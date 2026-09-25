Melanie Pavola volvió a atacar a Valentina Ferrer en medio del drama por la separación con J Balvin: “La moza argentina”

La fuerte frase de Melanie Pavola contra Valentina Ferrer en medio de la polémica con J Balvin - crédito @jbalvin @melaniepavola/ Instagram

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Melanie Pavola volvió a hacer comentarios sobre Valentina Ferrer en medio de la controversia que rodea a J Balvin, tras compartir en Instagram una publicación con mensajes atribuidos al cantante colombiano hacia la modelo argentina.

El mensaje de Pavola apareció después de que Valentina Ferrer confirmara el final de su relación con J Balvin, cuyo nombre completo es Álvaro José Balvin. La expareja mantuvo un vínculo durante varios años y tiene un hijo, Río. Desde que trascendió la separación, la mexicana quedó involucrada en rumores que la señalan como una de las personas que habría tenido una relación con el artista durante el embarazo de la modelo.

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Ni J Balvin ni Ferrer confirmaron que Pavola haya sido la causa de la ruptura. El cantante tampoco realizó declaraciones públicas para responder a los señalamientos de la influenciadora sobre una presunta infidelidad. Por ese motivo, las versiones sobre las razones del final de la relación no cuentan con una confirmación de los protagonistas.

Melanie Pavola compartió mensajes atribuidos a J Balvin sobre publicaciones de Valentina Ferrer y reavivó la polémica en redes sociales - crédito @melaniepavola/ Instagram

Pavola compartió en sus historias de Instagram una publicación que recopilaba comentarios atribuidos a J Balvin en fotografías y videos que Ferrer había publicado en redes sociales. La mexicana sumó la frase “Su chiste en redes”, que fue interpretada por varios usuarios como una crítica a la forma en la que el cantante se dirigía a la madre de su hijo.

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En el carrusel que republicó Pavola aparecían mensajes como “¿Alguna foto con ropa por casualidad?”, “¿Por qué foto en tanga en fotos familiares? Explícame” y “Ya me rindo, pero cambia de pasos pues, los mismos dos”, junto a un emoji de risa. La influenciadora no amplió su comentario sobre esas interacciones, aunque su publicación abrió una discusión entre seguidores del artista y de la modelo.

La mexicana también ha respondido a los cuestionamientos que recibió desde que su nombre quedó asociado a la separación. En otra publicación, compartió una fotografía con traje de baño blanco y dejó un mensaje dirigido a quienes la critican en sus redes sociales: “Cuando sus insultos sean millones de dólares, me los dan…”.

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Pavola elevó el tono contra Valentina Ferrer con un mensaje en el que la llamó “la moza argentina” - crédito @melaniepavola/ Instagram

Los comentarios de la mexicana subieron de tono cuando llamó a Ferrer: “la moza argentina”, pues según sus palabras, ella conoció al cantante antes de que Valentina llegara a su vida e insinuó que se embarazó para “amarrarlo”. “En conclusión, yo estuve mucho antes que la moza argentina, amarra a fuerzas a J, aguantar hasta el embarazo sola y luego q vengan a insultarme a mí (...) ¿Quién es la moza?” (Sic) escribió Pavola en sus redes sociales.

La frase recibió respuestas divididas. Algunos usuarios la respaldaron, mientras otros le pidieron que no continuara haciendo publicaciones sobre J Balvin y Ferrer. Entre los comentarios también hubo cuestionamientos por el impacto que la controversia puede tener sobre la familia del cantante y de la modelo, especialmente porque ambos tienen un hijo en común.

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Pavola afirmó en ocasiones anteriores que habría mantenido un vínculo con J Balvin mientras Ferrer estaba embarazada. Además, divulgó contenido que, según su versión, buscaba respaldar sus dichos. Esas declaraciones coincidieron con el aumento de las especulaciones sobre los motivos de la ruptura, aunque ninguno de los dos protagonistas confirmó esa versión.

La influenciadora aseguró que J Balvin podría demandarla por difamación si sus afirmaciones fueran falsas - crédito @melaniepavola/ Instagram

La influenciadora también aludió a la posibilidad de que el cantante la denuncie por difamación. En una de sus intervenciones sostuvo que una acción judicial solo tendría sentido si sus afirmaciones fueran falsas. “Si estoy mintiendo, J Balvin me puede demandar por difamación, pero pues ¿por qué no hay denuncia? Fácil, porque es verdad, ubíquense”, expresó.

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Hasta ahora, J Balvin no respondió públicamente a ese mensaje ni confirmó que vaya a iniciar un proceso legal contra Pavola. El artista tampoco se refirió en detalle al final de su relación con Ferrer. La modelo argentina, a su vez, mantuvo una actividad más limitada en redes sociales desde que se conoció la separación.

Los comentarios de Melanie Pavola mantienen en redes la discusión sobre la ruptura entre J Balvin y Valentina Ferrer - crédito @valentinaferrer @melaniepavola/ Instagram

Los comentarios de Pavola sobre Ferrer, la republicación de las interacciones atribuidas a J Balvin y su respuesta a las críticas mantienen activa la conversación en redes. Mientras el cantante y la modelo no den una versión más amplia sobre su ruptura, las acusaciones y los mensajes de la influenciadora seguirán en el terreno de las declaraciones sin confirmación directa de la expareja.

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