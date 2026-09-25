México

Michelle Zepeda, presentadora de Televisa, es responsable del accidente que dejó un muerto, confirma la Fiscalía

Peritajes informan los detalles de la colisión que terminó con la vida de Jostin Santamaría

Una mujer con una franja negra sobre los ojos junto a un recuadro circular que muestra una ambulancia y una motocicleta en una calle nocturna
La conductora Michelle Zepeda fue detenida tras verse involucrada en un accidente de tránsito en el que un motociclista perdió la vida. (X)
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Un peritaje vial determinó que Michelle Zepeda, presentadora del clima en N+ Guadalajara, se pasó un semáforo en rojo antes de atropellar y matar al motociclista Jostin Santamaría, de 19 años. La Fiscalía de Jalisco descartó que la conductora hubiera consumido alcohol o que escapara del lugar del choque, dos versiones que circularon en los primeros días tras el hecho.

El dictamen de causalidad vial resolvió el punto central de la investigación: quién tenía derecho de paso en el cruce donde ocurrió la colisión. La conclusión responsabiliza de manera directa a Zepeda por el accidente ocurrido la madrugada del jueves 17 de septiembre.

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La Fiscalía de Jalisco confirma la responsabilidad de la conductora

michelle zepeda
Michelle Zepeda sí provocó la muerte del joven de 19 años, según peritajes (Televisa Guadalajara)

El choque se produjo en el cruce de las avenidas Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, cerca de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Zepeda viajaba en una camioneta rumbo a su centro de trabajo cuando impactó la motocicleta Crossfox 220 que conducía Santamaría.

“Derivado de los peritajes realizados, se determinó que el percance en el que una mujer atropelló a un motociclista fue responsabilidad de la conductora”, informó la Fiscalía de Jalisco. El organismo solicitó el dictamen para reconstruir la mecánica de la colisión ante las versiones contradictorias que surgieron tras el hecho.

El caso se investiga por homicidio culposo. Santamaría sufrió lesiones que le provocaron la muerte, mientras que Zepeda también resultó herida y recibió atención médica en un hospital de la ciudad.

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El peritaje descarta alcohol y fuga en el lugar del choque

Fotografía de una mujer con franja negra sobre los ojos y un aviso superpuesto que indica que el perfil no está disponible
Un mensaje de error indica la indisponibilidad de la cuenta en redes sociales de Michelle Zepeda tras su arresto. (Instagram)

Las diligencias incluyeron exámenes de alcoholemia y estudios toxicológicos para establecer si la conductora había consumido alcohol u otra sustancia antes de la colisión. Los resultados fueron negativos, dato que despeja una de las hipótesis que se manejaban en redes sociales durante los días posteriores al accidente.

La Fiscalía de Jalisco también desmintió que Zepeda hubiera huido del sitio del choque. Los paramédicos que llegaron al lugar la trasladaron directamente a un hospital y, una vez allí, un agente ministerial acudió a entrevistarla mientras se integraba la carpeta de investigación. Desde ese momento, la conductora quedó a disposición del Ministerio Público.

Zepeda presenta el pronóstico del tiempo en el noticiero matutino de N+ Guadalajara, división informativa vinculada con Televisa Guadalajara. Su nombre comenzó a circular en búsquedas y redes sociales apenas se conoció el fallecimiento del joven motociclista.

Qué puede pasar ahora con el proceso legal

Captura de pantalla de una publicación de Facebook y un chat con fotos de una patrulla y una motocicleta tirada en la calle
Una publicación de red social expone mensajes y fotografías sobre un accidente de tránsito en Guadalajara donde acusan a la presentadora Michelle Zepeda. (Facebook)

Que un peritaje establezca la responsabilidad de un conductor en un accidente de tránsito no implica de forma automática una condena de prisión. El homicidio culposo determinado por la Fiscalía de Jalisco debe avanzar por las etapas que marca la legislación antes de que se defina una salida jurídica para Michelle Zepeda.

La camioneta involucrada en el choque cuenta con una póliza de seguro vigente. Esto significa que la aseguradora participará en el proceso de reparación del daño hacia la familia de Jostin Santamaría, según la información difundida por el medio.

La normatividad aplicable en Jalisco obliga a considerar mecanismos alternativos de solución de controversias antes de recurrir a otras medidas procesales. Ese marco legal abre la posibilidad de que la familia de la víctima y la parte responsable alcancen un acuerdo reparatorio.

Por el momento no existe una sentencia que defina si Zepeda enfrentará una pena privativa de la libertad o si el caso se resolverá mediante ese otro mecanismo legal. La carpeta de investigación sigue su curso en el Ministerio Público de Jalisco tras la determinación pericial que estableció la causa del choque.

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