Madre de Mariana Ballesteros, joven trans asesinada en Antioquia, denunció que no hay capturas tras cinco meses del ataque

La familia entregó a la Fiscalía de Medellín videos, fotografías y otros elementos, pero afirma que no recibió información sobre sospechosos, capturas ni el curso del expediente tras rendir declaración en el caso - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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Mariana Ballesteros, joven trans de 19 años, fue asesinada durante la madrugada del 7 de mayo de 2026 en Bello (Antioquia), después de salir de su apartamento para encontrarse con un hombre. Cinco meses después, su madre afirmó que no hay detenidos ni información sobre avances de la investigación.

De acuerdo con el relato de su madre, Carolina Ballesteros, la joven estaba reunida con dos amigos cuando recibió una llamada para que bajara a recibir a otra persona. Indicó que dos hombres llegaron al lugar y que uno de ellos se acercó a hablar con Mariana antes del ataque.

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Las imágenes que recibió la familia muestran a la joven tras el disparo, cuando cayó cerca de las escaleras del edificio en el que vivía. Carolina aseguró que el video no registra el momento exacto en que fue impactada, sino la secuencia posterior, en la que intentó arrastrarse hacia su apartamento.

La víctima stuvo dos horas sin ser auxiliada antes de llegar al hospital

Ballesteros habría permanecido herida durante dos horas antes de ser trasladada a un hospital, según el relato de su madre. Carolina sostuvo que la joven trans fue llevada al centro médico a las 5:00 a. m. sin signos vitales, después de haber sido atacada cerca de las 3:00 a. m.

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Del mismo modo, la denunciante cuestionó que una de las personas que estaba en el lugar grabara a Mariana mientras agonizaba, en vez de pedir una ambulancia o buscar ayuda. Según su versión, el video fue enviado a Violet, una amiga trans que había convivido con Mariana y que también había sido acogida por la familia.

“Me la dejaron agonizando por dos horas”, afirmó Carolina durante una conversación con el periodista Rafael Poveda en el pódcast Más allá del silencio. La madre señaló que Violet no acudió al lugar pese a haber recibido el registro audiovisual.

La comunidad trans pide que el caso no quede impune - crédito David Ryder/REUTERS

En la entrevista, Carolina dijo que no conoce la identidad del hombre al que Mariana esperaba esa noche. Explicó que su hija solía contarle con quién salía e incluso le presentaba a sus parejas, pero que en esta ocasión evitó dar detalles porque, según sospechaba, se trataba de un hombre casado y vinculado a dinámicas delictivas en el barrio.

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La madre considera que su hija fue víctima de un crimen ordenado y no de una agresión improvisada. También expresó sospechas sobre el hombre con quien Mariana se reuniría, sobre las dos personas que estaban con ella en el apartamento y sobre quienes llegaron en motocicleta.

“Yo digo que el chico que salía con ella, que no fue el que disparó el arma, porque a ella la mandaron a matar. A ella no la mató el chico con el que ella salía, a ella la mandaron a matar (...) De pronto la chica que estaba compartiendo con ella y el chico que estaba compartiendo con ella esa noche, creo que ellos tienen algo que ver con la muerte de Mariana”, expresó.

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Cuando Carolina encendió su teléfono a las 8:00 a. m., encontró múltiples llamadas de familiares y allegados. Su hija mayor le comunicó que Mariana había muerto, pero la mujer inicialmente creyó que había una confusión porque el hospital habría registrado a la víctima con el nombre de Jhon Alexander.

Carolina afirmó que ese no era el nombre que Mariana utilizaba antes de su transición y cuestionó que fuera similar al de Johana Alexandra, una de las personas que, según dijo, estaba con su hija esa madrugada. Tras ver el video de la agonía, reconoció que la víctima era Mariana y perdió el conocimiento.

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La familia entregó a la Fiscalía de Medellín los videos, fotografías y otros elementos que reunió después del crimen. Carolina aseguró que rindió una declaración, pero desde entonces no recibió detalles sobre sospechosos, capturas o avances del expediente.

“No han detenido a nadie”, denunció la madre de la víctima. También señaló que le informaron que el caso sería enviado a Bogotá y que ya no pudo ingresar a la sede de la Fiscalía de Medellín después de una discusión con funcionarios motivada por su frustración ante la falta de respuestas.

La joven murió desangrada cerca de las escaleras de su edificio mientras alguien la grababa sin pedir auxilio - crédito @Caribeafirmativ / X

La joven asesinada tenía el apoyo de sus familiares

Mariana había vivido abiertamente como mujer trans desde su adolescencia, con el acompañamiento de sus padres. Carolina contó que desde niña mostraba preferencias por juguetes, ropa y actividades asociadas socialmente con lo femenino, y que la familia esperó hasta que ella decidiera hablar sobre su identidad.

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“Nosotros ya sabíamos como padres, ya sabíamos que Mariana era Mariana. Hasta que cumplió catorce años, que con la amiguita y ya decidieron confesar que eran chicas trans y empezaron a vestirse de niña y ya el papá y yo a comprarle sus cosas de niña, su maquillaje, su ropa de niña”, expresó Carolina.

El día de su muerte, la joven había tramitado su pasaporte y celebraba la posibilidad de viajar a República Dominicana. Su madre la describió como una persona alegre, cercana a sus padres y muy alegre.

La madre de la víctima y su mejor amiga piden justicia - crédito Más allá del silencio / YouTube

Mejor amiga de la víctima pidió justicia

María José Machado, amiga de Mariana, contó que se conocieron en Bello durante una fiesta organizada por amigos en común y construyeron una relación marcada por el acompañamiento durante sus procesos de transición. Incluso, las dos trabajaron como modelos webcam en el mismo estudio.

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Tras la pérdida, María José pidió a quienes tengan información sobre el homicidio que colaboren con el esclarecimiento del caso: “Mariana no merecía morir. Mariana no murió solamente por la herida. Mariana murió por negligencia de las mismas amigas. Me duele no haber sido yo la que estuviera ahí, porque yo hubiera dado mi vida por ella”.

La amiga dijo que desde el asesinato siente temor cada vez que sale a la calle. “No es vivir, sino sobrevivir”, afirmó al referirse a las miradas, los comentarios ofensivos, las dificultades laborales y los riesgos que enfrenta como mujer trans.

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