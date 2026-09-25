Colombia

Golpe a las Acsn: cayeron 13 presuntos aliados en Santa Marta, incluidos tres requeridos por Estados Unidos por narcotráfico

Según la Fiscalía, el tráfico de estupefacientes iba a República Dominicana, desde donde se transportaba a los Estados Unidos

Capturados narcotráfico Santa Marta
La Fiscalía confirmó la captura de tres personas en Santa Marta que enviaban cocaína a Estados Unidos - crédito Captura de video Fiscalía
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Santa Marta continúa con los operativos para atacar a las organizaciones criminales que operan en la costa Caribe, una de ellas son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), cuyos dos cabecillas fueron dados de baja por el gobierno de Abelardo de al Espriella en el último mes.

Sumado a eso, tres personas fueron capturadas por envío de cocaína a Estados Unidos, con fines de extradición a ese país y después de un trabajo articulado de la Fiscalía General, la Sijín y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional para dar con los responsables.

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De otro lado, el Gobierno nacional continuará con el trabajo de la fuerza pública en Santa Marta para proteger a los ciudadanos ante las represalias de las Autodefensas Conquistadoras, que tiene a la población en medio del pánico por ataques armados en la región.

Los capturados por narcotráfico

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación mencionó que “César Augusto Hernández Mozo, Esneider Enrique Hernández Dimas y Víctor Alfonso Herrera de la Asunción habrían participado en el envío de cargamentos de cocaína ocultos en buques que salían de Santa Marta (Magdalena) hacia República Dominicana, desde donde serían transportados a Estados Unidos. Los tres son requeridos por autoridades judiciales del Distrito Este de Texas”.

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“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, hizo efectivas las órdenes de captura con fines de extradición, en procedimientos coordinados con unidades de la Sijín y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional”, añadió.

Capturados narcotráfico Santa Marta
Estados Unidos tenía orden de extradición contra estas tres personas por el tráfico de cocaína - crédito Captura de video Fiscalía

Según la investigación del ente acusador, los tres responsables “habrían mantenido vínculos con el Frente Libardo Vergel, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura armada ilegal con presencia en la región”.

“En esta actividad, Hernández Mozo sería el encargado de coordinar con el grupo armado la salida de los estupefacientes del país; Hernández Dimas habría participado en la contaminación de las embarcaciones mediante las modalidades conocidas como ‘micos’ y caletas en los cuartos de máquinas; y Herrera de la Asunción se ocuparía de la logística para transportar la droga hasta el puerto marítimo de Santa Marta”, señaló la Fiscalía.

Capturados narcotráfico Santa Marta
La Fiscalía llevaba un tiempo de investigación de estas tres personas por narcotráfico - crédito Captura de video Fiscalía

El comunicado finalizó al indicar que “los capturados quedaron a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con los trámites correspondientes a las solicitudes de extradición”.

“Le vuelve a propinar un golpe contundente a las Autodefensas Conquistadoras”

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, destacó las 13 capturas realizadas por la fuerza pública en operaciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) en Santa Marta y Ciénaga, como parte del plan de choque del Gobierno nacional a esta estructura criminal.

Entre los detenidos está Yolima Johana Murgas Guzmán, alias Yolima, a quien las autoridades identifican como compañera sentimental de alias Pinocho, señalado como principal cabecilla de la organización.

Magdalena
La gobernadora del Magdalena destacó el trabajo del Gobierno de Abelardo de la Espriella contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito @mmarguiguerra/X

Los operativos incluyeron seis allanamientos y permitieron incautar cocaína, municiones, teléfonos celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo. La Policía Nacional y el Ejército participaron en las acciones, que Guerra presentó como parte de la coordinación institucional para mejorar la seguridad en el departamento.

“Quiero reconocer la labor del señor presidente, Abelardo de la Espriella, y de nuestra Fuerza Pública, que hoy le vuelve a propinar un golpe contundente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada con la captura de alias ‘Yolima’, compañera de alias ‘Pinocho’”, dijo la mandataria departamental, citada en un comunicado de la Gobernación.

Guerra aseguró que el departamento seguirá respaldando el trabajo de las autoridades en Santa Marta, Ciénaga y el resto del territorio magdalenense en las próximas semanas: “Seguimos firmes, sin dar tregua. ¡Los buenos somos más!”.

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