Petro).

De acuerdo con el comunicado que emitió el 25 de septiembre de 2026, una revisión presupuestal y contractual con corte al 31 de agosto dejó en evidencia que para ese momento solo se habían recaudado $312.263 millones de $460.654 millones previstos como ingresos para 2026. Eso quiere decir que los recursos faltantes ascendieron a $148.391 millones.

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El panorama se torna todavía más complejo porque, según el Sistema de Medios Públicos, la administración anterior contrajo obligaciones sin contar con recursos efectivamente recaudados o que estuvieran disponibles. Algunas de esas obligaciones que adquirió están relacionadas con conciertos, eventos y otras actividades.

Para agosto de 2026, Rtvc ya había comprometido $356.566 millones sin tener un respaldo presupuestal completo - crédito Luisa González/Reuters
Para agosto de 2026, Rtvc ya había comprometido $356.566 millones sin tener un respaldo presupuestal completo - crédito Luisa González/Reuters

“El resultado es grave: mientras se asumían esos compromisos, quedaron sin respaldo suficiente gastos indispensables y previsibles, entre ellos los servicios públicos, la energía y los arrendamientos de las estaciones. Esta situación revela una deficiente planeación financiera y trasladó a la nueva administración obligaciones sin una fuente cierta de financiación”, precisó.

Rtvc respaldó sus afirmaciones con otras cifras que demuestran esos movimientos presupuestales. A finales de agosto, la entidad ya había comprometido $356.566 millones. Esa cifra superaba en $44.303 millones lo que efectivamente había recaudado. “No se trató únicamente de una proyección que no se cumplió: se comprometió gasto por encima de la caja real de la entidad”, precisó Rtvc.

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La situación actual sería tan grave que hay problemas para pagar varias cuentas, según denunció la entidad. “La falta de recursos ya amenaza el pago de servicios públicos y de los arrendamientos de estaciones indispensables para mantener al aire la radio y la televisión públicas. Si no se adoptan medidas inmediatas, la operación puede paralizarse en amplias zonas del país”, precisó Rtvc en la comunicación oficial.

- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República
Rtvc suspendió nuevos compromisos que no cuenten con financiación desembolsada - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Pero las afectaciones van más allá del pago de arriendos y servicios públicos. La entidad aseguró que una eventual paralización del Sistema de Medios Públicos implicaría una reducción en el acceso a información de interés general, silenciaría voces regionales y debilitaría la diversidad de contenidos. De igual manera, afectaría a las personas que dependen de la señal abierta y de la radio pública para informarse.

Ante esta situación, la gerencia de Rtvc tomó medidas, priorizando la nómina, la seguridad social y la continuidad de la señal:

  • Suspendió nuevos compromisos que no cuenten con financiación desembolsada.
  • Inició un proceso de depuración de las obligaciones pendientes.
  • Ordenó una revisión de la ejecución presupuestal y contractual de la entidad.

De igual manera, debido a la magnitud del déficit, planteó solicitar recursos adicionales al Gobierno nacional, hoy liderado por el presidente Abelardo de la Espriella. Asimismo, pidió el acompañamiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de consolidar un plan de financiación y una ruta de desembolsos, así como una solución transitoria de caja.

“El artículo 45 de la Ley 1978 de 2019 permite al Fondo Único de TIC transferir recursos a RTVC para la prestación del servicio y el cumplimiento de su objeto. El deber de coordinación administrativa exige una respuesta inmediata de las entidades competentes para impedir la interrupción del servicio”, detalló.

De esta manera, Rtvc espera atender las obligaciones que tiene por concepto de servicios públicos y arrendamientos de las estaciones. “Los nuevos recursos son necesarios para sostener la infraestructura que mantiene informados a millones de colombianos”, precisó.

Asimismo, recalcó que es su responsabilidad exponer el manejo que se le dio a los recursos durante la administración anterior.

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