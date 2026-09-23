Contactan a adolescente por TikTok, lo amenazan y pretenden llevarlo a Zacatecas: hay dos detenidos del CJNG

Policías de Tlaquepaque rescataron al adolescente dentro de la Nueva Central Camionera y detuvieron a dos presuntos reclutadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un juez de Jalisco vinculó a proceso a Pedro Simón “N” y Obed Adonaí “N”, señalados como presuntos reclutadores al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, luego de que presuntamente intentaran trasladar a un adolescente a Zacatecas para incorporarlo a actividades de la delincuencia organizada.

Los dos hombres fueron detenidos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, después de que autoridades recibieran una alerta sobre un adolescente que había sido citado en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera, donde supuestamente acudiría para una entrevista de trabajo.

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De acuerdo con la investigación, el joven había encontrado en TikTok una oferta laboral en la que supuestamente sería contratado como elemento de seguridad privada en Tlajomulco de Zúñiga, municipio de la zona metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, cuando acudió al punto acordado, los individuos que lo contactaron presuntamente le informaron que el trabajo consistía en incorporarse a actividades de la delincuencia organizada.

Ante su negativa, habría sido obligado a subir a un vehículo de alquiler con la intención de trasladarlo hacia Zacatecas. Durante el trayecto, el adolescente habría recibido amenazas de que sus familiares serían perjudicados si se resistía o rechazaba la propuesta.

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El joven había acudido a la Central Camionera tras encontrar una supuesta oferta de trabajo en TikTok. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adolescente envió su ubicación y policías localizaron el vehículo

Mientras se encontraba dentro del vehículo, el adolescente logró enviar a su padre su ubicación en tiempo real. El familiar se encontraba cerca de la Central Camionera y, al conocer lo que estaba ocurriendo, solicitó inmediatamente apoyo a través de los números de emergencia.

La alerta fue difundida entre los elementos de seguridad que vigilaban la zona, quienes recibieron el reporte de que un adolescente habría sido reclutado de manera involuntaria y se encontraba dentro de un vehículo en las inmediaciones del Módulo 1 de la terminal.

Agentes de la Comisaría de Tlaquepaque desplegaron entonces un operativo de búsqueda para localizar el automóvil.

El vehículo fue ubicado dentro del mismo circuito de la Central Camionera, frente al Módulo 6, donde los policías intervinieron y ordenaron el descenso de sus tripulantes.

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El adolescente fue auxiliado y puesto a salvo, mientras que los dos hombres que se encontraban con él fueron detenidos.

El adolescente logró enviar su ubicación a su padre antes de que presuntamente fuera trasladado hacia Zacatecas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los señalados, identificado como Pedro Simón “N”, tenía 27 años, mientras que Obed Adonaí “N”, de 25 años, fue detenido en el mismo operativo. De acuerdo con la información del caso, este último habría manifestado a los policías que sabía que tanto él como el adolescente serían trasladados para ser reclutados.

El vehículo de alquiler también fue asegurado y enviado al depósito vehicular correspondiente, como parte de las investigaciones para determinar si habría sido utilizado en otros casos de reclutamiento.

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Dictan prisión preventiva y amplían investigación

Después de la detención, ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

La representación social integró la carpeta de investigación y posteriormente puso a los detenidos a disposición de un juez de control en el Complejo Carcelario de Puente Grande.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó vincularlos a proceso por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas.

El joven fue citado en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque. (Facebook)

Como medida cautelar se les impuso prisión preventiva oficiosa por un año, mientras que la Fiscalía de Jalisco obtuvo un plazo de seis meses para realizar las investigaciones complementarias.

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El caso se suma a otros expedientes relacionados con el presunto reclutamiento de jóvenes en Jalisco. De acuerdo con investigaciones judiciales y recientes detenciones, Zacatecas aparece como uno de los destinos a los que habrían sido trasladados jóvenes reclutados, mientras que también se han documentado referencias a posibles campamentos en entidades como Michoacán y Nayarit.

Las autoridades han señalado que estos traslados buscarían evitar que los jóvenes permanezcan en el área metropolitana de Guadalajara y sean identificados en la zona donde fueron contactados.

Con el rescate de este adolescente, autoridades reportaron que suman 94 personas localizadas y resguardadas en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque mediante acciones de vigilancia y atención implementadas por corporaciones de seguridad.

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La investigación continuará durante los próximos seis meses para determinar las circunstancias del caso y establecer si los dos detenidos estarían relacionados con otros posibles hechos de reclutamiento.

Localizan a 10 jóvenes que eran trasladados de Aguascalientes a Nuevo Laredo

Apenas el pasado martes se dio a conocer un hecho similar en el estado de Aguacalientes. Ahí, un operativo de vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado terminó con la detención de un chofer que trasladaba a un grupo de jóvenes hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes aseguraron que viajaban por un supuesto trabajo con un sueldo de 15 mil pesos.

El hecho provocó alarma a las autoridades, tras identificar una actitud sospechosa del chofer de la unidad, perteneciente a la línea Futura y que no ofrecía un servicio común.

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De acuerdo con las autoridades, los elementos de la policía estatal realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron a un joven con actitud sospechosa afuera de una tienda Oxxo, por lo que los oficiales se detuvieron para prevenir un posible robo en el establecimiento.

Al cuestionarlo, el joven respondió que solo estaba esperando un camión y que se dirigía a Nuevo Laredo para trabajar. Minutos después llegó al lugar la unidad de Futura para recogerlo.

El chofer se bajó del autobús y le dijo al joven, con un tono de molestia, que subiera de inmediato a la unidad. Esa actitud despertó las sospechas de los oficiales, quienes decidieron interrogar al operador para conocer el servicio que ofrecía.

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Al respecto, el conductor explicó que lo habían contratado para trasladar al joven a Nuevo Laredo, sin dar mayores detalles sobre quién lo había enviado. Los policías optaron entonces por hacer descender a todos los jóvenes que se encontraban dentro del camión para entrevistarlos de manera individual.

Las autoridades detallaron a Infobae México que entre los pasajeros bajados del autobús fueron ubicados cuatro jóvenes originarios de Pinos, Zacatecas, y a otros originarios de Aguascalientes. Todos tenían entre 20 y 25 años.

Al ser cuestionados sobre su destino, los jóvenes explicaron que iban a trabajar a Nuevo Laredo y que les pagarían 15 mil pesos, por lo que cada uno sabía la razón por la que era trasladado a bordo de esa unidad, así como el objetivo que era trabajar.

Ninguno mostraba signos de haber sido coaccionado para emprender el viaje. Ninguno iba amenazado, asustado y todos se encontraban tranquilos, por lo que no advirtieron la comisión de un posible delito.

El chofer, por su parte, fue detenido únicamente por las agresiones que cometió en contra de los oficiales durante el operativo, no por su participación en el traslado de los jóvenes hacia la frontera, ya que no había delito qué perseguir debido a que ninguno contaba con ficha de desaparición.

El medio JLM Noticias reportó que los policías estatales revisaron mensajes en el teléfono del chófer, quien los enviaba de manera previa a su detención, y descubrieron una conversación con un presunto reclutador del Cártel del Noreste. El medio también afirmó que tres de los jóvenes confesaron haber sido contratados por esa organización criminal.

Sin embargo, la SSP negó a esta casa editorial que los jóvenes hubieran mencionado haber sido reclutados por el Cártel del Noreste, sino que ellos solo refirieron que les habían ofrecido un trabajo en Nuevo Laredo y por eso iban en el camión.

La corporación explicó que no existía ningún indicio de que los jóvenes estuvieran vinculados a un grupo criminal ni reporte alguno que respaldara esa hipótesis, por lo que se procedió solo con su resguardo.

Los cuatro jóvenes de Pinos, Zacatecas, regresaron a su lugar de origen tras el operativo, así como los originarios de Aguascalientes que fueron trasladados a su domicilio.