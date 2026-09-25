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“Qué hermoso están jugando las Chivas”: Gael García Bernal habla de la actualidad del equipo Rojiblanco

El actor aprovechó su entrevista para llenar de elogios al equipo dirigido por Gabriel Milito

El actor reconoció que le encanta el estilo de juego de los rojiblancos.
El actor reconoció que le encanta el estilo de juego de los rojiblancos.
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Mientras se encuentra en plena promoción de Hombre al agua, su más reciente película, Gael García Bernal aprovechó una entrevista con ESPN para hablar también de uno de los temas que forman parte de su vida fuera de los reflectores: el futbol.

El actor fue cuestionado sobre la actualidad de la Selección Mexicana, pero la conversación tomó otro rumbo cuando puso como ejemplo el momento que atraviesa Chivas, equipo al que destacó por la manera en que está desarrollando su propuesta dentro de la cancha.

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Gael García destaca el momento del Guadalajara

Gael García Bernal no ocultó su entusiasmo al referirse al presente del Guadalajara. Durante la conversación con Sergio Dipp, el actor aseguró que le resulta particularmente atractivo observar los partidos del conjunto rojiblanco debido a la forma en que está jugando y al camino que ha comenzado a construir.

Qué bonito están jugando las Chivas. Qué hermoso”, expresó Gael, quien posteriormente describió algunas de las características que observa en el equipo dirigido por Gabriel Milito.

Para el actor, el cuadro tapatío ha mostrado un futbol “ligerito”, además de rápido, veloz, acertado e incisivo.

La valoración de Gael no se quedó únicamente en el espectáculo que representa ver al equipo. También relacionó esa propuesta con lo que, desde su perspectiva, podría buscar el futbol mexicano a nivel de selección.

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“Es quizás el biotipo del juego que tenemos que tener en México”, señaló el actor, al considerar que algunas de las características que actualmente muestra Chivas pueden representar un camino interesante para el futbol nacional.

Gael también reconoció que los resultados no siempre serán favorables, pero destacó que el conjunto rojiblanco está construyendo una identidad futbolística que le resulta atractiva.

A veces se gana, a veces se pierde, pero hay un camino ahí que se está logrando de una manera bastante interesante”, comentó.

Incluso cuando Sergio Dipp bromeó con su conocida afición por Pumas, Gael respondió con humor y aseguró que, para él, todo forma parte de un ejercicio de autoestima, en medio de las risas que generó el intercambio.

García se encuentra promocionando su película. REUTERS/Mark Blinch
García se encuentra promocionando su película. REUTERS/Mark Blinch

Gael García Bernal y su cercana relación con Rafa Márquez

La conversación también llevó a Gael a hablar sobre Rafa Márquez, actual entrenador de la Selección Mexicana. Al ser cuestionado sobre su designación, el actor reveló públicamente que mantiene una relación cercana con el exfutbolista.

Somos muy amigos”, afirmó Gael, quien explicó que ambos pertenecen a una generación similar y que incluso coincidieron durante la etapa en la que Márquez comenzaba su trayectoria en España con el Barcelona.

El actor recordó que ambos son originarios del occidente de México y que con el paso de los años construyeron una relación cercana. Por ello, reconoció sentirse especialmente orgulloso de que su amigo sea ahora quien encabeza al representativo nacional.

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