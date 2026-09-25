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Sondra Macollins confirmó que ya no es la abogada de David Murcia: el llamado cerebro de DMG le pidió su renuncia por sus críticas a Abelardo de la Espriella

La mujer, que fue candidata a la presidencia y que desde entonces ha sido una de las más duras críticas del jefe de Estado, conoció el documento con el que el empresario desdijo sus señalamientos por los medios, pues hace dos días había dado un paso al costado en su defensa

Sondra Macollins renunció a la defensa de David Murcia por petición del hoy condenado, antes de que se diera su retractación - crédito Colprensa/Instagram de Sondra Macollins
Sondra Macollins renunció a la defensa de David Murcia por petición del hoy condenado, antes de que se diera su retractación - crédito Colprensa/Instagram de Sondra Macollins
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La abogada y excandidata presidencial Sondra Macollins confirmó en la mañana del viernes 25 de septiembre, a horas de conocerse la retractación de David Murcia Guzmán, cerebro de la conocida pirámide DMG, que ya no es la abogada del polémico empresario: que purga una pena de 22 años y 10 meses, por los delitos de lavado de activos y captación masiva e ilegal de dinero.

En entrevista con Caracol Radio, la abogada indicó que dio un paso al costado a la defensa de Murcia Guzmán por petición del empresario, que, según relató, buscaba separar su proceso judicial de las posiciones políticas y públicas de la abogada frente al presidente Abelardo de la Espriella. Lo anterior, consciente del fuerte enfrentamiento mediático entre ambos.

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Me pidió que por favor renunciara, que como yo estaba haciendo oposición, él no quería que se involucraran mis gestiones de actividades políticas con su proceso”, indicó Macollins, que explicó que no presentó de inmediato el escrito porque quería confirmar el pedido con un familiar de Murcia. Una vez surtido ese trámite, oficializó su petición el 23 de septiembre, hace dos días.

David Murcia Guzmán
David Murcia Guzmán, considerado el cerebro detrás de DMG, había acusado de robo al hoy presidente Abelardo de la Espriella, cuando él fue su abogado - crédito suministrada a Infobae Colombia

Con ello, la exrepresentante legal de Murcia contó al citado medio que recibió la solicitud a través de un abogado amigo del empresario, pocos días después de que este fuera trasladado de la cárcel La Picota, en Bogotá, a Palogordo, en Girón, Santander. “Yo le dije: ‘Claro que sí, con mucho gusto’, pero quería una confirmación”, señaló la abogada, pareja sentimental de Moisés Garvin.

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Tras esa comunicación, radicó su renuncia ante el juzgado de ejecución de penas y ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, los entes en los que cursan los procesos contra el hombre, que durante la campaña presidencial había lanzado duras acusaciones contra el mandatario, al que acusó de abuso de confianza, con el presunto robo de $5.000 millones.

“Yo no me voy a quedar callada”, dijo Macollins tras renuncia a la defensa de David Murcia

Macollins sostuvo que entendió la preocupación de Murcia, aunque remarcó que no modificaría sus actividades públicas ni políticas por un caso que asumió de oficio. “Yo no me voy a quedar callada, yo no voy a dejar de hacer mi vida profesional ni política por un defendido, que además llevo de oficio”, expresó la letrada en su declaración, con la que se desmarcó de su antiguo defendido.

Imagen dividida mostrando a Sondra Macollins (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha) en color, flanqueando a David Murcia Guzmán en blanco y negro al centro.
Sondra Macollins dijo no estar involucrada en la retractación de David Murcia Guzmán ante la justicia, por sus señalamientos contra Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Desde su perspectiva, la abogada consideró que el empresario pudo temer las consecuencias de sus declaraciones, teniendo en cuenta que su exapoderado, con el que tiene profundas diferencias, hoy es el jefe de Estado. “Yo creo que él siente temor que mis declaraciones lo afecten”, dijo Macollins. Él es el que está detenido y está en las peores condiciones”, agregó al medio en cuestión.

La mujer evitó afirmar que la decisión de retractación de Murcia fuera producto de presiones, pues insistió en que no ha podido hablar con él desde su traslado. “Yo no he tenido ningún contacto con él desde que lo trasladaron”, aseguró Macollins, que contó las dificultades para establecer contacto con su excliente, originadas por el cambio de sitio de reclusión.

En Bogotá tenía la oportunidad de visitarlo directamente”, explicó la letrada, mientras que ahora “allá se queda totalmente aislado”. Llama la atención que la fecha de la renuncia de Macollins coincidió con la emisión de la comunicación en la que Murcia se retractó de las acusaciones formuladas contra De la Espriella; aunque la mujer dijo desconocer la carta ni haberla elaborado.

En abril de 2026, en su visita a Infobae Colombia, la abogada Sondra Macollins había hablado del proceso adelantado por su entonces cliente, David Murcia, contra el hoy presidente Abelardo de la Espriella - crédito Infobae Colombia

Sondra Macollins dijo estar “sorprendida” por retractación de Abelardo de la Espriella

En efecto, Macollins confesó haber sido tomada por sorpresa de esta determinación. “Estoy más sorprendida que todos los oyentes”, declaró. “Me enteré ayer por la prensa de la retractación. Yo no tengo conocimiento de eso. No sé nada”, acotó la abogada, que señaló había recomendado a Murcia presentar una petición de indulto, en 2023, ante el entonces Gobierno de Gustavo Petro.

Y con ello aclaró que esa iniciativa no tuvo relación con la figura de gestores de paz ni con gestiones para obtener beneficios de funcionarios. “Yo nunca hice gestiones para conseguir beneficios con nadie como gestores de paz, porque no creí en eso”, enfatizó la excandidata presidencial, en un trámite que fue radicado ante el Ministerio del Interior, pero que no prosperó.

En esta entrevista, la exabogada dijo que Murcia podría desistir de la apelación que mantenía en un proceso disciplinario contra De la Espriella. En ese escenario, el asunto quedaría cerrado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, debido a su fuero como jefe de Estado; además de considerar que la retractación llevaría al archivo de la denuncia por injuria y calumnia.

Las afirmaciones sobre irregularidades, conflicto de intereses y participación de actores políticos en la detención de Murcia ponen en foco el delicado equilibrio entre legalidad, transparencia y control institucional en Colombia - crédito captura de pantalla archivo Noticias UNO
Las afirmaciones sobre irregularidades, conflicto de intereses y participación de actores políticos en la detención de Murcia ponen en foco el delicado equilibrio entre legalidad, transparencia y control institucional en Colombia - crédito captura de pantalla archivo Noticias UNO

Coronell cuestionó el cambio de versión de Murcia

Por su parte, el periodista Daniel Coronell, al que Murcia Guzmán le dio la entrevista en la que apuntó contra De la Espriella en febrero de 2026, cuestionó la retractación porque, según recordó, el empresario había formulado acusaciones en una queja ante la Comisión de Disciplina Judicial, y en una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Murcia había señalado que De la Espriella recibió cerca de “5.000 millones de pesos” como anticipo para asumir su defensa y otros “$760 millones de pesos” destinados, según su versión, a influir en congresistas. Así pues, afirmó que existe una interceptación telefónica de 2008 entre el entonces gerente de DMG, William Suárez, en la que salpicaban al primer mandatario.

Según expuso, el monto adicional era para “gestiones” relacionadas con el Congreso de la República. “Eso está grabado y está grabado muchos años antes de que hablara David Murcia”, sostuvo Coronell, que también mencionó una compra de un apartamento en Bogotá por $700 millones atribuidos a De la Espriella, aunque no habría una prueba directa con el dinero de Murcia.

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